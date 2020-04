Los choferes hacen miles de kilometros para trasladar personas que quedaron lejos de sus casas cuando se declaró la cuarentena en todo el país Crédito: Gentileza Franco Peralta

Calles por rutas. Fue el cambio que hicieron muchos taxistas que transformaron sus herramientas de trabajo en vehículos de larga distancia para auxiliar a miles de personas en todo el país que al decretarse la cuarentena para frenar al nuevo coronavirus estaban lejos de sus casas.

A pesar de ser una actividad exceptuada, Hernán Peralta, de 37 años, que maneja un taxi desde 2016, decidió quedarse en su casa, en La Matanza . Pero el bolsillo empezó a apretar y tuvo que salir a probar suerte en la calle.

" Estuve en cuarentena hasta el último lunes y empecé a salir de casa de 7 a 14 hs, pero no hacía ningún viaje ", relata Hernán. Entonces empezó a buscar alternativas para poder conseguir un mayor ingreso. Su hermano, Franco, también taxista, le recomendó que buscara el grupo de varados en Facebook.

Bajo el nombre "#VolverAcasa | Argentinos varados en el país", los varados se organizaron para pedirle al Gobierno que los ayude a retornar a sus hogares . El permiso excepcional del Ministerio de Transporte, que rige desde hoy , habilita hasta el martes a aquellos que cuenten con vehículos propios a volver a sus domicilios. Pero hoy ya suspendieron la emisión de las autorizaciones. Además, quedan varias personas que, al no tener auto, esperan que se reactive el servicio de micros de media y larga distancia .

En el grupo, Hernán, Franco y otra decena de taxistas fueron ofreciendo día a día sus servicios para trasladar a aquellos que consiguieran permisos para volver a sus casas.

Hernán cuenta que desde que publicó sus datos en el grupo, le "bombardean" el teléfono. "Me llegó un mensaje para llevar a una persona a Puerto Madryn. Es un viaje larguísimo y el cuerpo no me da", reconoce. "Por el momento, solo tomo viajes para trasladar a personas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires ", dice. Estaba por salir a la ruta 2 para buscar a una varada que volverá desde Mar del Plata a su casa en la Capital Federal por $12.000.

Viaje de terror

El chofer Matías Schviegel, de 30 años, se arriesgó a viajes más largos. "Hice tres viajes a Rosario, uno a [la ciudad de] Santa Fe y otros a Paraná, la Costa, Santiago del Estero y Chaco. La gente me llama todo el tiempo, están desesperados. Hay muchísimos varados ", dice el taxista.

Matías Schviegel junto a su taxi en una viaje al Chaco Crédito: Gentileza Matías Schviegel

En Santiago del Estero , cuenta que tuvo un viaje "de terror", ya que al llegar a Palo Alto , un acceso a la provincia, lo dejaron varado unas 19 horas. "Fuimos en dos taxis a buscar a tres personas mayores debido a que por la disposición solo podemos llevar dos personas por taxi. Salimos el lunes y llegamos a la noche a la frontera con Santiago. Mostramos nuestros permisos a la policía caminera y los de las personas que íbamos a buscar, y tras esperar media hora nos dijeron que no podíamos ingresar a la provincia. Que en todo caso, los pasajeros llegaran a la frontera como pudieran ", narra Matías.

"Empezamos a hablar con los pasajeros y después de unas horas consiguieron una combi que los trajera. Les cobraron 24.000 pesos por 300 kilómetros. Casi lo mismo que nosotros", continúa, y precisa que ellos cobraron $33.000 por el traslado desde Santiago del Estero al conurbano bonaerense.

El otro taxista que quedó varado con Matías es Franco Peralta y explica que mientras un viaje normal se calcula $35 el kilometro, ellos están cobrando $10 el kilometro por cada pasajero . " No nos estamos aprovechando de la gente que está varada. No es una suma exorbitante. Si vas a Aeroparque y querés sacar un avión para el otro día, ¿cuánto te cobran?", argumenta Franco.

Los taxistas tienen que lidiar con los distintos requisitos de cada distrito. " Cada provincia tiene su legislación. Hasta cada pueblo tiene su criterio . A esto se suma la desinformación de los mismos policías. Algunos nos paraban y nos decían éramos un transporte público y otros que no", grafica Franco.

Franco Peralta y Matías Schviegel camino a Santiago del Estero en sus taxis. Al llegar, no pudieron ingresar a la provincia y estuvieron varados 19 horas en la frontera Crédito: Gentileza Franco Peralta

La preocupación es el denominador común entre los taxistas que se aventuran a cruzar el país para buscar a un varado. "Te hacen las mil y una. Tengo miedo de que me secuestren el auto y más miedo de no poder hacer el viaje completo y no cobrarlo ", dice Matías, y enumeró otros desafíos con los que se encuentran en cada viaje: "En muchos casos son rutas muy oscuras, de un carril por mano y hay riesgo de sufrir un accidente. Además, estamos expuestos a las enfermedades como el dengue. En el norte hay muchísimos mosquitos".

No son los únicos que tienen miedo, también los pasajeros suben a los taxis angustiados. " Tienen miedo de subir y que te paren a los 300 kilómetros y los hagan volver . Antes de hacer el viaje chequeo que toda la documentación esté en condiciones para que eso no pase", explica Hernán Peralta.