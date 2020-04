Alberto Fernández anunció que la cuarentena se extenderá hasta el 26 de abril

La cantidad de enfermos que causó hasta ahora y en todo el mundo la pandemia por coronavirus superó la cifra de 1.700.000. Desde que se conoció el primer caso, en diciembre, en un mercado de animales salvajes de la ciudad china de Wuhan, más de 103.200 mil personas murieron, mientras que más de 378 mil se recuperaron.

La Argentina está en el puesto 53 en número de casos. Hasta el momento se confirmaron 1975 contagiados, 83 fallecidos y 375 personas recuperadas.

Para evitar la propagación y una saturación del sistema sanitario, el presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril, y evaluará cómo seguir luego de esa fecha en función de cómo evolucione la enfermedad dentro del país.

23.53 | Arribó el crucero Greg Mortimer

Más de 100 pasajeros australianos y neozelandeses que viajaban por la Antártida en el crucero Greg Mortimer, la mayoría de ellos contagiados del nuevo coronavirus, arribaron la mañana del domingo a Melbourne en un vuelo procedente de Uruguay.

El avión con 112 pasajeros, entre ellos 96 australianos, fue abordado de inmediato por personal médico con trajes protectores. Trece de los 16 neozelandeses transbordaron a una aeronave alquilada que los trasladaría a su país.

La empresa Aurora Expeditions, operadora del crucero Greg Mortimer, confirmó esta semana que el coronavirus fue detectado en 128 de los 217 pasajeros. El canciller uruguayo Ernesto Talvi dijo que dos pasajeros australianos continuaban en cuidados intensivos en un hospital en Montevideo.

23.48 | Nicaragua anunció el noveno caso

El gobierno de Nicaragua admitió hoy un nuevo contagio por coronavirus , el noveno registrado en casi un mes en el país donde el impacto oficial de la pandemia contrasta con los miles de casos declarados en las naciones vecinas.

Desde la llegada de el Covid-19 al país, el pasado 18 de marzo, las autoridades reconocieron apenas nueve infectados y un muerto por el brote, mientras los otros siete vecinos miembros del Sistema de Integración Centroamericana reportaron 3.956 casos , según el organismo.

La falta de información al respecto suscitó críticas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega , que tampoco implementó medidas de prevención contra la pandemia y siguió promoviendo actos multitudinarios, una actitud calificada ayer de "temeraria" por la organización Human Rights Watch.

23.00 | Río Negro no pedirá excepciones

La gobernadora de Río Negro , Arabela Carreras , anunció hoy que no se flexibilizarán en el territorio provincial las actuales medidas de restricción, luego de reunirse con los 23 intendentes de la provincia a través de videoconferencia.

Además, se decidió no habilitar las actividades físicas al aire libre, como posible foco de contagio, y mantener la obligatoriedad del uso de barbijos o tapabocas, según se informó oficialmente.

"Quedarse en casa y mantener la restricción en la circulación, son las principales medidas que decidimos mantener vigentes con los y las intendentas, y también con el Comité de Crisis", explicó la mandataria rionegrina.

22.42| El Gobierno destinará $30 millones para ayudar a espacios culturales

El Ministerio de Cultura de la Nación dispuso hoy la creación de un fondo denominado Desarrollar , que destinará un total de 30 millones de pesos para asistir a espacios culturales que se encuentren en situación de emergencia debido a la pandemia de coronavirus y a las medidas que restringen la actividad.

Así fue dispuesto a través de la Resolución 260/2020 de esa cartera publicada esta noche en una edición especial del Boletín Oficial , que establece este programa de ayuda económica a espacios culturales como respuesta a las demandas del sector por el impacto que está produciendo el aislamiento social.

La iniciativa tiene el propósito de acompañar y contribuir a paliar el impacto económico que enfrentan "los espacios multifuncionales abiertos a la comunidad, en los que actores y colectivos culturales desarrollan como actividad principal la producción, formación, investigación y promoción del arte y la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones".

22.40 | Murió un hombre en Córdoba

Coronavirus: Murió un hombre en Córdoba, y la cifra de fallecidos asciende a 90

22.05 | El agradecimiento de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández agradeció esta noche el trabajo de que "quienes se organizan para ayudar a los más humildes" en el contexto de la pandemia de coronavirus, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

21.36 | Venezuela extiende el estado de alarma

El gobierno de Venezuela extendió este sábado por 30 días más el estado de alarma para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez .

A mediados de marzo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un estado de alarma nacional y comenzó a imponer restricciones a vuelos de Europa, Colombia, Panamá y República Dominicana, para luego declarar una cuarentena colectiva que se extendió a nivel nacional.

