Despejado con aires primaverales: el pronóstico para este domingo 10 de agosto

Las buenas condiciones de tiempo se mantienen; se espera una repunte térmico notorio después del mediodía

Se espera una jornada soleada en el AMBA
Este domingo las marcas oscilarán entre los 7°C y 17°C con una intensa cuota de sol.

La rotación del viento hacia el sector norte provocará un aumento de las temperaturas que se sentirán después del mediodía.

El viento relativamente cálido y ambiente agradable darán lugar a la mejor tarde del fin de semana. La temperatura nocturna también se recobrará con 12ºC hacia el final del día.

Sin embargo, el tiempo irá desmejorando con el correr de las horas con la llegada de un centro de bajas presiones proveniente desde el Pacífico: se producirán lluvias y nevadas en el sector cordillerano centro y sur, especialmente a la altura de la provincia de Chubut.

Cómo sigue la semana

La próxima semana se tornará primaveral. Bajo este predominio de condiciones estables y viento norte, las marcas seguirán rentemente cálidas para este época del año hasta el miércoles inclusive en el centro y norte del país. En Buenos Aires el lunes se podría llegar a marcas de 20 °C

Sin embargo, se vislumbra en el horizonte un probable desmejoramiento climático en varias provincias a partir del miércoles, aunque por el momento la probabilidad de precipitación son bajas.

