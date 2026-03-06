Estas son todas las promociones de La Noche de las Hamburgueserías: uno por uno, los combos en cada restaurante

La agenda culinaria de Buenos Aires activa una nueva edición de La Noche de las Hamburgueserías este viernes 6 de marzo de 2026. El Ministerio de Desarrollo Económico impulsa la iniciativa a través de BA Capital Gastronómica con un objetivo claro: dinamizar el consumo en más de 200 puntos de venta mediante un beneficio económico directo. La propuesta habilita la compra de menús seleccionados a mitad de valor desde las 19 horas hasta el cierre de cada comercio.

El listado completo de precios y menús por local

La oferta abarca desde grandes cadenas hasta hamburgueserías de barrio. A continuación, el detalle de las opciones disponibles:

24th Street Burger

Combo Lily Smash Doble carne Doble Cheddar Mermelada de bacon Alioli y maní tostado con papas y bebida

Angus Brother

Combo Cuarto de libra simple con papas y bebidaPrecio promo: $12.600

Antonio D

Combo Doble Cheeseburger del Cesar con papas y bebida.Precio promo: $12.000

Arredondo

Combo 1: hamburguesa Arredondo simple + papas fritas + bebida. Precio promo (bebida: agua): $12.600.Precio promo (bebida: gaseosa): $12.850. Precio promo (bebida: cerveza): $14.750

Combo 2: hamburguesa Arredondo doble + papas fritas + bebida Precio promo (bebida: agua): $14.850. Precio promo (bebida: gaseosa): $15.100. Precio promo (bebida: cerveza): $17.000

Átiko

Combo Big Atiko (brioche, doble carne, salsa Big Átiko, cheddar, pepino pickle y lechuga) con papas y limonada. Precio promo: $12.800

B-Moodie

Combo Burger Good Vibes (carne, cheddar, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsa B-Moodie) con papas y bebidaPrecio promo: $10.000

Benzo

Combo Cheese burger simple con papas y bebidaIncluye stickers y postersPrecio promo: $10.000

Big Pons

Combo Big Pons simple o doble con papas y gaseosa:

Simple (medallón x1, cheddar fetas x2, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $11.000

Doble (medallón x2, cheddar fetas x4, bacon, cebolla crispy, aderezo Big Pons): $12.500

Bulebar Food & Drinks

Combo Oklahoma Onion (hamburguesa smasheada con cebolla, cheddar, cebolla crispy) con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Burger Chazz

Combo Mega Hamburguesa con queso cheddar y cebollita con bebida y papas. Precio promo: $6900

Burger Couple (4 sucursales en el mapa)

Combo Cuatro de Frula simple con papas y gaseosa. También ofrece opción vegetariana: el medallón de carne se reemplaza por uno de hongos. Precio promo: $10.700

Burger Evolution

Combo Burger con papas y bebida. Precio promo: $7000

Burger King

Combo Stacker triple

Burgertify

Combos con bebida y papas seleccionados por el local:

Combo 1: Ness (papas y gaseosa) – Precio promo: $9950.

Combo 2: Big Jerrys (papas y gaseosa) – Precio promo: $9750.

Combo 3: Cucco (papas y gaseosa) – Precio promo: $7600

Chopi’s burger

Combo Chopi Burger con papas y bebida. Precio promo: $12.800

D&R Burgers

Combo Doble cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Dean & Dennys

Combo Bacon cheese con papas y gaseosa. Precio promo: $9000

Deltoro Burgers & pizza

Combo Deltoro clásica con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Diggs

Combo Diggs classic con papas y bebida.Precio promo: $12.000

Don Catto

Combo Catto burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

El Desembarco (7 sucursales en el mapa)

Combo Cheese simple con papas y bebida. Precio promo: $8600

El Ideal

Combo Hamburguesa completa con papas y bebida. Precio promo: $9200

Estación Alberdi

Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $8900

Fat Broder

Combo Broder burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Frank’s Grill

Combo Frank’s burger con papas y bebida. Precio promo: $13.000

Hueburgers

Combo Hueburger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Jay Hamburguesas

Combo Jay clásica con papas y bebida. Precio promo: $9500

Je Suis Lacan

Combo Lacan burger con papas y bebida. Precio promo: $12.000

Jerome Palermo

Combo Jerome burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Jotti

Combo Jotti burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Kiddo

Combo Kiddo burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

Combo Clásica con papas y bebida. Precio promo: $10.000

La Choppería de Palermo

Combo Chopp burger con papas y bebida. Precio promo: $12.500

Lobo Blanco - Villa Urquiza

Combo Lobo burger con papas y bebida. Precio promo: $11.000

Logs

Combo Logs burger con papas y bebida. Precio promo: $10.800

Mi Barrio Hamburguesería

Combo Mi Barrio con papas y bebida. Precio promo: $9900

Mostaza

Paso a Paso: combo Paso a Paso con papas y bebida. Precio promo: $9500

Pérez-H

Combo Pérez-H con papas y bebida. Precio promo: $12.900

PIBÄ (9 sucursales en el mapa)

Combos con papas y bebida seleccionados por el local:

Combo 1: Doble Cheeseburger + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200

Combo 2: Piba Classic + papas + birra/agua/gaseosa – Precio promo: $12.200

Puente Gran Bar

Combo Puente burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Shivo’s

Combo Shivo’s burger con papas y bebida. Precio promo: $10.500

Teglia Cramer

Combo Teglia burger con papas y bebida. Precio promo: $11.500

Temple (6 sucursales en el mapa):

Combo Classic Burger con papas y pinta Indie Golden o gaseosa. Precio promo: $10.350

The Flour Store

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Food Truck Store

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

The Market Burger

Combo Market burger con papas y bebida. Precio promo: $10.900

Trixie American Diner

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

Urbano Cocina Americana

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.000

Valentino

Combo elegido por el local. Precio promo: $10.900

Voraz (4 sucursales en el mapa)

Combo Voraz Doble con bebida y papas

Weiss Burger

Combo elegido por el local. Precio promo: $12.500

What The Burger

Combo Cheeseburger con papas y bebida. Precio promo: $16.000

Williamsburg Infanta

Combo burger simple (salsa, queso, manteca a base de salsa demi-glace) con papas y bebida. Precio promo: $9000

La oferta gastronómica en los patios al aire libre

La organización suma dos espacios abiertos con música y opciones gastronómicas específicas. Estos puntos funcionan de 19 a 0 horas.

Planetario Galileo Galilei (Palermo):

What the Burger

Big Pons

Burger Couple

The Food Truck Store

Parque Los Andes (Chacarita):

Shappa

Burger Zapata

Bravos Carnes

El Rincón de Pau

¿Cómo acceder a los descuentos y consultar el mapa?

La mecánica del evento resulta sencilla para el consumidor. Cada local adherido define una opción específica del menú y le aplica una rebaja del 50 por ciento. El combo incluye plato principal, guarnición y bebida. Los organizadores disponen de un mapa virtual oficial para verificar la ubicación y la propuesta exacta antes de la visita. El pago ocurre en el punto de venta.

Dato Clave Información Fecha y Hora Viernes 6 de marzo de 2026, de 19:00 al cierre. Beneficio 50% de descuento en combos seleccionados (plato + guarnición + bebida). Lugares Más de 200 locales adheridos y 2 patios al aire libre. Rango de Precios Opciones desde $6900 (Burger Chazz) hasta $17.000 (Arredondo combo doble con cerveza). Requisito Consultar el mapa virtual oficial y pagar en el local.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.