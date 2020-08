Para la aprobación de cualquier vacuna contra el coronavirus, los organismos reguladores de Estados Unidos exigirán una efectividad de al menos el 50% Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 00:09

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es superior a las 685.000 y los contagiados rondan los 18.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4.700.000) y sobrepasó las 157.000 víctimas fatales. El segundo país es Brasil, con más de 2.710.000 casos y 94.000 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con más de un millón y medio de infectados y cerca de 37.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

Ante los rebrotes, varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 46.000. En tanto, con 493.000 casos y 8000 muertes Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 130 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 201.919, hubo 3667 muertes y 89.026 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.31 | Dos casos de coronavirus en Nueva Chicago

Dos futbolistas de Nueva Chicago arrojaron esta noche resultados positivos en coronavirus, tras los correspondientes hisopados a los que se sometieron para detectar la enfermedad. Se trata del marcador de punta Diego Martínez y del zaguero Claudio Curima, quienes ya están cursando el período de recuperación pertinente, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Salud.

Martínez, de 28 años y 14 encuentros jugados en el presente certamen de la Primera Nacional, está internado "junto a su familia" en la Clínica Trinidad de la ciudad de San Isidro. Por su lado, Curima, de 22 y con un solo cotejo en el campeonato que se interrumpió en marzo pasado por la pandemia, está cumpliendo con el aislamiento en su domicilio.

23.12 | Venezuela suma 548 casos y 6 muertos

Las cifras elevan a 20.754 el total de infectados y a 180 la cifra de fallecidos por la pandemia del coronavirus en el país. Del total de los casos reportados diarios, 477 son de transmisión comunitaria y 71 internacionales.

22.36 | Tras el rechazo de Corrientes, se suman críticas contra la prohibición de las reuniones sociales

21.40 | Uruguay: bajó la cantidad de infectados activos

El país logró volver a reducir hoy la cantidad de enfermos activos de coronavirus, justo el día en que cerca de 200 colectivos volvieron a prestar servicio en Montevideo y posibilitaron el regreso al trabajo de unas 500 personas. Hasta el momento contabilizaba desde el comienzo de la pandemia 1.291 casos confirmados de coronavirus y 36 muertes por la enfermedad.

21.10 | Colombia ya es el noveno país con más casos

Registró hoy 10.199 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que sumó 327.850 y se ubicó como el noveno país con mayor cantidad de contagios desde el comienzo de la pandemia. De esa cantidad de casos, 11.017 personas murieron.

20.38 | Trump insistió en que la cuarentena no previene los contagios

Pese a que la pandemia de coronavirus en Estados Unidos continuó sumando muertes y casos positivos, que sólo hoy superaron los 35.000, el presidente continúa diciendo que las cuarentenas no previenen los contagios masivos. El país con más casos en el mundo reportó en las últimas 24 horas 35.475 nuevos contagios, que sumaban en total 4.698.335, y 362 muertes, que elevaron la cifra de decesos a 155.196.

20.04 | Reporte diario

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 4824 las personas que dieron positivo al test de Covid-19 y los infectados llegaron a 206.743. Además, se sumaron 166 fallecidos, la cifra más alta de muertos en un día desde que empezó la pandemia, y el total de decesos es de 3.813.

19.27 | Martín Yeza, intendente de Pinamar, dio positivo

"Estoy en buen estado de salud al igual que mi familia", escribió en Twitter; se suma a los casos de los jefes comunales de Lomas de Zamora, Lanús, Merlo y Quilmes.

18.55 | Guayaquil endurece las medidas sanitarias

El mismo día que Ecuador informó 517 nuevos enfermos de coronavirus y 17 fallecimientos en las últimas 24 horas, en Guayaquil, el primer epicentro que tuvo el país y hoy la segunda ciudad más afectada, las autoridades decidieron endurecer las medidas sanitarias. Desde que se detectó el primer contagio de Covid-19, el 29 de febrero, el país registra un total de 87.041 casos confirmados y 9.279 decesos, según el balance diario del Ministerio de Salud, aunque aún se discute sobre un incremento de más de 10.000 muertos por fuera de la media tradicional durante las primeras semanas de la pandemia en Guayaquil.

