Demoras y reprogramaciones: una nueva jornada de protesta afecta vuelos en Aeroparque

Este jueves se realiza una nueva jornada de cese de actividades de los controladores aéreos en Aeroparque y en el aeropuerto de Ezeiza que terminará por afectar, entre el paro de ayer y el de hoy, a más de 40.000 pasajeros de vuelos nacionales. El gremio extenderá la medida de manera alternada hasta el 29 próximo.

Las tres aerolíneas más afectadas: Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart Ricardo Pristupluk

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que el paro de ayer provocó demoras y reprogramaciones en vuelos de cabotaje, aunque sin cancelaciones. En total, se registraron 67 servicios con retrasos que perjudicaron a 7472 pasajeros y 25 adelantamientos que involucraron a otros 3100, lo que elevó a 94 el número total de servicios impactados y a alrededor de 11.000 usuarios.

Para el cese de actividades del jueves 18 de diciembre, entre las 16 y las 19, Aerolíneas estimó un mínimo de 61 vuelos y unos 9063 pasajeros afectados. Según los datos preliminares para hoy, se registrarán al menos 48 demoras, que alcanzarán a unos 7080 pasajeros, y 13 adelantamientos, con un impacto aproximado en 1983 personas. Por el momento, no se prevén cancelaciones para hoy.

A su vez, Flybondi advirtió, a través de un comunicado difundido ayer, que como consecuencia de las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) se vio obligada a modificar la programación tanto del miércoles 17 como del jueves 18 de diciembre.

Según detallaron, la readecuación implicó la cancelación de seis vuelos, la reprogramación de otros 69 y cambios de aeropuerto, en un contexto que también podría generar demoras en el resto de los servicios. “Solo con esta adecuación por dos días de paro gremial se estará afectando a 13.000 pasajeros en el comienzo de la temporada de verano”, señalaron. No supieron dar precisiones sobre cuántos usuarios se verían perjudicados por día.

La compañía lamentó además “las molestias ocasionadas por medidas de fuerza adoptadas sin considerar el impacto negativo que generan”.

La aerolínea JetSmart no dio ninguna estimación sobre la cantidad de vuelos afectados. Sin embargo, se refirió a 8300 pasajeros “reubicados”, en su mayoría durante la jornada de ayer. Explicaron que se ajustó el itinerario “con cambios en algunos horarios”, aunque aclararon que no hubo cancelaciones. Desde la compañía recomendaron a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos en su sitio web.

“Tenía programado un vuelo para las 17; después lo volvieron a reprogramar para las 19 y ahora me lo pasaron para las 21.45”, contó Franco, de 27 años, pasajero de Flybondi que iba rumbo a Mendoza. Agregó que tampoco le confirmaron si finalmente saldría en ese horario: “No saben todavía si va a salir a este horario o más tarde”. Señaló que la situación lo complicó porque “tenía cosas pactadas, había pagado cosas y no me dieron ninguna respuesta sobre si iban a dar un voucher o devolver la plata que perdí”.

“Vengo de Río de Janeiro. Tenía un vuelo a las 19 y lo reprogramaron para las 22.30”, relató José Rola, de 57 años, pasajero de Aerolíneas Argentinas con destino a Córdoba. Señaló que recién supo de la reprogramación en el aeropuerto: “Me enteré hace poco. Vengo de vacaciones, estoy acá ‘con el garrón’ de que hoy hay paro”.

Cronograma de paros

Según el cronograma que publicó Atepsa, los paros continuarían el martes 23 de diciembre, y se verían afectados los despegues entre las 19 y las 22, mientras que el sábado 27 sería la primera medida que perjudicaría a los servicios con destino internacional, entre las 14 y las 17.

Finalmente, el lunes 29 de diciembre, se verían afectados todos los despegues desde las 8 hasta las 11. En todos los casos quedarán exceptuadas únicamente las operaciones en situación de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado o de búsqueda y salvamento.

El gremio dice que las medidas de acción sindical son legítimas y responden a “la ausencia de diálogo, los incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

En tanto, fuentes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) afirmaron que los paros “persiguen un objetivo político”. Y agregó: “Cabe recordar que también durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año”.

Según esas mismas fuentes, “la intencionalidad política y de hacer daño queda expuesta debido a que al inicio de estas medidas de acción gremial se encontraba en curso la ejecución del acuerdo paritario establecido oportunamente entre el gremio y la empresa, el cual finalizaba recién durante el mes de diciembre”. “Por consiguiente, esas acciones, al igual que las recientemente anunciadas, resultan ilegítimas, debido a que el argumento sindical del no cumplimiento es falso, ya que el acuerdo se cumplió según lo acordado”, cerraron.