Cuáles son las bebidas del brindis que menos engordan

Con el fin de año llega el momento del brindis y la lista puede ser muy amplia. Desde el agua, pasando por el vino y la sidra, hasta el champagne. Para explicar cuáles son las bebidas que menos engordan, Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+, donde detalló los valores calóricos de cada una.

Jorge Tartaglione en LN+

“Los espumantes tienen menos calorías que otras bebidas alcohólicas”, reveló Tartaglione. Con esto, sumó una aclaración semántica: “Porque por más de que popularmente se la conoce como champagne, se le dice así”.

Las bebidas que complementan el podio son el vino tinto, con un aporte de 130 calorías y en tercer lugar la sidra, con alto contenido de azúcar, aportando 100 calorías por cada copa.

El ranking calórico de las bebidas más comunes que se consumen en las fiestas

Alejándose de la concepción clínica, Tartaglione resaltó: “Más allá de las bebidas que elijamos para brindar, lo importante no está sobre la mesa, sino a los costados. Es decir, con las personas que compartís las fiestas".

La importancia del estado de ánimo

Otra voz autorizada que visitó LN+ fue la psicóloga Rossana Speranza, quién se refirió a lo vital de atender nuestros sentimientos durante las fiestas de fin de año, fechas en donde suele aflorar una faceta especial en cientos de personas.

“Lo primero que debemos hacer es abrirnos y aceptar que a esta altura del año no es obligatorio estar feliz“, reflexionó.

Rossana Speranza en LN+

“El mayor de los problemas es que la mayoría de nosotros armamos ciertas reglas sobre cómo tenemos que funcionar”, apuntó Speranza. “Pero durante las fiestas muchos invitados poco deseados pueden ir a nuestras casas y eso puede alterar las cosas”, agregó.

“Ya sea en Navidad o Año Nuevo, uno puede no estar contento”, sostuvo la psicóloga. “Porque de repente hay alguien que falta en esa mesa o porque fue un año duro para mí. En ese momento la mente nos invita a hacer evaluaciones”, justificó.