Coronavirus: Las respuestas de expertos a preguntas que generó la muerte de Mauro Viale

La repentina muerte de Mauro Viale, de 73 años, que a raíz de un cuadro de coronavirus que se complejizó sufrió una trombosis y luego un infarto masivo, abrió una serie de dudas infundadas sobre la vacunación. El reconocido periodista había sido inoculado con la primera dosis el jueves pasado. Se estima que en ese momento ya estaba cursando la enfermedad porque presentó síntomas compatibles con el Covid-19, algo que luego fue confirmado con un hisopado. Muchos se preguntaron si la vacuna pudo haber agravado su situación. Esto, además, abrió otra interrogante, ¿es conveniente hisoparse antes de vacunarse? Algunos también se sorprendieron porque pensaban que al estar vacunados son muy pocas las posibilidades de desarrollar un cuadro grave. LA NACION consultó a especialistas para despejar todas esas dudas.

“A las 48 horas de aplicada la vacuna, si el paciente ya estaba cursando la enfermedad cuando fue inoculado, la vacuna no puede hacer nada. No te puede hacer ni bien ni mal”, dice Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). La especialista explica que el virus puede provocar fenómenos embólicos o arritmias fatales porque no solo afecta a los pulmones, pero que ese desenlace es propio de la enfermedad y no tiene nada que ver con la vacuna.

Los especialistas señalan que las vacunas recién generan anticuerpos a los 14 días posteriores a la inoculación Matilde Campodonico - AP

“Si una persona fue contacto estrecho o tiene síntomas de coronavirus, no debe ir a vacunarse porque debe estar aislado, no porque la vacuna le pueda complejizar el cuadro. Algunas vacunas lo que hacen es suministrar el virus inactivado y si el paciente llega a tener efectos secundarios aparecerían precozmente. Si justo coincide el efecto secundario con la fiebre que te genera el coronavirus, no vas a tener más temperatura por la vacuna”, asegura Obieta.

Obieta, además de explicar que la vacuna no podría empeorar el cuadro, señala que tampoco sería de gran ayuda dentro de las 48 horas porque las vacunas suelen generar anticuerpos entre los 14 y 21 días posteriores a la inoculación.

“Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, había contado hace unos días el periodista, en su programa de A24, Mauro, más que noticias.

Mauro Viale falleció ayer por complicaciones en su cuadro de coronavirus

Dos días después, su compañero Javier Díaz compartía con la audiencia del ciclo Todo en uno que Viale cursaba la enfermedad. “Mauro está en su domicilio, recuperándose, con fiebre y algunos síntomas”, relató.

Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia de coronavirus, señala que la vacuna puede dar fiebre en el 30 a 40 por ciento de los casos, pero que no suele ser un cuadro que no se solucione con paracetamol. “Y eso no tiene impacto en el cuadro general si tenés Covid”. Sostiene, además, que no tendría sentido hisoparse antes de recibir la vacuna.

“Si el paciente ya presenta síntomas no debe ir a vacunarse, debe resguardarse, pero le recomendaría lo mismo con cualquier otra enfermedad. Además, los anticuerpos de la vacuna aparecerán en cantidades significativas luego de los 14 días, por lo que tampoco ayudaría a mejorar el cuadro. Otro dato importante es que, si un individuo cursó la enfermedad, debe esperar de un mes a tres meses para recibir la vacuna. Si recibió plasma de convaleciente o suero equino hiperinmune debe esperar, al menos, 90 días para inocularse”, indica López.

Lautaro De Vedia, infectólogo y miembro de la SADI, también destaca que los efectos secundarios de la vacuna no pueden agravar un cuadro de coronavirus. “No puede haber un efecto negativo, no potencia la fiebre o cambia el estado general del paciente. Tengo entendido que el fallecimiento fue por una embolia que es una de las consecuencias posibles del coronavirus”.

De este modo, De Vedia resalta que no es necesario hisoparse antes de vacunarse. “Hay que confiar en las vacunas, son seguras y eficaces. Esto no debe lesionar la confianza en las vacunas que es la única herramienta para superar la pandemia”. Sobre la presencia de los anticuerpos, el especialista también destaca que el paciente que fue inoculado va a presentar cierto grado de protección recién a los 14 días posteriores.

Leda Guzzi infectóloga y miembro de la SADI, cree que, sobre el fallecimiento de Viale, la vacunación fue algo “anecdótico”. “Es muy probable que haya estado incubando la infección al momento en el que recibió la vacuna y por el tiempo de aplicación, no llegó a generar las defensas necesarias para mitigar el impacto de esta grave enfermedad. No creo que sea necesario hisoparse antes de vacunarse, porque no creo que aporte ningún beneficio. Obviamente estos eventos tan cercanos a la vacunación se investigan para ver si pueden tener alguna relación con la vacunación, aunque a priori parece claramente relacionado con el coronavirus. Es importante que reforcemos que las vacunas son seguras y efectivas y que a lo largo de la historia de la humanidad han salvado millones de vidas”.