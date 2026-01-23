Córdoba: un hombre se metió al río a nadar con su hijo y murió ahogado

Un dramático episodio conmocionó este jueves a la provincia de Córdoba, donde un hombre de 50 años murió ahogado en el río Anisacate tras meterse a nadar con su hijo. El hecho ocurrió en horas de la tarde, mientras el turista disfrutaba de una jornada de descanso junto a su familia en el valle de Paravachasca.

La víctima había ido a pasar las vacaciones junto a su esposa y su hijo de 11 años.

Según informaron fuentes policiales, el suceso tuvo lugar en un balneario situado en el límite entre las localidades de Villa La Bolsa y Anisacate. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el hombre había ingresado al cauce de agua para nadar en compañía de su hijo de 11 años. La víctima se sumergió en una zona de piletones que alcanzan los dos metros de altura y no logró volver a la superficie, lo que encendió las alarmas entre sus allegados y los presentes.

Frente la emergencia, se solicitó asistencia inmediata y al sitio acudieron profesionales de la salud y equipos de rescate. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 45 minutos.

El personal de emergencias intentó reanimarlo sin éxito.

A pesar de los esfuerzos, un equipo médico llegó 10 minutos más tarde y continuó con las tareas de resucitación. Finalmente, la muerte fue constatada en el lugar. Se evalúa si la víctima padecía complicaciones de salud previas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N°1 de Alta Gracia, a cargo de la fiscal Luciana Sosa. Las autoridades caratularon el expediente como “muerte de etiología dudosa” y aguardan los resultados de la autopsia para determinar si el hombre sufrió alguna descompensación física previa que le impidiera mantenerse a flote o si el desenlace fue producto exclusivo de las condiciones del río en el sector conocido como “los piletones”.

La zona de "los piletones" del río Anisacate.

Este incidente se suma a una serie de advertencias emitidas por los organismos de seguridad provincial respecto a los cuidados necesarios al ingresar a los ríos serranos durante la temporada estival.