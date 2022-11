Covid-19: las recomendaciones de Carla Vizzotti ante la suba de contagios

escuchar

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió hoy a la suba de contagios de Covid-19 y si bien dijo que el número no es preocupante, el aumento requiere reforzar las medidas de cuidado. “Si alguien tiene síntomas respiratorios lo que debe hacer es quedarse en su casa”, recomendó y destacó la importancia de la vacunación en la prevención de la enfermedad grave y muertes.

“Es la tercera semana de aumento de contagios, pero ese número no hace que el Sars-Cov2 esté circulando en forma predominante y no es un aumento muy importante”, dijo la funcionaria en el marco de una conferencia de prensa del Gabinete en el que estaba acompañada por otros ministros.

Según datos de su cartera, las infecciones crecieron un 50,4%. Como solo se testean los pacientes internados, la circulación viral podría ser mayor.

“Con la variante Ómicron tuvimos casi 900.000 casos por semana y ahora estamos hablando de 1500, un número absoluto bajo”, dijo. Luego, recalcó que “es un virus que no se puede eliminar, que se va a incorporar a la circulación estacional como todos los virus respiratorios”.

No obstante, advirtió: “Es una señal de alarma, no se puede eliminar el virus porque la infección natural no genera inmunidad de por vida, la vacuna no previene el 100% de las infecciones, es una vacuna para disminuir las hospitalizaciones y las muertes”.

En cuanto a la gravedad de los enfermos actuales, dijo que “hay menos de 300 personas en UTI por Covid cuando tuvimos 8.000 en momentos de tensión, la clave son las vacunas”.

Por ello, Vizzotti recomendó que se complete el esquema de vacunación. “Si nos vacunamos, recibimos todos los refuerzos” aseguró y dijo que quienes se hayan dado un refuerzo hace 120 días pueden volver a vacunarse con el tercer refuerzo.

“Esa vacuna va a reforzar su inmunidad, sobre todo de las personas mayores de 50 años, que tengan condiciones de riego, el personal de salud, personal de seguridad y de la Fuerzas Armadas”, aconsejó. Además, explicó que “es muy probable que aunque tengan Covid, esa infección no se traduzca en complicaciones y muertes”.

La ministra dijo que el tercer refuerzo “ya está disponible” y que “está abierta la vacunación espontánea en cualquier provincia” y en algunas se “envían turnos para incentivar la vacunación”.

Vizzotti adelantó que “no va a haber restricciones” porque “no hay riesgo de tensión o desborde del sistema de salud”.

Gracias a la vacunación masiva de los últimos dos años, disminuyó notablemente el riesgo de atravesar un cuadro grave durante el verano de 2022, momento en el que se dio la ola Ómicron que multiplicó los casos en todo el país y, en los primeros días de enero, se registró el récord diario de 167.086 contagios.

Medidas de prevención

El aumento de casos es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica. Es por eso que Vizzotti dijo que en Brasil se propuso el uso de los barbijos en los aeropuertos y en tanto, en la Argentina “desde el 21 de septiembre hay una recomendación de uso de barbijo no solo por el Covid, sino para todos los virus respiratorios que están circulando en forma sostenida sobre todo en personas con condiciones de riesgo y en lugares cerrados con poca ventilación”.

Por último, recomendó: “Si alguien tiene síntomas respiratorios lo que tiene que hacer es quedarse en su casa hasta que disminuyan esos síntomas para reducir la transmisión”.

Con la actualización de 3323 casos que informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación, esa variación pasó al 50,4% la semana pasada con respecto de los siete días previos. Aún se desconoce si no sería mayor ya que los datos semanales informados los domingos por la tarde no coinciden con los que a las 48 horas se difunden, ajustados de manera retroactiva por semanas, en el informe de Sala de Situación. Hace una semana, por ejemplo, la diferencia entre ambos datos superó los 800 casos.

LA NACION