18.25 | Más de 2.500 funcionarios y empleados públicos contagiados en Guatemala

Más de 2.500 funcionarios y empleados públicos, la mayoría pertenecientes al Ministerio de Salud, contrajeron coronavirus y al menos 54 fallecieron desde que se detectó el primer caso positivo en Guatemala el 13 de marzo pasado. El Ministerio de Salud registra 750 casos confirmados de Covid-19, más otros 150 del Laboratorio Nacional de Salud, y 21 decesos, mientras la Policía Nacional Civil 400 y siete, el Ministerio Público 160 y tres, y el Organismo Judicial 281 y 10.

17.55 | Dos jueces, un fiscal y 160 contagios en La Pampa

Organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos de La Pampa pidieron decisión política para que sean investigados los funcionarios judiciales que incumplieron con las medidas implementadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, participaron de un encuentro fuera de horario y generaron múltiples contagios. Rapidamente y sin ocultar su enojo, el gobernador Sergio Ziliotto anunció que la Provincia será querellante en la causa, por la que los jueces y el fiscal pueden llegar a perder sus cargos.

17.25 | Perú enfrenta el rebrote

Perú enfrenta un rebrote de la pandemia de coronavirus, con un incremento de contagios y muertes, un mes después de que comenzara un desconfinamiento gradual para reactivar la economía semiparalizada,advirtió el lunes el gobierno. "En los últimos días hemos visto un incremento significativo, un pequeño rebrote, en el número de contagiados y de muertes", declaró el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, al comparecer por primera vez ante el Congreso para pedir un voto de confianza para el nuevo gabinete, que asumió el 15 de junio.

16.55 | Italia estima más de 1,4 millones de contagios

Las autoridades de Italia estiman que más de 1,4 millones de personas podrían haberse contagiado de COVID-19 a nivel nacional, el 51 por ciento de ellas en la región de Lombardía, desde el inicio de la pandemia, lo que supone una cifra seis veces superior a la de los casos confirmados actualmente.

16.25 | Israel confirma más de 1.500 casos

El Gobierno de Israel confirmó este lunes más de 1.500 casos de coronavirus durante el último día, mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que la tasa de morbilidad a causa de la COVID-19 es una de las más altas del mundo.

15.55 | El jefe de Gabinete de Brasil tiene coronavirus

El jefe del Gabinete de Brasil, Walter Braga Netto, dio hoy positivo en coronavirus y se convirtió en el séptimo ministro del presidente Jair Bolsonaro en contraer la enfermedad, que alcanza a unos 2,7 millones de brasileños y ya se cobró 94.000 vidas. ?El ministro está bien y está asintomático", informó sobre el estado de salud de Braga Neto, de 63 años, el Ministerio de la Casa Civil en un comunicado.

15.25 | Buenas noticias en Portugal

El Gobierno de Portugal informó este lunes de que el país no registró fallecidos por coronavirus durante las últimas 24 horas, la primera vez que esto ocurre en el país europeo desde el inicio de la pandemia. El secretario de Estado para Sanidad, Antonio Sales, ha manifestado en rueda de prensa que se trata de "una nota positiva y de esperanza", si bien ha recalcado que "la situación puede revertirse de un momento a otro", según ha informado el diario portugués 'Expresso'.

14.55 | Los números de España

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 297.054 el lunes, con un aumento diario de 968 contagios, por debajo de los 1.525 casos anunciados el viernes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. España rompió así con tres días seguidos registrando más de 1.000 nuevos casos de COVID-19 diarios.

14.25 | Los números de Italia

El gobierno italiano informó hoy 159 casos de coronavirus, una baja frente a los 238 de ayer y casi la mitad de los 295 del sábado. Según las cifras del Ministerio de Salud italiano, el país alcanzó además las 35.166 víctimas desde el inicio de la pandemia, con 12 fallecimientos en las últimas 24 horas. Con cerca del 70% de los 11.699 positivos actuales de la enfermedad concentrados en las regiones norteñas de Lombardía, Piemonte y Emília-Romaña, las autoridades buscan no importar nuevos casos de la Covid-19 y se enfocan en el monitoreo de los turistas e inmigrantes que llegan al país.

