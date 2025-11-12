Después del accidente en Liniers, descarriló otro tren en Misiones: no hubo heridos

Un tren de carga que transportaba cemento descarriló este martes por la tarde a la altura de la Estación de la ciudad de Apóstoles, Misiones. El hecho no revistió gravedad y no hubo heridos. El episodio tuvo lugar 1 hora y 40 minutos del accidente en Liniers, donde diez personas fueron derivadas y otras diez asistidas en el lugar.

En Misiones, el hecho ocurrió alrededor de las 17:30. Se cree que la formación sufrió un desperfecto. Intervino la fuerza provincial en esa zona ferroviaria. Investigan las causas.

Descalzó a la altura de la Estación de la ciudad de Apóstoles, Misiones. Foto: Noticiasdel6

Efectivos de la Comisaría Segunda de la UR-VII establecieron un perímetro de seguridad y realizan custodia del sector, hasta la llegada de personal de la empresa responsable del material rodante, a fin de garantizar el resguardo de la carga y del lugar afectado, según consignó el medio El Territorio.

El accidente en Liners

Un hecho similar ocurrió este martes por la tarde a pocos metros de la estación Liniers donde una formación del Ferrocarril Sarmiento descalzó. Al menos 20 personas resultaron heridas de los cuales diez presentaron politraumatismos y fueron derivados. Se inició una causa judicial y se investigan los motivos detrás del incidente.

Son tres vagones de la formación 3358 los que terminaron desplazados hacia una vía paralela. Según se informó, los pasajeros fueron evacuados tras el incidente de forma ordenada.

El servicio estuvo interrumpido por dos horas entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Sin embargo, cerca de las 18, el servicio se reanudó por completo con demoras y cancelaciones, sin parar en Liniers.

En tanto, las causas del incidente continúan en investigación y solo se podrán determinar cuando se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes. Según pudo saber LA NACION, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Julián Ercolini, tomó conocimiento del caso y dispuso iniciar actuaciones por interrupción a los medios de transporte.

Además, solicitó a la unidad de accidentología la realización de distintas pericias. Entre ellas, destaca un pedido de informe de alcoholemia al conductor del tren.