Qué día empiezan las clases en CABA en 2026

La comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires ya dispone del esquema oficial que regula el retorno a las aulas y la organización familiar para el nuevo año tras la confirmación de las autoridades. El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación ratificaron los plazos del ciclo lectivo luego de la asamblea del Consejo Federal de Educación.

El cronograma busca asegurar el cumplimiento de los 190 días obligatorios de escolaridad en el distrito porteño y alinea su planificación con el calendario de feriados nacionales.

¿Cuándo vuelven los alumnos a las escuelas porteñas?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó los días exactos tras el anuncio preliminar de su planificación a fines de noviembre. La Agenda escolar 2026 indica que las clases comienzan el miércoles 25 de febrero para el nivel inicial y el nivel primario. Esta decisión apunta a garantizar la efectividad de los días de estudio desde el primer momento.

Las clases comienzan el 25 de febrero en CABA Ricardo Pristupluk

Los estudiantes de la escuela secundaria tendrán una fecha de ingreso distinta a la de los más chicos. Su retorno a la actividad académica ocurrirá días después. El calendario fija el inicio para este nivel educativo el lunes 2 de marzo.

Receso invernal y finalización del ciclo

El documento oficial detalla los períodos de descanso y el cierre del año escolar. Las vacaciones de invierno en la Capital Federal se extenderán del 20 al 31 de julio. Representa el receso de dos semanas habitual a mitad de año para alumnos y docentes.

Las autoridades educativas porteñas establecieron además el momento de culminación del ciclo lectivo. La actividad en CABA concluye el viernes 18 de diciembre. Este límite aplica a los tres niveles de enseñanza oficial dentro de la jurisdicción.

El Calendario Oficial también definio las fechas del receso de invierno Ricardo Pristupluk

Comparativa con el resto de las jurisdicciones

La Ciudad integra el grupo de distritos con un comienzo temprano de actividades. Comparte la fecha del 25 de febrero con las provincias de Neuquén, Santa Cruz y Mendoza. Por su parte, Santiago del Estero será el primero en abrir el calendario nacional , el 18 de febrero.

San Luis, Chubut y Jujuy fijaron su apertura para el 23 de febrero. Las 12 provincias restantes recibirán a los alumnos a partir del 2 de marzo. La provincia de Buenos Aires y Catamarca comunicaron sus fechas de inicio y cierre del ciclo lectivo en última instancia. Los ministros de las 24 jurisdicciones mantienen el compromiso del cumplimiento de los 190 días efectivos de clase, tal como garantiza la normativa vigente.

El calendario escolar 2026 completo X

Provincia por provincia: cuándo comienza el ciclo lectivo

Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Córdoba: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio

inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio

inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.