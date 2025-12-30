LA NACION

Desde el Papa Francisco hasta Colapinto y El Eternatura: estas fueron las búsquedas más populares en Google en 2025

El interés digital del año estuvo marcado por el deporte, el clima extremo, la política y el entretenimiento, según el informe que mostró LN+ sobre el recuento de popularidad en el buscador

La agenda deportiva dominó el pulso de las búsquedas, con figuras destacadas como el argentino Franco Colapinto
Este 2025 dejó a la vista un mapa de prioridades sociales y culturales en la Argentina. Según un informe que publicó LN+, la agenda deportiva dominó el pulso de las búsquedas, con eventos internacionales y figuras locales que concentraron el mayor tráfico.

En paralelo, la dinámica política volvió a impactar en los algoritmos, con referencias al padrón electoral y debates institucionales que impulsaron el interés. También se sumaron búsquedas vinculadas al Papa Francisco y al rol del territorio nacional dentro de los grandes acontecimientos globales.

En cuanto al podio de las personalidades, los usuarios priorizaron a deportistas, referentes culturales y figuras públicas que atravesaron momentos clave de visibilidad, escándalo o reconocimiento internacional. Dentro del panorama del entretenimiento, los artistas globales convivieron con nombres locales que lograron escalar rápidamente en notoriedad.

Ranking de busquedas: lo mas googleado en el 2025 en la Argentina
Búsquedas más populares

La Copa Mundial de Clubes fue la búsqueda más popular
  • Copa Mundial de Clubes
  • ARCA
  • Calor excesivo
  • Selección Sub-20
  • Papa Francisco
  • Padrón electoral
  • Locomotora Oliveras
  • PSG
  • Franco Colapinto

Las personas más buscadas

Franco Colapinto lideró el podio de las personas más buscadas en el sitio web
  • Franco Colapinto
  • Thiago Medina
  • CFK
  • Julieta Prandi
  • Robert Prevost
  • Ander Herrera
  • Dua Lipa
  • Mercedes Oviedo
  • Cris Morena
  • Karen Reichardt

Los artistas musicales más buscados

Dua Lipa fue la artista más buscada del año en el país
  • Dua Lipa
  • Bad Bunny
  • Maxi Trusso
  • Ale Sergi
  • Imagine Dragons
