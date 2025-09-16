De qué murió Matías Travizano, el emprendedor cercano a Javier Milei

El físico y emprendedor Matías Travizano, exCEO de la empresa GranData y vinculado a la gira del presidente Javier Milei por Silicon Valley en 2024, murió el fin de semana en Estados Unidos. El deceso ocurrió tras un accidente en el Monte Shasta, en el estado de California. El hecho generó condolencias en el ámbito científico y tecnológico de la Argentina.

¿Cuál fue la causa de muerte de Matías Travizano?

Matías Travizano murió a los 46 años como consecuencia de un accidente de montaña en el Monte Shasta, una cumbre ubicada en California. Si bien en un primer momento no se difundieron detalles sobre las circunstancias del hecho, el empresario y desarrollador tecnológico Martín Varsavsky aportó precisiones.

El físico y emprendedor murió tras un accidente en una montaña de California

“Dolorosa noticia el fallecimiento de mi querido amigo y gran emprendedor Mat Travizano en un accidente de montaña en Mount Shasta. Era una persona divina: brillante, divertido y siempre generoso”, comunicó Varsavsky. El desarrollador también recordó el vínculo de Travizano con el presidente. “Con él y Demian Reidel organizamos la primera gira de Javier Milei por Silicon Valley“, detalló.

Condolencias del mundo científico y tecnológico

La noticia del fallecimiento movilizó a referentes del ecosistema emprendedor y del ámbito académico. La carrera de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un mensaje en la red social X.

Era licenciado en Física por la Universidad de Buenos Aires e investigador en Berkeley X

“Consternados por la triste noticia del fallecimiento de Matías Traviziano, acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Mat, físico graduado del DF, fue siempre generoso con los proyectos de nuestra institución, donante comprometido y activo tejedor de redes. Lo recordaremos con enorme gratitud y afecto”, expresó la institución.

Varsavsky también sumó un mensaje personal en su publicación. “Cada vez que iba a San Francisco nos encontrábamos y charlábamos de ciencia, de emprendimientos y de cómo mejorar nuestra querida Argentina. Mat deja a su gran esposa Kristen y a su primer hijo Kai de menos de un año. Un dolor inmenso”.

El emprendedor deja a su esposa Kristen y a su hijo Kai de menos de un año X

El especialista en criptomonedas y tecnología blockchain Santiago Siri, amigo cercano de Travizano, también lo despidió. “Gracias por regalarnos tu amistad, tu sabiduría, tu sentido del humor y tu genialidad. Mat Travizano es una de las grandes leyendas de la tecnología argentina. Él fue una de las claves que supo abrir las puertas de Silicon Valley a nuestro país y apoyó todos los proyectos de vanguardia que hayan surgido de emprendedores argentinos”.

Siri además compartió detalles de su personalidad. “Tenía las mejores anécdotas de hacking que yo haya escuchado. Si alguna vez jugaste a algún juego de PC en Buenos Aires por los años 90, es probable que hayas usado un crack hecho por Mat. Tenía un sentido del humor espectacular, hincha de Chacarita, extremadamente generoso con sus amigos”.

Según su amigo Santiago Siri, en los años 90 Traviziano creaba cracks para juegos de PC en Buenos Aires X

Quién era Matías Travizano

Travizano era licenciado en Física por la UBA. Luego de su graduación, orientó su carrera hacia el mundo de la tecnología y los negocios en Estados Unidos. En los últimos años también se desempeñó como investigador en el desarrollo de Inteligencia Artificial en la Universidad de Berkeley.

Junto a Martín Minnoni y Nicolás Goulu creó la empresa GranData, dedicada al análisis de datos y al desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial. La compañía, con sede en San Francisco, fue vendida a fines de 2024 a la megacompañía estadounidense Everdata, una empresa líder en procesamiento de tarjetas.

Fue uno de los organizadores de la gira del presidente Javier Milei por Silicon Valley en mayo de 2024 Endeavor

El nexo con Milei y Silicon Valley

El nombre de Matías Travizano cobró notoriedad en el ámbito político por su rol en la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos en mayo de 2024. Él fue uno de los organizadores de la gira que llevó al mandatario a reunirse con algunos de los empresarios tecnológicos más importantes del mundo.

Durante esa estadía de cuatro días, Milei se encontró con Tim Cook, director ejecutivo de Apple; Sundar Pichai, CEO de Google, y Sam Altman, número uno de Open AI. La agenda también incluyó reuniones con Mark Zuckerberg, creador de Facebook y CEO de la empresa Meta, y una nueva cumbre con Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX.

