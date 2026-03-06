Estas son todas las promociones de La Noche de las Hamburgueserías: uno por uno, los combos en cada restaurante
El evento impulsado por el Gobierno de la Ciudad ofrece descuentos del 50% en más de 200 locales; el listado completo con los precios y los ingredientes de cada menú
La agenda culinaria de Buenos Aires activa una nueva edición de La Noche de las Hamburgueserías este viernes 6 de marzo de 2026. El Ministerio de Desarrollo Económico impulsa la iniciativa a través de BA Capital Gastronómica con un objetivo claro: dinamizar el consumo en más de 200 puntos de venta mediante un beneficio económico directo. La propuesta habilita la compra de menús seleccionados a mitad de valor desde las 19 horas hasta el cierre de cada comercio.
El listado completo de precios y menús por local
La oferta abarca desde grandes cadenas hasta hamburgueserías de barrio. A continuación, el detalle de las opciones disponibles:
24th Street Burger
- Combo Lily Smash Doble carne Doble Cheddar Mermelada de bacon Alioli y maní tostado con papas y bebida
Angus Brother
- Combo Cuarto de libra simple con papas y bebidaPrecio promo: $12.600
Antonio D
- Combo Doble Cheeseburger del Cesar con papas y bebida.Precio promo: $12.000
Arredondo
- Combo 1: hamburguesa Arredondo simple + papas fritas + bebida. Precio promo (bebida: agua): $12.600.Precio promo (bebida: gaseosa): $12.850. Precio promo (bebida: cerveza): $14.750
- Combo 2: hamburguesa Arredondo doble + papas fritas + bebida Precio promo (bebida: agua): $14.850. Precio promo (bebida: gaseosa): $15.100. Precio promo (bebida: cerveza): $17.000
Átiko
- Combo Big Atiko (brioche, doble carne, salsa Big Átiko, cheddar, pepino pickle y lechuga) con papas y limonada. Precio promo: $12.800
B-Moodie
- Combo Burger Good Vibes (carne, cheddar, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsa B-Moodie) con papas y bebidaPrecio promo: $10.000
Benzo
- Combo Cheese burger simple con papas y bebidaIncluye stickers y postersPrecio promo: $10.000
Big Pons
Combo Big Pons simple o doble con papas y gaseosa:
- Simple (medallón x1, cheddar fetas x2, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $11.000
- Doble (medallón x2, cheddar fetas x4, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $12.500
Bulebar Food & Drinks
- Combo Oklahoma Onion (hamburguesa smasheada con cebolla, cheddar, cebolla crispy) con papas y bebida. Precio promo: $11.000
Burger Chazz
- Combo Mega Hamburguesa con queso cheddar y cebollita con bebida y papas. Precio promo: $6900
Burger Couple (4 sucursales en el mapa)
- Combo Cuatro de Frula simple con papas y gaseosa. También ofrece opción vegetariana: el medallón de carne se reemplaza por uno de hongos. Precio promo: $10.700
Burger Evolution
- Combo Burger con papas y bebida. Precio promo: $7000
Burger King
- Combo Stacker triple
Burgertify
Combos con bebida y papas seleccionados por el local:
- Combo 1: Ness (papas y gaseosa) – Precio promo: $9950.
- Combo 2: Big Jerrys (papas y gaseosa) – Precio promo: $9750.
