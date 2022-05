Covid-19: la primera provincia que elimina el uso obligatorio del barbijo en su territorio

MENDOZA.- La provincia cuyana dio un paso más en las flexibilizaciones de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19 y decidió eliminar el uso obligatorio de barbijo en espacios cerrados. En marzo, Mendoza fue la primera del país en permitir que dejen de utilizarse las mascarillas en las escuelas. Luego, a tono con el Gobierno nacional, extendió la acción para toda la población sólo en los sitios al aire libre.

La nueva medida, que permitirá incluso circular sin condiciones por el transporte público, fue anunciada este sábado por el gobernador radical Rodolfo Suárez. En las redes sociales, el jefe del Ejecutivo local explicó los motivos de la acción oficial y dejo a criterio de la ciudadanía el uso de la protección. En Santa Fe ya rige una decisión similar, al igual que en Buenos Aires, donde la obligación del uso del tapaboca solo está indicada en los micros. En tanto, la mayoría de las provincias argentinas aún continúa con la disposición sanitaria de protección en los espacios cerrados.

“He tomado la decisión de que el uso del barbijo será optativo en todo el territorio provincial. La semana que viene vamos a dictar la norma para que quede efectivo. De todos modos, continuamos recomendando su uso en personas de riesgo y adultos mayores”, indicó el mandatario mendocino, desde el sur provincial, durante la Fiesta de la Ganadería, en General Alvear.

En tanto, la ministra de Salud, Desarrollo Social y deportes, Ana María Nadal, indicó que seguirán recomendándole el uso de tapabocas a las personas que padecen alguna comorbilidad o enfermedad previa. “La próxima semana formalizaremos el uso optativo del barbijo en Mendoza. Sin embargo, seguimos recomendando que las personas de riesgo lo utilicen”, señaló la funcionaria.

Vale decir que, a mediados de abril, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) dispuso “reforzar las recomendaciones de cuidado generales para la prevención no solo de Covid-19 sino también de otras enfermedades respiratorias con el uso adecuado del barbijo en espacios interiores como ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público; asegurar la ventilación, mantener el lavado frecuente de manos y evitar acudir a actividades ante la presencia de síntomas”. Asimismo, en los últimos días crecen las voces de especialistas que sostienen la importancia de fortalecer los ciudados sanitarios, atentos a un inminente aumento de los transmisiones de Covid.

De acuerdo con el último reporte semanal, en Mendoza sólo se han registrado 51 contagios y un fallecido, lo que muestra una tendencia a la baja al comparar las cifras con los primeros días de abril, cuando la cantidad de infectados estaba por encima de los 200 casos. Así, aunque están las alertas puestas en un posible crecimiento de los casos en las próximas semanas, la tasa de positividad se mantiene por debajo del 1,5% y la ocupación de camas de terapia intensiva ronda el 10%.

Con el arranque de clases, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso que el uso de barbijo dejaba de ser obligatorio para el nivel inicial, con el objetivo de que los alumnos más pequeños no tuvieran dificultades para comunicarse y pudieran potenciar el aprendizaje. Luego, se amplió la medida a todos los niveles educativos. Ya a fines de setiembre del 2021, la Casa Rosada permitió que en los espacios al aire libre no se utilizara el tapabocas. Mendoza, dijo no al principio, y diez días después se plegó a la medida nacional.