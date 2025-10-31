Halloween: estos son los precios para celebrar una verdadera noche de brujas

LN+ realizó una recorrida por los cotillones de Once; en el informe, reveló el valor de los artículos más elegidos por los fanáticos de esta típica fiesta estadounidense
- 2 minutos de lectura'
Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, se celebra el 31 de octubre. Un informe de LN+ mostró el detalle de las compras de último momento para celebrar esta fiesta y los precios de los artículos más comprados en esta fecha.
A pesar de que se trata de una festividad típica en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, en los últimos años la industria cinematográfica contribuyó a que se expandiera a otros lugares del mundo, como la Argentina.
Halloween: los precios para la noche de brujas
- Calabazas: $1500
- Fantasmas: $1500
- Calabazas con luces: $6000
- Decoración para casas: entre $500.000 y $1.000.000
Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre
La historia de la Noche de Brujas se remonta al antiguo festival celta de Samhain, que se celebra el 1° de noviembre. Esta es una jornada religiosa pagana, llevada a cabo en Reino Unido, Irlanda y noroeste de Francia, en la cual las personas se reunían la noche anterior para dar la bienvenida a la cosecha obtenida al finalizar el verano. De esta manera, se cierra un ciclo y se da comienzo a una nueva etapa del año, a mediados del otoño en el hemisferio norte.
Durante el Samhain, los asistentes vestían disfraces para ahuyentar espíritus indeseados y quemaban hogueras con paja. El Samhain contaba con dos colores principales: el negro que representa la muerte y oscuridad, y el naranja como símbolo de la temporada otoñal.
En 1845, millones de personas arribaron a Estados Unidos a causa de la Gran Hambruna de Irlanda. De esta manera, los locales adoptaron esta costumbre e incluyeron nuevos elementos que la transformaron en lo que hoy se conoce como Halloween. Su nombre refiere a la frase “all hallows’ eve”, que expresa “víspera de todos los santos”, dado que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.
- 1
Un niño de 8 años quedó internado en grave estado con muerte cerebral: se le cayó un arco encima
- 2
Incertidumbre y temor: corre riesgo un instituto clave para el desarrollo de más de 300 estudiantes con discapacidad
- 3
Chaco: quiénes son los siete imputados en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
- 4
En plena caída de la vacunación: un estudio analizó la relación entre el Covid-19, el embarazo y el autismo