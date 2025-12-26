Cuánto cuesta poner a punto el auto para las vacaciones y cuáles son las revisaciones más importantes

Al momento de planificar las vacaciones, primero pensamos en el destino y luego en el alojamiento. Pero antes de eso hay una cuestión muy importante: revisar el estado de nuestro vehículo. Para saber cuánto cuesta ponerlo a punto y cuáles son los controles más importantes, un móvil de LN+ dialogó con Nicolás Rodríguez, mecánico encargado del ACA.

Cuanto cuesta poner a punto el auto para el verano

“Las revisaciones más importantes son las del tren delantero, sistema de frenado, estado de los neumáticos y de las escobillas”, detalló Rodríguez durante la entrevista. “También es importante ver los fluidos de los frenos y el radiador”, agregó.

Consultado sobre los valores de este tipo de controles, Rodríguez mencionó que para los asociados al ACA es gratuito, mientras que para los particulares, “el presupuesto del trabajo depende del modelo del coche y las cosas que haya que arreglar”.

Nicolás Rodríguez, mecánico encargado del ACA

Cuándo cambiar los neumáticos

Otra de las grandes incógnitas de muchos conductores es saber el momento exacto en el cuál cambiar las ruedas del auto. Al momento de despejar esa duda, Rodríguez dijo: “Los neumáticos se cambian por kilometraje o cada cinco años. Lo que ocurra primero".

Luego, aclaró: “También depende el desgaste que tuvieron durante ese tiempo. Y cada 10.000 kilómetros hay que rotarlos”.

En qué momento renovar los neumáticos, una de las dudas más recurrentes

En palabras del experto, “el dibujo de los neumáticos tiene que tener una profundidad mínima de milímetro y medio a dos. Con eso el agarre está garantizado”. Sobre su precio, apuntó: “Un neumático nuevo cuesta, aproximadamente, $110.000″.

Sobre la presión recomendada, Rodríguez sostuvo que “esa información la encontramos en la puerta del conductor: allí está el sticker del fabricante que indica a cuánto deben estar los neumáticos”.

Drástica caída de alcoholemia positiva

En verano las rutas se llenan y las copas se vacían. Y si bien el consumo de alcohol aumenta exponencialmente las chances de accidentes en la ruta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió un informe donde se detalla que, respecto al 2024, hubo una drástica caída de alcoholemia positiva en el país.

A partir de las cifras publicadas por la ANSV, en la ciudad de Buenos Aires durante el año pasado hubo 5.399 controles, de los cuales resultaron 44 alcoholizados. En 2025, los controles ascendieron a 5.394 controles, con 30 resultados positivos.

Drastica caida de alcoholemia positiva en relacion al 2024

A nivel nacional, en 2024 se realizaron 6.216 test, que arrojaron 159 alcoholizados. Este año, hubo 5.220 controles y la cantidad de alcoholizados fue de 97.

El ranking de alcoholemias más elevadas se configuró así: