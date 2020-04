Allanan el geriátrico de Belgrano y preparan las indagatorias Fuente: Télam - Crédito: Alejandro Santa Cruz

El geriátrico del barrio porteño de Belgrano que anoche debió ser evacuado luego de que se detectaran 19 casos de coronavirus, Apart Incas, fue allanado desde la tarde por orden de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Las medidas fueron efectuadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y Policía de la Ciudad por orden de la jueza Lorena Tula Del Moral, quien hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence en la causa en la que se investigan contagios masivos de coronavirus entre los adultos mayores que permanecieron allí alojados.

Según pudo saber LA NACION, de fuentes judiciales se está investigando a todos los que pudieron tener responsabilidad penal en el hecho. "Eso incluye a los dueños del geriátrico, principalmente, a las autoridades de salud e incluso podría llegar a alcanzar a las obras sociales. No se descarta ninguna hipótesis", explicaron.

"Por ahora el delito que se les imputa es el abandono de personas, establecido en el artículo 106 del Código Penal. También por violar las medidas contra pandemia, el artículo 205. El tema es que, según se avance en la investigación, esto puede ir variando según las consecuencias y el conocimiento previo que se tenga de la situación. Por ejemplo, si ocultó un caso positivo", dijeron sobre los delitos que se les imputan en esta primera etapa de la investigación.

Ante la consulta de si mañana se le tomarían las declaraciones indagatorias a los primeros imputados, dijeron. "No, mañana no son las indagatorias. Se está reconstruyendo absolutamente todo lo que pasé desde que se tomó conocimiento del primer caso y qué medidas preventivas se habían tomado con anterioridad a ello también. Una vez que se tenga el panorama completo, se dispondrán las indagatorias que correspondan. No se sabe, se va a tratar de arrancar el viernes, pero todo depende de los resultados que vaya obteniendo".

"Es importante aclarar que tener un caso de Covid-19 en un geriátrico no es de por sí un delito penal. El delito sería no haber aplicado los protocolos correspondientes", remarcaron las fuentes a cargo de la investigación.

Anoche el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró el complejo situado en la Avenida de los Incas 3093. Según detallaron fuentes sanitarias a LA NACION, el caso cero dentro del geriátrico Residencias Apart Inca es el de un empleado del lugar que dio positivo el sábado. Apenas cuatro días después, el número de infectados trepó a 19 y se dispuso la evacuación de aquellos adultos mayores que dieron positivo a la nueva cepa del coronavirus. Además de este trabajador, otros dos contrajeron el virus y 16 adultos mayores residentes en el lugar.