21.12 | México reporta 4.219 contagios

México reportó este sábado un total de 4.219 casos confirmados de coronavirus en el país, mientras que el número de muertos subió a 273, 40 más que el día anterior, informaron autoridades de salud.

21. 00| Murió en Bogotá el primer médico

Las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron hoy en Bogotá la muerte por Covid-19 de un médico, el primer profesional de la salud que pierde la vida en el país por la pandemia, de la que se confirmaron más de 2.700 contagios y un centenar de víctimas fatales.

El médico trabajaba en el servicio de urgencias de la Clínica Colombia, que forma parte de la organización Sanitas.

20.50 | El país registró la mayor cantidad diaria de infectados

20.44| En Uruguay debaten una flexibilización de la cuarentena

Autoridades de Uruguay debatían hoy con representantes empresariales y sindicales de la educación y la construcción una eventual salida parcial de la cuarentena para esas actividades.

Miembros del gobierno, empresarios y dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) retomaron una reunión iniciada ayer, en la que analizaban si consideran dadas las condiciones para reiniciar pasado mañana el trabajo en ese sector.

20.03 | En Colombia

La cifra de muertos por coronavirus en Colombia llegó este sábado a 100 personas, mientras que los contagiados aumentaron a 2.709, según el reporte diario del ministerio de Salud. Las nuevas víctimas mortales de la pandemia fueron 14 hombres y seis mujeres.

Al menos 11 de los decesos se registraron en Bogotá, la ciudad con más infectados con 1.164 casoa en total.

El ministerio en su reporte dio cuenta hoy de 236 nuevos positivos, para un global de 2.709 contaminados y 214 personas recuperadas.

18.06 | "No cedamos a la resignación"

"Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas: Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido". En una vigilia pascual distinta, sin fieles, que presidió en una Basílica de San Pedro vacía, el Papa envió hoy un mensaje de esperanza a un mundo trastocado por la pandemia del coronavirus . En su homilía, recordó las palabras que Jesús, apenas resucitado le dijo a las mujeres que descubrieron que su tumba estaba vacía: "no tengan miedo".

17.46 | El detalle de las actividades exceptuadas

17.02 | ¿Se testea poco en la Argentina?

La comparación que hizo anoche el presidente Alberto Fernández entre la cantidad de casos confirmados del nuevo coronavirus Covid-19, en la Argentina y en otros países, colocó otra vez en el centro del debate la cantidad de testeos que se realizan en el país. Un dato que el Presidente no expuso en su presentación y que eludió responder ante la consulta de una periodista que participó de la conferencia.

Mientras algunos especialistas consideran que el número de muestras debería ser mayor, otros opinan que es correcto el actual uso de las pruebas, y también están quienes consideran que no es una cifra a considerar.

16.30 | EE.UU. superó a Italia

Fue el peor día. El Viernes Santo, una persona murió cada 41 segundos en Estados Unidos debido al nuevo coronavirus, un avance brutalmente voraz que terminó por estirar el número de víctimas confirmadas arriba de las 20.000, más que las de Italia y que las de cualquier otro país golpeado por la pandemia.

13.22 | Italia: vuelven a aumentar los casos y las muertes, que se acercan a las 20.000

Vuelve a subir el número de muertes y contagios por coronavirus en Italia , uno de los países más golpeados por el Covid-19, que superó hoy los 150.000 casos totales. Según el último parte de la Protección Civil, en las últimas 24 horas se registraron 619 nuevos fallecidos (más que ayer, cuando hubo 570) y hubo un incremento de 4694 casos totales (más que en la víspera, 3951). El nuevo balance es de 19.468 muertos y 152.271 infectados desde el comienzo del brote.

Las malas nuevas vinieron especialmente de la región Lombardía, en el norte, la más castigada de todas y epicentro del brote, que contabilizó 1554 casos y 273 decesos, cifras superiores al día anterior. No por nada el asesor de Sanidad de esta región, Giulio Gallera, advirtió que "esto absolutamente no terminó".

12.36 | EE.UU: Las escuelas públicas de Nueva York no volverán a abrir este año

Las escuelas públicas de Nueva York, la ciudad estadounidense más afectada por la pandemia de coronavirus, estarán cerradas hasta el fin del año escolar, anunció el alcalde Bill de Blasio.

"Cerrar nuestras escuelas públicas por el resto del año (escolar) no es fácil pero es necesario para salvar vidas", dijo de Blasio en conferencia de prensa.

