Cura Brochero: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día del Cura Brochero, o Día de San José Gabriel del Rosario Brochero, se conmemora cada 16 de marzo por la Iglesia Católica. Se trata del Cura Gaucho, el segundo argentino en ser canonizado. Es recordado por su humildad, cercanía con el pueblo y devoción por la difusión de la fe a través de sus viajes y visitas a los más vulnerables y enfermos. Es un símbolo de compromiso pastoral en zonas rurales y alejadas donde siglos atrás, el catolicismo no contaba con gran presencia.

Es considerado como patrono clero argentino, distinción comunicada a la Conferencia Episcopal Argentina por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Se lo conoce también por su patronazgo a las Fuerzas Armadas, especialmente la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército argentino.

Hoy es el día del Cura Brochero Xavier Martin

La historia del Cura Brochero

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en el paraje Carreta Quemada, en la provincia de Córdoba. A sus 26 años, fue ordenado sacerdote en la catedral de esta provincia y trabajó como prefecto de estudios del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto. En 1869 fue designado vicario del departamento de San Alberto, una región del territorio de Traslasierra en la que vivían 10.000 habitantes. De esta manera, se mudó a Villa del Tránsito, localidad actualmente denominada como Villa Cura Brochero.

Fue durante esta época que cumplió un rol fundamental para su carrera y sociedad. Ayudaba a los más necesitados, especialmente durante la epidemia del cólera, a través de visitas a los enfermos. Se dedicó a acompañar a los vulnerables y familias que debían despedir a un ser querido, brindando consuelo espiritual. De esta manera, fue nombrado como el Cura Gaucho, por su cercanía con las zonas rurales y marginadas. Brochero destacó por acercar la fe a lugares donde la Iglesia no contaba con presencia, manteniendo un espíritu humilde y cercano con el pueblo.

A causa de sus viajes y visitas, Brochero enfermó de lepra y falleció el 26 de enero de 1914 en Villa del Transito a sus 73 años de edad. En febrero de 2004, el papa San Juan Pablo II lo declaró venerable, primer paso en el proceso de canonización. El 20 de diciembre de 2012, el papa Benedicto XVI firmó el decreto que aprobó el milagro necesario para su beatificación. El acontecimiento se trataba de una recuperación total de un niño con diagnóstico de daño neurológico masivo, quien había quedado en estado vegetativo tras un grave accidente vial.

José Gabriel Brochero fue conocido como “el cura gaucho” por su trabajo junto a los más necesitados. Fuente: Wikipedia LA NACION

En enero de 2016, el papa Francisco aprobó su canonización gracias al milagro de la curación de una niña llamada Camila Brusotti, de San Juan, quien había sufrido una grave golpiza que le generó un daño irreversible. De esta manera, el 16 de octubre de 2016 fue canonizado por el Sumo Pontífice en el Vaticano, lo que lo convirtió en el segundo argentino en recibir este nombramiento solemne.

Oración al Cura Brochero para pedir su ayuda

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle al Cura Brochero:

Señor, de quien procede todo don perfecto: Tú dispusiste que San

José Gabriel del Rosario fuese Pastor y guía de una porción de tu Iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada: te suplicamos que por su Intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos… (Pedir la gracia)

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén