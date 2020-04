Coronavirus: más medidas en la ciudad para adultos mayores y profesionales de la salud Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 07:55

"Sabemos que el impacto de los casos va a llegar . Estamos trabajando para reducirlo", repitió, varias veces, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , durante el anuncio de la evolución de las medidas en el marco preventivo por el coronavirus . A partir de la semana que viene, se realizarán testeos masivos al personal sanitario público y a los trabajadores de los geriátricos para anticipar la circulación del virus en esos lugares.

"La curva de contagios era estable hasta la semana pasada, cuando hubo una serie de días con más del doble de los positivos. Estos días es más errática. Necesitamos comprender la evolución de la curva", dijo el ministro de Salud, Fernán Quirós. "La semana pasada no parecía un buen momento para analizar la relajación de la cuarentena", agregó el funcionario.

No obstante, Quirós se mostró optimista: "La Argentina no va a tener un pico de curva con Nueva York y el norte de Italia, al menos no de esas características, porque se tomaron medidas apropiadas en el tiempo apropiado, y hay una enorme responsabilidad de la sociedad. Pero sí crecerán los contagios. El plan integral que lleva adelante la Ciudad insiste en el distanciamiento físico, el aislamiento de los contagiados y casos de riesgo y el cuidado de los adultos mayores.

Noticia en desarrollo