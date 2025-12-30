Desde el Papa Francisco hasta Colapinto y El Eternatura: estas fueron las búsquedas más populares en Google en 2025

El interés digital del año estuvo marcado por el deporte, el clima extremo, la política y el entretenimiento, según el informe que mostró LN+ sobre el recuento de popularidad en el buscador
Este 2025 dejó a la vista un mapa de prioridades sociales y culturales en la Argentina. Según un informe que publicó LN+, la agenda deportiva dominó el pulso de las búsquedas, con eventos internacionales y figuras locales que concentraron el mayor tráfico.
En paralelo, la dinámica política volvió a impactar en los algoritmos, con referencias al padrón electoral y debates institucionales que impulsaron el interés. También se sumaron búsquedas vinculadas al Papa Francisco y al rol del territorio nacional dentro de los grandes acontecimientos globales.
En cuanto al podio de las personalidades, los usuarios priorizaron a deportistas, referentes culturales y figuras públicas que atravesaron momentos clave de visibilidad, escándalo o reconocimiento internacional. Dentro del panorama del entretenimiento, los artistas globales convivieron con nombres locales que lograron escalar rápidamente en notoriedad.
Búsquedas más populares
- Copa Mundial de Clubes
- ARCA
- Calor excesivo
- Selección Sub-20
- Papa Francisco
- Padrón electoral
- Locomotora Oliveras
- PSG
- Franco Colapinto
Las personas más buscadas
- Franco Colapinto
- Thiago Medina
- CFK
- Julieta Prandi
- Robert Prevost
- Ander Herrera
- Dua Lipa
- Mercedes Oviedo
- Cris Morena
- Karen Reichardt
Los artistas musicales más buscados
- Dua Lipa
- Bad Bunny
- Maxi Trusso
- Ale Sergi
- Imagine Dragons
