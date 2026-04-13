Declaran hoy las mujeres que le prestaron dinero a Adorni; Peter Magyar ganó las elecciones en Hungría

Declaran hoy las mujeres que le otorgaron la financiación directa a Adorni. Se trata de las dos mujeres que figuran como acreedoras del Jefe de Gabinete, dado que le habrían otorgado una hipoteca no bancaria de 100.000 dólares para la compra del inmueble que posee sobre la avenida Asamblea. El fiscal busca determinar si el préstamo es legítimo en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Viktor Orbán reconoció la derrota y dejará el poder en Hungría después de 16 años. El primer ministro felicitó a su rival, el opositor conservador Peter Magyar. Las elecciones tuvieron un alto nivel de participación: el partido ganador cosechó 138 de los 199 escaños de la cámara, mientras que el hasta ahora partido gobernante sumó 54 parlamentarios, por lo que además Magyar logró la supermayoría, más de dos tercios del parlamento, y podrá gobernar sin depender de alianzas.

Sube el precio del petróleo después del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El barril de WTI subió cerca de 8% y llega hasta los 104,5 dólares, mientras que el Brent, índice de referencia internacional, con entrega en junio, subió 7% hasta los 102 dólares. Los mercados dan cuenta de un impacto prolongado en la economía global después de la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz.

Perú reabre la votación después de una jornada electoral complicada. 63.000 personas se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio, por lo que reabrirán las mesas de votación desde las 7 hasta las 18 horas de hoy, según informó el Jurado Nacional de Elecciones. Keiko Fujimori, con poco más del 17% de los votos, y Rafael López Aliaga, con casi 16%, serían los protagonistas del balotaje que se va a llevar a cabo en junio.

River le ganó a Racing en un clásico caliente. El partido por la decimocuarta fecha del Apertura terminó 2 a 0 con goles de Colidio y Driussi. El equipo dirigido por Coudet logró su quinta victoria consecutiva en el torneo. En la próxima fecha, los millonarios juegan el Superclásico con Boca en el Monumental.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.