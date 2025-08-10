Despejado con aires primaverales: el pronóstico para este domingo 10 de agosto

Este domingo las marcas oscilarán entre los 7°C y 17°C con una intensa cuota de sol.

La rotación del viento hacia el sector norte provocará un aumento de las temperaturas que se sentirán después del mediodía.

El viento relativamente cálido y ambiente agradable darán lugar a la mejor tarde del fin de semana. La temperatura nocturna también se recobrará con 12ºC hacia el final del día.

Clima 2

Sin embargo, el tiempo irá desmejorando con el correr de las horas con la llegada de un centro de bajas presiones proveniente desde el Pacífico: se producirán lluvias y nevadas en el sector cordillerano centro y sur, especialmente a la altura de la provincia de Chubut.

Cómo sigue la semana

La próxima semana se tornará primaveral. Bajo este predominio de condiciones estables y viento norte, las marcas seguirán rentemente cálidas para este época del año hasta el miércoles inclusive en el centro y norte del país. En Buenos Aires el lunes se podría llegar a marcas de 20 °C

Sin embargo, se vislumbra en el horizonte un probable desmejoramiento climático en varias provincias a partir del miércoles, aunque por el momento la probabilidad de precipitación son bajas.