13.55 | Clases por TV en México

El ciclo escolar 2020-2021 comenzará en México el 24 de agosto con clases por televisión, debido a la pandemia de coronavirus, a partir de un "acuerdo de concertación" con cuatro televisoras privadas, anunció este lunes el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. "El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021, comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial (?), quisiéramos volver a clases presenciales pero no es posible ni prudente", dijo el ministro, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, según reportó la agencia de noticias Sputnik.

13.25 | App española

El Gobierno de España quiere poner en marcha desde septiembre una aplicación de rastreo de contactos de positivos por COVID-19 en todo el país, tras informar el lunes que el proyecto piloto superó satisfactoriamente el periodo de pruebas. Durante el ensayo se demostró que dicha aplicación podía seguir el doble de contactos establecidos por una persona contagiada que un rastreador humano.

12.55 | Río Negro pide ayuda

Más de 700 pymes del sector turístico de Río Negro solicitaron créditos a tasa cero para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus, mientras que otras 50 completarán los trámites para recibir esa ayuda en los próximos días, informó hoy el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de esa provincia patagónica. La titular de ese organismo, Martha Vélez, señaló que "con estos créditos llegamos a quienes no recibieron ninguna ayuda durante la pandemia y que no pudieron trabajar, sobre todo en la región cordillerana, que es temporada alta".

12.27 | Sistema desbordado

El acelerado incremento de los muertos por Covid-19 en Bolivia motivó a un grupo de empresarios mineros a incursionar en la fabricación de "hornos crematorios móviles", que pueden ser trasladados a la ciudad que más los necesite. "Ha habido 30 muertos, 50 muertos apilados, cadáveres amanecen botados en las calles. Es porque las familias no tienen los recursos o no están encontrando dónde llevarlos a enterrar o a cremar y acaban en las calles para no contaminarse", dijo el ingeniero Carlos Ayo, miembro de la empresa.

12.12 | Quién, cómo, cuándo

11.45 | Una idea

Un restaurante de la India ideó una fórmula ingeniosa para atraer clientes, menos presentes en este establecimiento del oeste del país por la pandemia. ¿Qué hizo? Adaptó su menú al universo del brote, con el "COVID curry" y los "Mask Naans". "Han sido realmente unos tiempos duros para nosotros y nuestro sector", reconoció Yash Solanki, propietario del restaurante vegetariano Vedic eatery, donde ahora el famoso pan es presentado con la forma de una máscara y las bolas de verduras fritas con salsa curri son moldeadas para que se asemejen a la apariencia del Covid-19.

11.13 | Alerta

El número de contagios y las señales de alarma por el nuevo coronavirus aumentan en Bélgica, donde se anunció que una emblemática sala de música rock de Bruselas, la Ancienne Belgique, despedirá a 200 trabajadores. "El virus circula intensamente en nuestro territorio. Las cifras continúan subiendo", lamentó Frédérique Jacobs, una portavoz del centro de crisis. "Observamos al menos 13 municipios con cifras de más 100 personas por cada 100.000 habitantes que dieron positivo, es decir, una persona de cada 1000 se infectó la semana pasada", precisó.

10.51 | Encuestas

10.36 | 94.000

El número de muertes por coronavirus en Brasil superó los 94.000, según datos actualizados por la universidad Johns Hopkins. En las últimas 24 horas, se registraron 541 víctimas en el país, lo que elevó la cifra a 94.104. Al mismo tiempo, el número total de infecciones aumentó a 2.733.677, de ellas, 25.800 en las últimas 24 horas.

10.10 | Por televisión

El nuevo ciclo escolar en México comenzará a fines de agosto, pero a través de la televisión, debido a que la pandemia no cede en el país, dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. En los últimos días, México desplazó al Reino Unido como la nación con el tercer mayor número de muertes relacionadas al virus, sólo por detrás de Brasil y Estados Unidos.

9.43 | Gestores

El Ministerio de Trabajo bonaerense aprobó el protocolo de actuación y plan de contingencia frente al coronavirus para la actividad de los gestores aplicable en la emergencia sanitaria dispuesta en virtud de la pandemia. El protocolo establece recomendaciones para su incorporación en la tarea cotidiana sobre higiene personal y grupal, uso del equipo de protección personal (indumentaria, protección facial plástica, barbijo, guantes), distancia entre los trabajadores, atención a los clientes, y medidas preventivas.

