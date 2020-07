La beba nació en el Hospital Florencio Díaz, en la ciudad de Córdoba

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 15:03

CÓRDOBA.-Kaia, una beba de 2,660 kilos, nació anteayer en Córdoba. La particularidad es que tanto su madre como su padre, ambos de 32 años, tenían coronavirus. Pero el hisopado nasofaríngeo que le realizaron a ella fue negativo y, después de unas horas, en neonatología, ya estaba con sus padres en una habitación en la que se cumplen todas las medidas de bioseguridad.

La beba nació en el Hospital Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba, a donde los padres llegaron sabiendo que eran portadores del nuevo coronavirus; la madre lleva seis días diagnosticada y el padre, cuatro.

Mariana Van Ooteghem, subdirectora del establecimiento, explicó que Kaia nació por cesárea por una "situación obstétrica no vinculada en absoluto al virus" y requirió de neonatología por problemas respiratorios "leves y transitorios".

"Una vez estable comenzó con su alimentación y ya está en una habitación con sus padres", afirmó Van Ooteghem a LA NACION. "No es extraño que no sea portadora del virus porque por la experiencia internacional sabemos que no hay transmisión vertical comprobada",agregó. Incluso la madre le está dando de mamar.

Esquema de lactancia

En la habitación que comparten los padres deben usar de manera permanente el barbijo; mantener la higiene de manos y el uso del alcohol en gel antes de tener contacto con la bebé que está en una cuna a dos metros de ellos.

"Por suerte tenemos habitaciones amplias que nos permiten cumplir con todas las medidas -describe Van Ooteghem-. La mamá la amamanta con bata y barbijo, cumpliendo todo el protocolo; ella estuvo de acuerdo en este esquema de lactancia".

Los padres, si garantizan poder seguir cumpliendo en su casa todas las medidas de seguridad y contar con asistencia, podrían dejar el hospital con Kaia. "Ellos pueden continuar su tratamiento y el aislamiento en el hogar por su estado, pero estamos en conversaciones y viendo si se pueden articular todo lo necesario", apuntó Van Ooteghem.