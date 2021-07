Covid-19: Padres exigen por carta documento que vacunen a sus hijos con factores de riesgo

Las cartas están dirigidas a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y comenzaron a llegar a su despacho esta mañana. Las 350 familias nucleadas en la Red Vacuname, integrada por madres y padres de chicos con patologías de riesgo en todo el país, decidieron implementar esta acción de manera colectiva para reforzar el pedido que iniciaron con fuerza desde hace más de un mes: que sus hijos reciban la vacuna. El propósito de las carta documento es que Vizzotti “rectifique sus declaraciones públicas sobre la autorización de la vacuna Pfizer para mayores de 16 años; arbitre en forma urgente los medios necesarios para regularizar el ingreso de la vacuna y defina la apertura de un registro de menores de entre 12 y 17 años de edad, con discapacidad o que posean patologías de riesgo, a fin de organizar la vacunación de los mismos”, dice el texto que fue difundido hoy por la agrupación.

Las misivas, que ya fueron enviadas desde la ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Río Negro y otras provincias, contemplan los siguientes puntos:

Rectifique sus declaraciones públicas sobre el tema, atento la efectiva existencia de autorización en nuestro país de la vacuna de nombre genérico BNT16b2, nombre comercial Cominarty del laboratorio Pfizer, para menores de entre 16 y 18 años de edad, a través de la Disposición ANMAT Nro. 9210/2020 del 22/12/2020.

Arbitre los medios necesarios a fin de que la Vacuna BNT16b2 nombre comercial Cominarty del laboratorio Pfizer sea autorizada en forma urgente para menores de 12 a 15 años de edad , atento lo que surge del prospecto de la misma.

Disponga acelerar los tiempos para la firma del contrato con el laboratorio Pfizer o para la aceptación de dosis donadas de la citada vacuna a través del mecanismo Covax y/u otro mecanismo, a fin de inocular en forma urgente a la población menor de entre 12 y 17 años de edad con discapacidad o que posea patologías de riesgo, y que se encuentra sufriendo un grave perjuicio a su salud física y mental.

Resuelva en forma urgente en conjunto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la apertura de un Registro de menores de entre 12 y 17 años de edad con discapacidad o que posean patologías de riesgo, a fin de organizar la vacunación de los mismos.

Asimismo, califican la situación con sus hijos como de “emergencia humanitaria”, y hacen reserva de iniciar las correspondientes acciones judiciales para el caso de incumplimiento del pedido efectuado. “Será una de las primeras acciones colectivas que emprendemos con el fin de que el Gobierno Nacional, habiendo ya modificado la ley de vacunas, avance en la organización urgente del Plan de Vacunación para menores en riesgo con la vacuna del laboratorio Pfizer, única autorizada y probada para dicho rango etario”, explican desde la organización, e invitan a firmar la petición en Change.org, que ya está por alcanzar las 200.000 firmas, en el link change.org/ChicosEnRiesgo.

“El problema no se limita al Covid exclusivamente —se lee en la petición de Change.org—. Sino que las medidas de protección extras que debemos adoptar [las familias] no les permite acceder a sus terapias y llevar adelante sus rutinas, lo cual es clave para su desarrollo pleno. La solicitud de la vacuna Pfizer no es caprichosa, y no responde a ningún interés político, ideológico ni económico. Simplemente es la única vacuna que fue probada en menores de edad y que se encuentra aprobada para su aplicación por los principales organismos del mundo”.

El viernes pasado, antes de que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto para que pueden ingresar dosis desde Estados Unidos, como la Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson (Janssen), varios de los miembros de Vacuname mostraron sus reservas con respecto a la medida. También advirtieron que más allá de la resolución tomada por el Gobierno, no iban a detener su lucha hasta que todos sus hijos tengan la vacuna en el brazo. “Una vacuna que ya tendrían que haber recibido. Porque con el paso del tiempo, y sin poder recuperar algo de la normalidad anterior [al no estar inoculados] nuestros hijos siguen con un deterioro importante”, dijo a LA NACION Verónica Di Domenicantonio, de La Plata, y mamá de Tomás, de 16 años, que tiene estenosis pulmonar y una discapacidad cognitiva severa.