9.16 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 19 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que elevó a 3667 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 80 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados. Además anunció que fueron 5376 los positivos que se reportaron y 201.919 el total de infectados hasta el momento.

8.58 | Covid-free

8.35 | Alerta

La Organización Mundial de la Salud advirtió que quizás nunca haya una "solución" contra la pandemia de Covid-19, a pesar de la carrera en curso para obtener un vacuna."No hay solución y quizás nunca la haya", declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea.

8.11 | Guatemala

Según los datos oficiales, el país alcanzó un total de 51.306 casos acumulados y 1995 fallecidos. Por edad, la población con más contagios es la que tiene entre 30 y 39 años, con 12.578 casos, mientras que el departamento de Guatemala se mantiene como el que acumula más pacientes, 32.907.

7.54 | Nuevas pruebas

Reino Unido implantará en todos los hospitales del sistema nacional de salud, residencias de ancianos y laboratorios dos nuevas pruebas rápidas que pueden diagnosticar el virus en 90 minutos. El Ejecutivo especificó que se comenzarán a implementar estas pruebas a partir de la semana próxima y que el objetivo es aumentar "enormemente" la capacidad diagnóstica del país antes del invierno.

7.27 | CABA

Un total de 966 nuevos casos de coronavirus y nueve muertos fueron notificados ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que elevó a 1304 el total de fallecidos y a 61.776 los infectados desde marzo. La tasa de letalidad -porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos- del distrito es de 2,11%; en tanto que el reporte del gobierno porteño indicó que 271 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo que suman 21.885 las personas recuperadas.

7.02 | Permiso de circulación

6.39 | Financiamiento

El Gobierno aprobó dos modelos de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo de financiamiento por US$ 570 millones para reforzar la atención de la salud pública en el marco de la pandemia. A través del decreto 640, publicado hoy en el Boletín Oficial, avaló el modelo de acuerdo para el Programa de Apoyo al Financiamiento de Infraestructura Productiva en Argentina.

6.13 | Aumentan los embarazos

Miles de adolescentes quedan embarazadas en Kenia todos los años pero el problema se agravó todavía más a causa del brote, según los expertos. Las razones son varias: algunas jóvenes debieron vender sus cuerpos para poder sobrevivir, en tanto otras, obligadas a quedarse en casa por el cierre de las escuelas, mantuvieron relaciones sexuales más frecuentes.

5.47 | Por los rebrotes

Balnearios de playa en la costa atlántica francesa, pintorescos paseos junto al Loira y mercados de productores en los Alpes son algunos de los lugares de Francia donde será obligatorio llevar máscaras al aire libre. La nueva norma se suma a un decreto firmado el mes pasado, que impuso el uso en todos los comercios y otros recintos públicos bajo techo. El país sufre un alza en los contagios, con cientos de nuevos focos de infección en las últimas semanas, impulsados especialmente por jóvenes que se congregan en locales de ocio y reuniones familiares por las vacaciones de verano.

5.21 | Vuelta a clases

Miles de niños en el norte de Alemania serán los primeros en volver al colegio en Europa tras las vacaciones veraniegas. Para evitar los contagios, se deberán respetar en los centros algunas normas de distanciamiento social. Los niños se agruparán en función de las edades y no podrán cruzar los de otros cursos. Si algún alumno da positivo, este sistema permitirá que no se tenga que cerrar todo el centro y solo se aislarán sus compañeros. El uso de tapabocas solo será obligatorio en los pasillos y deberán respetarse gestos básicos, como lavarse las manos con la mayor regularidad posible y evitar los abrazos.

5.05 | En Corea del Sur

La empresa Samsung confirmó que estableció su propio centro para pruebas de diagnósticos con el objetivo de mejorar sus medidas de prevención. El lugar se estableció dentro de su planta de Hwaseong, al sur de Seúl. Es la primera empresa del país en tener su propia instalación para exámenes. El centro recolectará muestras y realizará diagnósticos.

4.40 | Nueva cuarentena

4.14 | Recuperación

La actividad manufacturera en toda la zona euro se aceleró por primera vez desde principios de 2019 en julio, ya que la demanda se recuperó tras una relajación de las medidas de confinamiento impuestas para sofocar la propagación del virus. Las fábricas parecen estar jugando su papel en la recuperación: el último índice de gestores de compras (PMI) de IHS Markit rebotó a 51,8 en julio desde los 47,4 de junio, lo que supone la primera vez por encima de la marca de 50 -que separa el crecimiento de la contracción- desde enero de 2019.

