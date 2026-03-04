Derrumbe en Parque Patricios: cuándo podrán volver las familias a sus casas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró el acceso al complejo de viviendas de la calle Mafalda tras el derrumbe del techo del estacionamiento subterráneo, sucedido en Parque Patricios. Las autoridades porteñas dispusieron la evacuación preventiva de centenares de residentes ante la inestabilidad de la estructura principal. El operativo de seguridad activa incluye el vallado total de la zona y la presencia permanente de brigadas de auxilio para proteger el área afectada.

Cuándo podrán volver las familias afectadas por el derrumbe a sus casas

El retorno de los habitantes al complejo Estación Buenos Aires todavía no tiene fecha de habilitación por la gravedad de los daños detectados en la base del edificio. La administración porteña confirmó este miércoles que los damnificados permanecerán fuera de sus hogares por tiempo indeterminado.

El momento del derrumbe del techo de un estacionamiento en un complejo de viviendas en Parque Patricios

La prohibición de reingreso busca proteger la integridad física de las más de 300 familias que abandonaron el lugar tras el incidente del martes. Las autoridades municipales emitieron una resolución clara sobre las condiciones necesarias para la vuelta: “los vecinos no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas”.

La Guardia de Auxilio exige la presentación de este documento técnico para autorizar cualquier movimiento dentro del perímetro vallado. Los representantes de la firma Cosud deben ejecutar tareas de refuerzo inmediatas en los sectores comprometidos por el desprendimiento de la superficie de hormigón.

Parque Patricios: se derrumbó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas

Qué dice el informe técnico sobre el riesgo estructural

El peritaje preliminar de Defensa Civil y el cuerpo de Bomberos reveló un riesgo potencial estructural en las bases de los cuatro bloques de departamentos evacuados. El colapso afectó una sección de concreto en el primer subsuelo destinado al estacionamiento de vehículos del consorcio. Esta estructura horizontal cumplía una función vital al otorgar rigidez a las columnas verticales que sostienen la planta baja y los niveles superiores de las viviendas.

La desconexión entre la losa y los pilares de carga alteró el equilibrio de fuerzas del edificio y los técnicos monitorean la aparición de nuevas grietas en las paredes lindantes al patio interno donde ocurrió el desmoronamiento de la losa de fondo.

La empresa Cosud construyó el sector dos del predio Estación Buenos Aires bajo el plan ProCreAr Ricardo Pristupluk

Detalles del complejo habitacional y la constructora

La construcción de este sector del barrio porteño correspondió a la empresa Constructora Sudamericana, conocida comercialmente como Cosud. El proyecto formó parte de las licitaciones del programa federal ProCreAr durante una etapa de desarrollo de infraestructura urbana en la zona sur. La entrega de las viviendas a los beneficiarios ocurrió en 2021 tras la finalización de los trabajos en el sector dos del predio.

Esta firma privada también ejecutó los módulos uno y diez del complejo, con una superficie total construida de 45.000 metros cuadrados. El siniestro actual puso bajo la lupa los procesos de edificación de estas estructuras de mediana densidad. Los inspectores de la Ciudad revisan los registros de mantenimiento del administrador del consorcio para determinar si existían avisos previos sobre fallas en el subsuelo antes del colapso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.