Cortes de luz en CABA: qué barrios están sin servicio

Una falla técnica en una subestación de la empresa Edenor interrumpió la prestación del servicio eléctrico este jueves a las 14 horas en gran parte del área metropolitana. El desperfecto alcanzó a al menos 4 millones de personas y generó cortes de luz en CABA y el norte del conurbano bonaerense.

¿Qué barrios están afectados por el corte de luz?

Los reportes de los usuarios ubican el epicentro del problema en el corredor norte porteño. Los puntos con mayores reclamos incluyen a:

Recoleta

Palermo

Belgrano

Núñez

Urquiza

La interrupción del flujo eléctrico también traspasa el límite de la Capital Federal. El partido bonaerense de Vicente López y San Isidro registra una caída del servicio en sus redes domiciliarias.

Un desperfecto técnico en una subestación de Edenor dejó sin suministro a cuatro millones de personas FABIAN MARELLI

Durante la tercera jornada de altas temperaturas en el AMBA, la falla eléctrica alcanzó a cuatro millones de personas. El cálculo surge de la estimación de cuatro habitantes por cada cliente registrado.

Los sitios digitales del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE)y de Cammesa sufrieron caídas iniciales. La plataforma de la firma estatal de despacho eléctrico retomó su actividad cerca de las 15.30.

El retorno paulatino de la energía en diversos sectores redujo la cifra de damnificados durante la tarde.

El reporte oficial del ENRE de las 15.30 detalló que 89.148 usuarios de Edesur carecían de suministro. En el área de Edenor, la falta de luz afectó a 69.580 clientes en ese mismo horario.

El comunicado de alerta que había emitido Edenor minutos antes del corte masivo de energía (Fuente: x)

La empresa prestataria reconoció el inconveniente en sus instalaciones de alta tensión. El desperfecto técnico ocurrió en una subestación estratégica para la distribución de energía. El personal de la compañía trabaja en el lugar para solucionar la avería. Los habitantes de los sectores mencionados aguardan la restitución del flujo bajo condiciones de altas temperaturas.

Problemas en el transporte y la red vial

El sistema ferroviario opera con fuertes restricciones. La línea Mitre interrumpió la circulación de trenes en sus ramales Tigre y Suárez. El Tren de la Costa tampoco presta servicio, mientras que el San Martín registra demoras en su cronograma habitual.

El subte padece las consecuencias del desperfecto. La Línea D permanece interrumpida, lo que derivó en un servicio limitado entre Catedral y Pueyrredón. Las demás líneas funcionan con normalidad.

La falta de energía eléctrica en la zona norte porteña interrumpió el servicio de los ramales Tigre y Suárez Nicolás Suárez

Los semáforos de puntos neurálgicos como la Avenida del Libertador están apagados. La falta de señales lumínicas dificulta el cruce de peatones y el flujo de automóviles, lo que derivó en un choque vehicular en el barrio de Palermo. El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba. Los testigos del hecho vinculan la colisión con la falla de los semáforos. El personal policial coordina la circulación en las esquinas más transitadas para evitar nuevos accidentes.

Consejos de la distribuidora ante el calor

La empresa Edenor difundió recomendaciones para los usuarios ante la situación de emergencia. La compañía advirtió más temprano sobre la presencia de temperaturas extremas en el área metropolitana. Una de las indicaciones principales consiste en utilizar el aire acondicionado en 24 grados, con el fin de “climatizar los ambientes en uso” sin sobrecargar el sistema de distribución.

Desde Edenor recomiendan utilizar los aires acondicionados en 24 grados ENDESA - ENDESA

La distribuidora también propuso el uso de ventiladores, ya que “consume hasta 10 veces menos de energía”. Los voceros de la prestataria reclamaron a los ciudadanos que eviten el uso simultáneo de electrodomésticos de gran potencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.