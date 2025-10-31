Halloween: estos son los precios para celebrar una verdadera noche de brujas

Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, se celebra el 31 de octubre. Un informe de LN+ mostró el detalle de las compras de último momento para celebrar esta fiesta y los precios de los artículos más comprados en esta fecha.

A pesar de que se trata de una festividad típica en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, en los últimos años la industria cinematográfica contribuyó a que se expandiera a otros lugares del mundo, como la Argentina.

Halloween: los precios para la noche de brujas

Calabazas : $1500

: $1500 Fantasmas : $1500

: $1500 Calabazas con luces : $6000

: $6000 Decoración para casas: entre $500.000 y $1.000.000

Halloween se festeja la noche del 31 de octubre en EE.UU. (Pexels/Pixabay)

Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre

La historia de la Noche de Brujas se remonta al antiguo festival celta de Samhain, que se celebra el 1° de noviembre. Esta es una jornada religiosa pagana, llevada a cabo en Reino Unido, Irlanda y noroeste de Francia, en la cual las personas se reunían la noche anterior para dar la bienvenida a la cosecha obtenida al finalizar el verano. De esta manera, se cierra un ciclo y se da comienzo a una nueva etapa del año, a mediados del otoño en el hemisferio norte.

Los disfraces de Halloween surgieron como una tradición para ahuyentar a los malos espíritus

Durante el Samhain, los asistentes vestían disfraces para ahuyentar espíritus indeseados y quemaban hogueras con paja. El Samhain contaba con dos colores principales: el negro que representa la muerte y oscuridad, y el naranja como símbolo de la temporada otoñal.

En 1845, millones de personas arribaron a Estados Unidos a causa de la Gran Hambruna de Irlanda. De esta manera, los locales adoptaron esta costumbre e incluyeron nuevos elementos que la transformaron en lo que hoy se conoce como Halloween. Su nombre refiere a la frase “all hallows’ eve”, que expresa “víspera de todos los santos”, dado que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.