3.50 | A la espera de la vacuna

Rusia contabilizó cerca de 5400 nuevos infectados, lo que sitúa el total de personas contagiadas por encima de las 855.000. El centro encargado de la lucha contra la pandemia en el país afirmó además que ayer se produjeron otros 79 fallecimientos y que 3420 pacientes recibieron el alta médica. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad se prepara para empezar la vacunación masiva en octubre, de manera gratuita, gracias a el avance de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por el Centro Nacional de Investigación Gamaleya.

3.28 | Fuerte caída

El gigante bancario británico HSBC informó de una caída del 77% en el beneficio neto en el primer semestre, debido al efecto de la crisis del coronavirus y el aumento de la tensión entre China y Estados Unidos. "Nuestro resultado en el primer semestre se vio afectado por la pandemia, la caída de las tasas de interés, el aumento de los riesgos geopolíticos y la mayor volatilidad de los mercados", declaró en un comunicado el director general del banco, Noel Quinn.

3.03 | Los casos en Alemania

La nación ya supera el umbral de los 210.000 positivos de Covid-19 tras sumar más de 500 en las últimas horas, según el balance proporcionado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental dedicada al seguimiento de enfermedades infecciosas.

2.40 | En Filipinas

El país volverá a confinar a partir del martes a más de 27 millones de personas, casi una cuarta parte de la población, después de que asociaciones médicas advirtieran de que estaban perdiendo la batalla contra el brote. Desde principios de junio los contagios multiplicaron por cinco, superando los 100.000 casos. Anoche el presidente Rodrigo Duterte anunció un nuevo confinamiento en la capital, Manila, así como en cuatro provincias de alrededor, en la isla principal de Luzón.

2.13 | Ordenan el cierre de locales en Melbourne

Los negocios no esenciales de Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, deberán cerrar a partir del jueves para frenar el desarrollo del nuevo coronvirus, anunció el gobierno del estado de Victoria. Daniel Andrews dijo que la mayoría de los negocios y empresas deberán cerrar a partir de la medianoche del miércoles. El anuncio tuvo lugar al día siguiente de que el estado registrara 429 contagios y 13 muertes por el virus.

1.54 | Ecuador confirma casi 300 nuevos casos

Tras estas cifras el número de personas contagiadas en Ecuador ya supera las 86.500. Según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias, este domingo se constataron 292 nuevas infecciones. Asimismo, las víctimas mortales a causa del Covid-19 se sitúan en 5750.

1.25 | De regreso

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) reveló que 72.517 personas regresaron a Venezuela a través de las fronteras terrestres desde el 6 de abril, fecha en la que se estableció un período de cuarentena obligatoria para los retornados, hasta el 28 de julio. En un informe destaca además que la transmisión comunitaria está aumentando en el país, en medio de su crisis humanitaria preexistente.

1.00 | China rebaja su balance diario

El Ministerio de Salud anunció 43 nuevos positivos, 36 de ellos de transmisión local. Según los datos ofrecidos por las autoridades chinas, 28 de los 36 casos de transmisión local se contabilizaron en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, donde hace algo más de dos semanas se ordenó el cierre de la capital, Urumqi, ante un repunte de contagios.

00.37 | EE.UU. entró en una "nueva fase"

"Estamos en una nueva fase", la asesora especial de la Casa Blanca Deborah Birx, que dirige el grupo de trabajo sobre el virus de la presidencia estadounidense. "Lo que vemos ahora es distinto a lo de marzo y abril", dijo al canal CNN, aunque subrayó que las medidas tomadas localmente para intentar frenar los contagios empezaban a surtir efecto.

00.10 | Crece el brote

México roza ya los 440.000 casos de coronavirus, después de confirmar casi 5000 contagios, según el último balance ofrecido por las autoridades sanitarias. Ayer se constataron 4853 nuevas infecciones, por lo que el cómputo global se ubica en 439.046. En cuanto a los fallecimientos, con los 274 de las últimas horas ya suman 47.746.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters