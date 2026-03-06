LA NACION

Estas son todas las promociones de La Noche de las Hamburgueserías: uno por uno, los combos en cada restaurante

El evento impulsado por el Gobierno de la Ciudad ofrece descuentos del 50% en más de 200 locales; el listado completo con los precios y los ingredientes de cada menú

Cada vez más locales de hamburgesas incluyen vino como opción; claves para que funcione bien la dupla
Que locales participan de las promocionesLA NACION

La agenda culinaria de Buenos Aires activa una nueva edición de La Noche de las Hamburgueserías este viernes 6 de marzo de 2026. El Ministerio de Desarrollo Económico impulsa la iniciativa a través de BA Capital Gastronómica con un objetivo claro: dinamizar el consumo en más de 200 puntos de venta mediante un beneficio económico directo. La propuesta habilita la compra de menús seleccionados a mitad de valor desde las 19 horas hasta el cierre de cada comercio.

El listado completo de precios y menús por local

La oferta abarca desde grandes cadenas hasta hamburgueserías de barrio. A continuación, el detalle de las opciones disponibles:

24th Street Burger

  • Combo Lily Smash Doble carne Doble Cheddar Mermelada de bacon Alioli y maní tostado con papas y bebida

Angus Brother

  • Combo Cuarto de libra simple con papas y bebidaPrecio promo: $12.600

Antonio D

  • Combo Doble Cheeseburger del Cesar con papas y bebida.Precio promo: $12.000
La Noche de las Hamburgueserías: mapa de locales y precios con descuento
Arredondo

  • Combo 1: hamburguesa Arredondo simple + papas fritas + bebida. Precio promo (bebida: agua): $12.600.Precio promo (bebida: gaseosa): $12.850. Precio promo (bebida: cerveza): $14.750
  • Combo 2: hamburguesa Arredondo doble + papas fritas + bebida Precio promo (bebida: agua): $14.850. Precio promo (bebida: gaseosa): $15.100. Precio promo (bebida: cerveza): $17.000

Átiko

  • Combo Big Atiko (brioche, doble carne, salsa Big Átiko, cheddar, pepino pickle y lechuga) con papas y limonada. Precio promo: $12.800

B-Moodie

  • Combo Burger Good Vibes (carne, cheddar, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsa B-Moodie) con papas y bebidaPrecio promo: $10.000

Benzo

  • Combo Cheese burger simple con papas y bebidaIncluye stickers y postersPrecio promo: $10.000

Big Pons

Combo Big Pons simple o doble con papas y gaseosa:

  • Simple (medallón x1, cheddar fetas x2, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $11.000
  • Doble (medallón x2, cheddar fetas x4, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $12.500

Bulebar Food & Drinks

  • Combo Oklahoma Onion (hamburguesa smasheada con cebolla, cheddar, cebolla crispy) con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Burger Chazz

  • Combo Mega Hamburguesa con queso cheddar y cebollita con bebida y papas. Precio promo: $6900

Burger Couple (4 sucursales en el mapa)

  • Combo Cuatro de Frula simple con papas y gaseosa. También ofrece opción vegetariana: el medallón de carne se reemplaza por uno de hongos. Precio promo: $10.700

Burger Evolution

  • Combo Burger con papas y bebida. Precio promo: $7000

Burger King

  • Combo Stacker triple

Burgertify

Combos con bebida y papas seleccionados por el local:

  • Combo 1: Ness (papas y gaseosa) – Precio promo: $9950.
  • Combo 2: Big Jerrys (papas y gaseosa) – Precio promo: $9750.
  • Combo 3: Cucco (papas y gaseosa) – Precio promo: $7600

Chopi’s burger

  • Combo Chopi Burger con papas y bebida. Precio promo: $12.800

D&R Burgers

  • Combo Doble cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Dean & Dennys

  • Combo Bacon cheese con papas y gaseosa. Precio promo: $9000

Deltoro Burgers & pizza

  • Combo Deltoro clásica con papas y bebida. Precio promo: $11.000
Combos de hamburguesa con 50% de rebaja en Buenos Aires
Diggs

  • Combo Diggs classic con papas y bebida.Precio promo: $12.000

Don Catto

  • Combo Catto burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

El Desembarco (7 sucursales en el mapa)

  • Combo Cheese simple con papas y bebida. Precio promo: $8600

El Ideal

  • Combo Hamburguesa completa con papas y bebida. Precio promo: $9200

Estación Alberdi

  • Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $8900

Fat Broder

  • Combo Broder burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Frank’s Grill

  • Combo Frank’s burger con papas y bebida. Precio promo: $13.000

Hueburgers

  • Combo Hueburger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Jay Hamburguesas

  • Combo Jay clásica con papas y bebida. Precio promo: $9500

Je Suis Lacan

  • Combo Lacan burger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Jerome Palermo

  • Combo Jerome burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Jotti

  • Combo Jotti burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Kiddo

  • Combo Kiddo burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

  • Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $10.000

La Choppería de Palermo

  • Combo Chopp burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Lobo Blanco - Villa Urquiza

  • Combo Lobo burger con papas y bebida. Precio promo: $11.000
La Noche de las Hamburgueserías ofrece menús promocionales desde las 19 horas
Logs

  • Combo Logs burger con papas y bebida. Precio promo: $10.800

Mi Barrio Hamburguesería

  • Combo Mi Barrio con papas y bebida. Precio promo: $9900

Mostaza

  • Paso a Paso: combo Paso a Paso con papas y bebida. Precio promo: $9500

Pérez-H

  • Combo Pérez-H con papas y bebida. Precio promo: $12.900

PIBÄ (9 sucursales en el mapa)

Combos con papas y bebida seleccionados por el local:

  • Combo 1: Doble Cheeseburger + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200
  • Combo 2: Piba Classic + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200

Puente Gran Bar

  • Combo Puente burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Shivo’s

  • Combo Shivo’s burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

Teglia Cramer

  • Combo Teglia burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Temple (6 sucursales en el mapa):

  • Combo Classic Burger con papas y pinta Indie Golden o gaseosa. Precio promo: $10.350

The Flour Store

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Food Truck Store

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Market Burger

  • Combo Market burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Trixie American Diner

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

Urbano Cocina Americana

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.000

Valentino

Combo elegido por el local. Precio promo: $10.900

Voraz (4 sucursales en el mapa)

  • Combo Voraz Doble con bebida y papas

Weiss Burger

  • Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

What The Burger

  • Combo Cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $16.000

Williamsburg Infanta

  • Combo burger simple (salsa, queso, manteca a base de salsa demi-glace) con papas y bebida. Precio promo: $9000
La Noche de las Hamburgeserías en Buenos Aires
La oferta gastronómica en los patios al aire libre

La organización suma dos espacios abiertos con música y opciones gastronómicas específicas. Estos puntos funcionan de 19 a 0 horas.

Planetario Galileo Galilei (Palermo):

  • What the Burger
  • Big Pons
  • Burger Couple
  • The Food Truck Store

Parque Los Andes (Chacarita):

  • Shappa
  • Burger Zapata
  • Bravos Carnes
  • El Rincón de Pau

¿Cómo acceder a los descuentos y consultar el mapa?

La mecánica del evento resulta sencilla para el consumidor. Cada local adherido define una opción específica del menú y le aplica una rebaja del 50 por ciento. El combo incluye plato principal, guarnición y bebida. Los organizadores disponen de un mapa virtual oficial para verificar la ubicación y la propuesta exacta antes de la visita. El pago ocurre en el punto de venta.

Todo lo que hay que saber de La Noche de las Hamburgueserías

Dato ClaveInformación
Fecha y Hora
Viernes 6 de marzo de 2026, de 19:00 al cierre.
Beneficio
50% de descuento en combos seleccionados (plato + guarnición + bebida).
Lugares
Más de 200 locales adheridos y 2 patios al aire libre.
Rango de Precios
Opciones desde $6900 (Burger Chazz) hasta $17.000 (Arredondo combo doble con cerveza).
Requisito
Consultar el mapa virtual oficial y pagar en el local.