- Combo 3: Cucco (papas y gaseosa) – Precio promo: $7600
Chopi’s burger
- Combo Chopi Burger con papas y bebida. Precio promo: $12.800
D&R Burgers
- Combo Doble cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $12.000
Dean & Dennys
- Combo Bacon cheese con papas y gaseosa. Precio promo: $9000
Deltoro Burgers & pizza
- Combo Deltoro clásica con papas y bebida. Precio promo: $11.000
Diggs
- Combo Diggs classic con papas y bebida.Precio promo: $12.000
Don Catto
- Combo Catto burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500
El Desembarco (7 sucursales en el mapa)
- Combo Cheese simple con papas y bebida. Precio promo: $8600
El Ideal
- Combo Hamburguesa completa con papas y bebida. Precio promo: $9200
Estación Alberdi
- Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $8900
Fat Broder
- Combo Broder burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500
Frank’s Grill
- Combo Frank’s burger con papas y bebida. Precio promo: $13.000
Hueburgers
- Combo Hueburger con papas y bebida. Precio promo: $10.900
Jay Hamburguesas
- Combo Jay clásica con papas y bebida. Precio promo: $9500
Je Suis Lacan
- Combo Lacan burger con papas y bebida. Precio promo: $12.000
Jerome Palermo
- Combo Jerome burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500
Jotti
- Combo Jotti burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900
Kiddo
- Combo Kiddo burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500
La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
- Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $10.000
La Choppería de Palermo
- Combo Chopp burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500
Lobo Blanco - Villa Urquiza
- Combo Lobo burger con papas y bebida. Precio promo: $11.000
Logs
- Combo Logs burger con papas y bebida. Precio promo: $10.800
Mi Barrio Hamburguesería
- Combo Mi Barrio con papas y bebida. Precio promo: $9900
Mostaza
- Paso a Paso: combo Paso a Paso con papas y bebida. Precio promo: $9500
Pérez-H
- Combo Pérez-H con papas y bebida. Precio promo: $12.900
PIBÄ (9 sucursales en el mapa)
Combos con papas y bebida seleccionados por el local:
- Combo 1: Doble Cheeseburger + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200
- Combo 2: Piba Classic + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200
Puente Gran Bar
- Combo Puente burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500
Shivo’s
- Combo Shivo’s burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500
Teglia Cramer
- Combo Teglia burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500
Temple (6 sucursales en el mapa):
- Combo Classic Burger con papas y pinta Indie Golden o gaseosa. Precio promo: $10.350
The Flour Store
- Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500
The Food Truck Store
- Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500
The Market Burger
- Combo Market burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900
Trixie American Diner
- Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500
Urbano Cocina Americana
- Combo elegido por el local. Precio promo: $12.000
Valentino
Combo elegido por el local. Precio promo: $10.900
Voraz (4 sucursales en el mapa)
- Combo Voraz Doble con bebida y papas
Weiss Burger
- Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500
What The Burger
- Combo Cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $16.000
Williamsburg Infanta
- Combo burger simple (salsa, queso, manteca a base de salsa demi-glace) con papas y bebida. Precio promo: $9000
La oferta gastronómica en los patios al aire libre
La organización suma dos espacios abiertos con música y opciones gastronómicas específicas. Estos puntos funcionan de 19 a 0 horas.
Planetario Galileo Galilei (Palermo):
- What the Burger
- Big Pons
- Burger Couple
- The Food Truck Store
Parque Los Andes (Chacarita):
- Shappa
- Burger Zapata
- Bravos Carnes
- El Rincón de Pau
¿Cómo acceder a los descuentos y consultar el mapa?
La mecánica del evento resulta sencilla para el consumidor. Cada local adherido define una opción específica del menú y le aplica una rebaja del 50 por ciento. El combo incluye plato principal, guarnición y bebida. Los organizadores disponen de un mapa virtual oficial para verificar la ubicación y la propuesta exacta antes de la visita. El pago ocurre en el punto de venta.
Todo lo que hay que saber de La Noche de las Hamburgueserías
|Dato Clave
|Información
Fecha y Hora
Viernes 6 de marzo de 2026, de 19:00 al cierre.
Beneficio
50% de descuento en combos seleccionados (plato + guarnición + bebida).
Lugares
Más de 200 locales adheridos y 2 patios al aire libre.
Rango de Precios
Opciones desde $6900 (Burger Chazz) hasta $17.000 (Arredondo combo doble con cerveza).
Requisito
Consultar el mapa virtual oficial y pagar en el local.
