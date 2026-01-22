Cuándo vuelve el tren Mitre
El cronograma oficial estipula una fecha concreta para el fin de las tareas de renovación de vías y señales tras casi dos meses de modificaciones en los recorridos
El servicio del Tren Mitre opera con un diagrama diferente desde el 10 de enero debido a la ejecución de un plan de inversión en infraestructura. La empresa estatal Trenes Argentinos realiza reparaciones sobre el trazado y los sistemas de seguridad durante la temporada en el contexto de la Emergencia Ferroviaria.
Miles de usuarios de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre adaptan sus rutinas diarias ante la falta de conexión directa con la terminal de Retiro.
¿Cuándo vuelve el Tren Mitre?
Los plazos técnicos fijan el cierre de las tareas recién para el próximo 28 de febrero. Las autoridades buscan restablecer el cronograma habitual tras un período de casi 50 días de alteraciones en la frecuencia y los recorridos. El calendario de obras aprovecha la disminución en la afluencia de pasajeros típica de las semanas de vacaciones de verano para minimizar el impacto en la movilidad urbana.
Los ramales afectados debido a las obras
El ramal Tigre mantiene una interrupción total y sus unidades no circulan por las vías. La situación difiere para los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionan de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro. Esta limitación se debe a la modernización del sistema de señalamiento en Retiro, que requiere el corte completo de energía por seguridad.
Motivos de la renovación ferroviaria
Las vías y los durmientes de los sectores intervenidos superan los 40 años de antigüedad. El desgaste de estos materiales obliga a las formaciones a marchar a baja velocidad para evitar descarrilamientos o accidentes operativos.
Las autoridades de Trenes Argentinos explicaron las metas centrales del proyecto:
- Garantizar la seguridad operativa de los trenes.
- Aumentar la velocidad de circulación en los tramos renovados.
- Reemplazar una infraestructura obsoleta que ya no admite reparaciones temporales ni parches.
Especificaciones técnicas del proyecto
Las cuadrillas renuevan 7700 metros de vías en el ramal Tigre. Las tareas abarcan sectores de difícil acceso para la maquinaria pesada. Los trabajos se concentran en el tendido entre la calle Crisólogo Larralde y Laprida, mientras que el tramo desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco también se ve interrumpido. El plan incluye mejoras integrales en el cuadro de la estación Vicente López, en puentes clave de la traza y la renovación del sistema de tercer riel.
La estación Retiro concentra otra parte fundamental de las reformas tecnológicas. Los técnicos desinstalan el viejo sistema de señales centenario para colocar un nuevo sistema de última generación.
Alternativas del tren Mitre
Trenes Argentinos ofrece un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. Estas son algunas formas de viajar mientras el ramal Tigre se encuentra interrumpido:
- Colectivos: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.
- Subte: líneas C y D.
- Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.
En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:
- Colectivos: 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G
- Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)
A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre, que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:
- Colectivos: 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71
- Subte: C, D, E, B en combinación con colectivos.
- Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.
