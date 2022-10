Denunció que un hombre abusó de ella en el Tren Roca y contó cómo reaccionaron los pasajeros: “Dejemos de ser cómplices”

escuchar

“Ayer me pasó algo horrible que, lamentablemente, a las mujeres nos pasa mínimo una vez”. Juliana viajaba en el tren de la línea Roca el pasado jueves, cuando un hombre la acosó en el vagón. Ante la mirada inmóvil del resto de pasajeros, la joven denunció el hecho a las autoridades y su agresor fue detenido. Además, utilizó las redes sociales para visibilizar el “machismo” que sufren las mujeres de manera rutinaria y señalar la necesidad de acompañamiento por parte de terceros. Desde Trenes Argentinos informaron a LA NACION cuál es el protocolo que se lleva a cabo en estos casos.

“Estaba en el tren y, de repente, sentí algo que rozó mi zona genital. Pensé que quizá era una mochila, pero ese ‘algo’ continuaba. Me alejé, pero al ratito, ocupó el espacio que yo generé para volver a tocarme. ¿Cómo alguien iba a tocarme, en un espacio público, sin mi consentimiento y sin ningún tipo de remordimiento?”, relató la joven, a través de su cuenta de Twitter. Y apuntó: “Pero el machismo y el patriarcado existen”.

La joven visibilizó lo sucedido a través de Twitter. Twitter: @julianabigaill

Perpleja, trató de liberarse de esa incomodidad. “Bajé la mano, esperé y recé por encontrarme con una mochila, pero no: me encontré con una mano. Ese ‘algo’ era la mano de un señor. Inmediatamente dije que me estaban tocando”, contó. Juliana llamó la atención del resto de pasajeros, que se quedaron inmóviles ante su reclamo: “Como era de esperar, nadie dijo nada. Nadie me ayudó”.

Además, el hombre que la agredió sexualmente se burló de la situación y presumió de su impunidad junto a otro pasajero. “Le murmuró algo y el otro señor me dijo: ‘Uy, bueno, dice que se le fue la mano’, mientras sonreía, como si fuese algo chistoso”.

Denunció al abusador

Juliana sintió impotencia. “Me inundó cada vez más la angustia. Pensé que no quería dejarlo pasar, que algo tenía que hacer. Bajé del tren con el corazón acelerado y pedí ayuda a una señora. Le dije al hombre que me tocó que fuéramos con los auxiliares del tren por lo que me hizo y me contestó, con total impunidad: ‘No tengo problema, porque yo no hice nada’. Llamaron a la policía, le tomaron sus datos y lo detuvieron”, relató.

La joven alertó a las autoridades del tren. Twitter: @julianabigaill

La joven permaneció por casi ocho horas en la comisaría donde hizo la denuncia. “Acepté que se inicie una causa penal. Cuento esto porque es algo que nos pasa a las mujeres, tanto a niñas como a adultas. Es una situación difícil que nos hagan esto. A veces, nos quedamos en shock y pensamos que no tenemos derecho a hablar o que no es para tanto. Pero sí lo tenemos y sí lo es. Nuestro cuerpo es nuestro y absolutamente nadie tiene que tocarlo sin nuestro consentimiento”, aseveró.

La denunciante señaló a las personas que no la ayudaron: “Si escuchamos o vemos a una chica que sufre acoso, tenemos que hablar y acompañarla. ¿Por qué nos callamos ante una situación de violencia y dejamos sola a la víctima? Dejemos de ser cómplices y hagamos algo al respecto”.

Juliana apoyó a las mujeres en caso de que decidan denunciar. Twitter: @julianabigaill

Y animó a las mujeres a denunciar estos casos: “Si pueden, denuncien. Sé que es difícil, estresante y un largo proceso, pero si una puede, ayudará a futuras chicas. Cuando ese hombre vuelva a acosar a otra, porque lo hará, si ella lo denuncia, tendrá antecedentes que agilizarán todo”.

“Es difícil reaccionar”

Las usuarias de la red social relataron que sufrieron experiencias similares. “En 2016, a mis 20 años, me pasó lo mismo en el subte de Constitución. Cuando se lo cuento a alguien, me reta por no hacer nada. Simplemente, me bajé en la estación cuando pude reaccionar. Gracias por tomarte el tiempo y hacer quilombo”, expresó una usuaria.

“Ayer me sucedió lo mismo, en el tren. Traté de pensar que era porque realmente estaba repleto de gente, pero cada movimiento era asqueroso. No pude hacer nada, apenas podía respirar y sentía que iba a quedar como una exagerada”, señaló otra. “Ni en lugares públicos podemos estar tranquilas”, aseveró una tercera.

La joven visibilizó el machismo que sufren en la red social. Twitter: @julianabigaill

Juliana expresó su apoyo a las mujeres que relataron sus experiencias de acoso: “A todas las que comentaron que les pasó lo mismo alguna vez y que no hicieron nada, les mando un abrazo en la distancia. Es difícil reaccionar en una situación así, más si nos hicieron creer que debemos callarnos”.

Ocho detenidos en el tren

Fuentes de la Línea Roca informaron a LA NACION de que se detuvo a ocho personas en las instalaciones del tren durante el mes de septiembre, por situaciones de violencia de género. “Contamos con una app, Trenes Seguros, para denunciar situaciones de peligro en las instalaciones ferroviarias, que dispara una alerta inmediata que se desplaza a las fuerzas de seguridad”, apuntaron.

La app cuenta con un botón principal para los casos de violencia de género.

Esta aplicación incluye un botón principal de violencia de género, a través del cual las pasajeras pueden alertar de la situación, por mensaje de audio o escrito. Se detecta la ubicación y un operador emite el aviso para que el personal de seguridad de la estación más cercana acuda en su encuentro, según detallaron. “Además, están instalados en la línea Roca botones de pánico, un tótem de seguridad en cada estación, que al pulsarlo se comunica con el comando de Trenes Seguros”, explicaron.

Y resaltaron: “El personal de las instalaciones está capacitado en violencia de género y actúan ante el reporte y la denuncia”.