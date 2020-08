Entrevista al hombre que debió cavar la fosa de su madre. 03:20

13 de agosto de 2020

Un hombre tuvo que cavar la fosa donde enterrarán asu madre, que murió que Covid-19,en la localidad jujeña de Ledesma, una de las más afectadas en la provincia norteña por la pandemia del nuevo coronavirus.

A través de un video, que se hizo viral,José Domingo Ramírez explicó a un medio local:"Tuvimos que cavar la fosa para mi mamá, Paula Pereira".

"Desde el hospital me avisaron que falleció. Me comuniqué con la empresa funeraria que me dijo que había cuotas que se debían. Pagué, pero me dijeron que el que tenía que cavar la fosa éramos nosotros", explicó Ramírez.

El hombre luego se quejó: "Es inconcebible que tengamos que hacer el trabajo de una funeraria y tengamos que esconder nuestras lágrimas en lugar de estar llorando a nuestros familiares. Tenemos que esconder la rabia y las lágrimas para estar cavando acá junto a mi hijo".

Consultadas al respecto, autoridades provinciales confirmaron la situación pero prefirieron no hacer comentarios.

Según el último reporte provincial, en la provincia que dirige Gerardo Morales, los infectados son 4.2815, de los que ya se recuperaron 2686 y fallecieron 107. Sin embargo, en los reportes nacionales solo aparecen 34 fallecidos en la provincia norteña.