La cifra de muertes debido a la Covid-19 siguen subiendo en la Gran Manzana y llegan ya a 5820, según el último conteo de la Universidad Johns Hopkins. Pero las hospitalizaciones están bajando, aseguran las autoridades.

10.42 | Con 917 nuevos muertos, Gran Bretaña se acerca a las 10.000 víctimas

Gran Bretaña registró 917 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas , lo cual llevó el balance total de víctimas a 9875, según el último parte difundido hoy por el ministerio de Salud.

09.53 | México superó los 200 muertos por coronavirus

México traspasó la barrera de los 200 fallecidos por coronavirus al sumar 39 nuevos decesos en un día, mientras que los casos confirmados son más de 3.800 tras detectarse más de 400 nuevas infecciones, informaron autoridades sanitarias.

En rueda de prensa celebrada anoche, las autoridades precisaron que, del total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, el 42% se han recuperado, el 52% permanecen bajo aislamiento y un 6% han fallecido.

09.43 | Murió otra persona y ya son 83 fallecidos en la Argentina

Una mujer de 71 años, residente en la ciudad de Buenos Aires, falleció hoy y ya suman 83 los muertos por coronavirus Covid-19 en la Argentina . Así lo informaron funcionarios nacionales en conferencia de prensa con el parte diario de la situación sanitaria en el país.

Las cifras correspondientes al reporte diario sobre la situación de Covid-19 en la Argentina, arrojan que el total de casos confirmados es de 1975. Respecto a los confirmados, 789 (40%) son importados, 672 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 290 (14,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

08.00 | India se prepara para extender el estado de emergencia

El primer ministro indio, Narendra Modi, está ultimando ya los detalles de la ampliación del estado de emergencia nacional para contener la propagación del coronavirus, en un momento en que el número de fallecidos ha alcanzado ya los 239 y los contagios se acercan a los 8.000.

El país ha registrado 40 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, así como un total de 1.035 contagios, hasta un total de 7.447 afectados.

07.10 | España suma 510 muertes por coronavirus

En las últimas 24 horas, España sumó 510 muertos por coronavirus Covid-19. Es la cifra más baja de los últimos 20 días. El total de fallecidos asciende así a 16.353 en todo el país.

En tanto, hay unas 161.582 personas diagnosticadas con el virus, y son 59.109 los pacientes recuperados.

05.49 | África se acerca a los 13.000 contagios por coronavirus y los fallecidos rozan los 700

El número de contagios de coronavirus registrado en África se encuentra ya en los 12.973 casos, según el último balance continental actualizado a este sábado por los Centros Africanos para la Prevención y Control de Enfermedades.

Un total de 693 personas han fallecido en todo el continente desde la declaración de la pandemia, que ha alcanzado ya a 52 países africanos. Solo Lesoto y las Comores no han registrado casos. Un total de 2.064 personas han recibido el alta.

02.20 | Trump dijo que aún no se reactivará el país

Al final de una semana que según las advertencias de las autoridades sería el Pearl Harbor de esta generación, funcionarios de la Casa Blanca señalaron los indicios esperanzadores de que la propagación del coronavirus podría estar ralentizándose. Sin embargo, Donald Trump insistió en que no impulsará la reactivación del país hasta que sea seguro.

Al mismo tiempo, Trump dijo que el próximo martes anunciaría el lanzamiento de lo que llamó grupo de trabajo "Reabrir el país'' para lograr ese objetivo. "Quiero reactivarlo lo antes posible'', dijo en una conferencia de prensa el Viernes Santo, y agregó que "los hechos van a determinar lo que haga''.

01.19 | Pulseras electrónicas en Corea del Sur

El primer ministro de Corea del Sur, Chung Sye Kyun, anunció que las autoridades vigilarán a las personas que violen las reglas de autoaislamiento decretadas para frenar la expansión del coronavirus con pulseras electrónicas. Tal como admitió, el número de casos de personas que incumplen la medida genera "preocupaciones" en el país.

00.25 | Bolivia enviará al Ejército para asegurar que se cumpla el aislamiento

Las autoridades nacionales, departamentales y locales de Bolivia comunicaron que se desplegará al Ejército en Santa Cruz, la ciudad más grande del país, para asegurar el cumplimiento del confinamiento total decretado para frenar el avance del coronavirus, que hasta ahora no se ha respetado.

Santa Cruz, además de ser la ciudad más poblada de Bolivia con 1,5 millones de habitantes, es también la que más casos positivos de coronavirus registró, 134 del total de 275. Este viernes, llegaron a 20 las muertes por Covid-19 en todo Bolivia.

