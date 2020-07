El joven que participó de las marchas anticuarentenas se contagió de coronavirus Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 16:13

Un joven de 19 de años que asistió a una de las marchas anticuarentena dio positivo en coronavirus. Se trata de Lucio Torres Zavaleta, quien lejos de ocultar lo sucedido, contó todo en una entrevista televisiva, luego la replicó numerosas veces en sus redes sociales e incluso subió el video a YouTube.

Lucio se había manifestado el 25 de mayo pasado junto a un grupo de personas que se oponían al aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese momento, fue grabado por los medios en una entrevista en la que aseguraba: "Nos están vendiendo el virus para convertirnos en Venezuela y matarnos de hambre".

El joven aprovechó la cámara y aclaró a qué se refería con esa frase: "Lo que se usa como pretexto para llevarnos a Venezuela es la cuarentena. El virus es totalmente existente". Según contó, sus síntomas fueron leves y solo tuvo fiebre un solo día. Sobre dónde se infectó, sostuvo: "Yo no puedo decirte claramente dónde me contagié, pero es imposible que me haya contagiado en esa marcha, porque mi síntomas aparecieron tres semanas después".

Casi un mes después de esa manifestación, el joven comenzó a presentar síntomas. "Mejor prevenir que lamentar y por suerte lo previne bien". En relación al Covid-19, observó: "Siempre supe y creí que existía, pero para mí fue mínimo. La gente que muere tienen un promedio de edad de 80 años. Creo que el virus existe, para la agente con patología previas es letal". Además, redobló la apuesta: "La gente de abajo de 65 años, que no tiene ningún riesgo, y debería ser capaz de poder trabajar, circular y ayudar al país salir adelante, porque nos estamos fundiendo".

Lucio contó que sabe que el virus existe, pero está en contra de la cuarentena Crédito: Twitter

A pesar de estar cumpliendo un aislamiento por dar positivo, al ser consultado sobre si seguiría militando contra la cuarentena, no lo dudó: "Totalmente, una vez que salga del aislamiento. Estoy totalmente a favor de la desobediencia civil, porque nos están llevando de parados". Sobre la cuarentena que está cumpliendo por estar contagiado, agregó: "Estoy acá porque no quiero ser una causa de los problemas y ayudar a combatirlo. No tengo ganas de tener que cargar con la muerte de nadie".

Cuando se le preguntó si recomendaría a la gente mayor de edad no asistir a marchas, indicó: "Nadie es quién para decirle a la gente grande qué tiene qué hacer. Si ellos deciden tomar el riesgo de ir a un lugar que es riesgoso para manifestarse, tienen todo el derecho y yo los aplaudo".