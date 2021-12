Coronavirus: en Mar del Plata se aplicaron 17 vacunas vencidas y explicaron que fue “un error humano”

El lunes 13 de diciembre, 17 personas recibieron su tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus vencida en el vacunatorio de IOMA de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Según explicaron a LA NACION fuentes de la Región Sanitaria VIII, que depende del ministerio de Salud bonaerense, se trató de “un error humano” y se les dio aviso a todos los afectados.

Los sueros de AstraZeneca, que se vencieron el 30 noviembre pasado, formaban parte del lote PV46680 que incluía más dosis que no podrán ser utilizadas. La comunicación oficial de la cartera sanitaria provincial, en conjunto con la Región Sanitaria VIII, se publicó este jueves y advierte que los vacunados no corren ningún tipo de riesgo. En ese sentido, el infectólogo Conrado Estol planteó que “lo más probable es que no cause ningún problema”.

Fuentes de la Región Sanitaria VIII le indicaron a este medio que el conflicto se produjo cuando un grupo de empleados de la posta de vacunación, ubicada en un edifico de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la calle Bolívar al 2645, habían detectado una caja con dosis vencidas y decidieron apartarla.

El ministerio de Salud bonaerense y la Región Sanitaria VIII publicaron un comunicado donde explican el problema de la aplicación de dosis vencidas Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

Sin embargo, otra persona que trabaja en el lugar, que no estaba al tanto de que ese lote no podía ser aplicado, creyó que el cambio del lugar de guardado se trataba de un error y volvió a llevarlo con el resto de las dosis que sí estaban en buen estado. “Cuando se dieron cuenta, ya habían vacunado a 17 personas”, informaron del organismo que depende del ministerio a cargo de Nicolás Kreplak.

Al percatarse de la equivocación, decidieron comunicarse con los 17 vacunados para ofrecerles un nuevo turno de inmunización, ya que la dosis vencida no tiene eficacia. “La mayoría de las personas no dijo nada, agradeció. Pero un par denunció lo que pasó, que fue un error humano”, explicaron. De todos modos, dijeron que hubo una mujer que se enojó y que decidió “que iba a esperar un mes”.

En tanto, el ministerio de Salud bonaerense, responsable de la coordinación de la Región Sanitaria VIII, se desligó del inconveniente en Mar del Plata. “No tenemos información”, aseguraron, en diálogo con LA NACION. Así, reconocieron que, si bien ellos no están al tanto, “las áreas pertinentes están trabajando”.

Con ánimos de poner paños fríos y minimizar el desliz del ministerio, los encargados de la vacunación en la zona de Mar del Plata aclararon que se trató de un error que fue solucionado ese mismo día. En ese sentido, advirtieron que “si la aplicación vencida hubiera generado algún malestar o internación” la cuestión sí hubiera escalado.

Fuentes municipales de General Pueyrredón, con Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) como intendente, señalaron que no tienen injerencia en la campaña de vacunación. “Nosotros ofrecimos lugares y recursos en su momento, pero no aceptaron. La Provincia maneja todo”, dijeron.

Según el comunicado oficial, firmado por el Dr. Javier Cabana, pudieron resolver el error: “De acuerdo al registro de aplicación de vacunas AstraZeneca, lote PV46680 el lunes 13 de diciembre de 2021 con fecha de vencimiento 30/11/2021 en 17 personas se recomienda como medida correctiva citar a las personas y corregir el error técnico vacunando nuevamente a las personas para lograr eficacia y seguridad”.

Además, comunicaron: “Las vacunas aplicadas por error con fecha de vencimiento no generan eficacia y efectividad inmunológica, por tal motivo se recomienda corregir el error técnico actuando de la misma manera que con cualquier vacuna del Calendario Nacional de Vacunación”.

En base al Monitor Público de Vacunación, en la Argentina fueron aplicadas 1.429.377 dosis de refuerzo.