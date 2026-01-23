LA NACION

Córdoba: un hombre se metió al río a nadar con su hijo y murió ahogado

La víctima tenía 50 años; pese a las maniobras de reanimación, el personal de salud constató su fallecimiento en el lugar

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Un hombre murió ahogado tras meterse al río con su hijo.
Un hombre murió ahogado tras meterse al río con su hijo.

Un dramático episodio conmocionó este jueves a la provincia de Córdoba, donde un hombre de 50 años murió ahogado en el río Anisacate tras meterse a nadar con su hijo. El hecho ocurrió en horas de la tarde, mientras el turista disfrutaba de una jornada de descanso junto a su familia en el valle de Paravachasca.

La víctima había ido a pasar las vacaciones junto a su esposa y su hijo de 11 años.
La víctima había ido a pasar las vacaciones junto a su esposa y su hijo de 11 años.

Según informaron fuentes policiales, el suceso tuvo lugar en un balneario situado en el límite entre las localidades de Villa La Bolsa y Anisacate. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre había ingresado al cauce de agua para nadar en compañía de su hijo de 11 años. La víctima se sumergió en una zona de piletones que alcanzan los dos metros de altura y no logró volver a la superficie, lo que encendió las alarmas entre sus allegados y los presentes.

Frente la emergencia, se solicitó asistencia inmediata y al sitio acudieron profesionales de la salud y equipos de rescate. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 45 minutos.

El personal de emergencias intentó reanimarlo sin éxito.
El personal de emergencias intentó reanimarlo sin éxito.

A pesar de los esfuerzos, un equipo médico llegó 10 minutos más tarde y continuó con las tareas de resucitación. Finalmente, la muerte fue constatada en el lugar. Se evalúa si la víctima padecía complicaciones de salud previas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N°1 de Alta Gracia, a cargo de la fiscal Luciana Sosa. Las autoridades caratularon el expediente como “muerte de etiología dudosa” y aguardan los resultados de la autopsia para determinar si el hombre sufrió alguna descompensación física previa que le impidiera mantenerse a flote o si el desenlace fue producto exclusivo de las condiciones del río en el sector conocido como “los piletones”.

La zona de "los piletones" del río Anisacate.
La zona de "los piletones" del río Anisacate.

Este incidente se suma a una serie de advertencias emitidas por los organismos de seguridad provincial respecto a los cuidados necesarios al ingresar a los ríos serranos durante la temporada estival.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. El complejo que fue clave en el turismo y que hoy está en franco deterioro
    1

    “El Elefante Blanco de Chapadmalal”: el complejo que fue clave en el turismo y que hoy está en franco deterioro

  2. Encontraron un fósil de la Era del Hielo de más de 100.000 años cerca de Miramar
    2

    Encontraron un fósil de la Era del Hielo de más de 100.000 años cerca de Miramar

  3. El recorrido del nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte
    3

    Este es el nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte: cómo es el recorrido y qué barrios conecta

  4. Un lobo marino fue hallado deambulando por las calles de un exclusivo barrio privado de la costa argentina
    4

    Encontraron un lobo marino deambulando por las calles de un exclusivo barrio privado de la costa argentina