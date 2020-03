Debido a la pandemia de coronavirus, el gobierno porteño prohibió todas las actividades que tengan masiva concentración de gente pero no lo servicios de transporte público Fuente: LA NACION

La propagación del coronavirus Covid-19 encendió la alertas de todo el mundo y ayer la ciudad de Buenos Aires prohibió todas las actividades que generen concentración masiva de gente . Así, hasta nuevo aviso quedan suspendidos recitales, la presencia de público en espectáculos deportivos y se verán restringidas las actividades culturales, como los museos, y los recorridos de los buses turísticos. Sin embargo, ¿por qué no se suspende el transporte público?

El encargado de despejar este interrogante fue el ministro de Salud porteño, Hernán Quirós . Ayer a la noche, el funcionario explicó en Animales Sueltos (América), que todavía no se registró en la Capital Federal la "circulación viral activa" de coronavirus.

"Se suspendió Maroon 5, en la provincia se suspendió el Lollapalooza, boliches bailables. Hay una discusión sobre el transporte público: en subtes y colectivos, da la impresión de que hay tanto amontonamiento de gente o más que en un boliche bailable", le preguntó Luis Novaresio al funcionario.

"El tema es tomar las decisiones basadas en la evidencia de lo que funciona y no funciona. Tenemos relativamente buena experiencia de lo que ha pasado en el norte. Y segundo, es anticiparte a la situación", le respondió Quirós. Y agregó: "Me parece que lo más razonable ahora es tomar las decisiones que tienen que ver con aquellas cosas que son contundentes, pero que no se tocan las funciones esenciales de la sociedad. Porque no hay circulación viral activa en la sociedad al día de hoy. Es una decisión de hoy y mañana puedo decir una cosa diferente" .

¿Qué es la circulación viral activa?

El titular del Ministerio de Salud porteño se profundizó su explicación y dijo que hay "tres estadíos" en la pandemia de coronavirus .

"El primer estadío es un país que está libre del virus. No hay circulación en la Argentina y hay personas que lo traen en su cuerpo a nuestro territorio. Esas personas podrían contactar a alguien y habérselo pasado. Nosotros lo identificamos precózmente, lo aislamos y evitamos que lo siga pasando a la sociedad. Pero contactó a gente desde que llegó. Esa gente que fue contactada inmediatamente es aislada", dijo Quirós.

"Lo segundo es el que lo contactó y fue aislado. Esta segunda etapa es muy importante porque aparecieron los primeros casos de este escenario. Yo lo venía diciendo sistemáticamente que iban a aparecer en estos días. Es una etapa que no cambia la realidad porque es una persona que contactó al que vino y como fue aislado, no estuvo desparramando con otros. Es decir, que es una cadena que A se lo pasa a B, B no tiene a quien pasárselo porque está aislado . Entonces, es el camino muerto del circuito del caso índice que estaba arriba. Hoy tenemos casos índices y personas que se contactaron y se pueden estar contagiando pero están aislados", sostuvo el ministro de Salud porteño.

Circulación viral activa, la tercera etapa. "Cuando alguien que no tenemos en supervisión y aislamiento lo contagia alguna otra persona y esa a otra persona, empezó a circular socialmente el virus. Es decir, está circulando por lugares que no podemos anticipar. No tenemos ninguna evidencia de que haya ocurrido" , dijo Quirós para explicar porque todavía no se suspendió el transporte público.

¿Fueron aislados todos los casos sospechosos?

Quirós fue contundente al decir que no se puede asegurar la identificación de todos las personas que sean catalogados como casos sospechosos. "Al día de hoy, no podemos asegurarlo porque uno no puede saber a toda la gente que se contactó y, sobre todo, a quiénes se contaminó", sostuvo el funcionario. "Si hemos aislado a todo el mundo esto terminará aquí y si no siguen viniendo casos de afuera, esto terminará aquí. Escenario poco probable", agregó.

También consideró que "lo más probable es que de afuera lo sigan trayendo por una vía u otra. A pesar de que no haya aviones, hay muchas formas de llegar a la Argentina" y afirmó que "de todos los contactos que hubo, nosotros tenemos 200 contactos en la ciudad de Buenos Aires y no sabemos si fueron 204, 206 o los 200 que tenemos. No hay manera de saberlo".