Detuvieron a un pastor que mantuvo cautivas a ocho personas en un sótano

El matrimonio del pastor Curtis Keth Bankston y su esposa Sophia Simm-Bankston se mostraba ante la sociedad como un ejemplo a seguir. Sin dudar, ayudaban al prójimo en nombre de la religión a través de una organización. Sin embargo, los miembros de su comunidad, ubicada en Georgia (Estados Unidos), quedaron sorprendidos al enterarse de un macabro accionar de la pareja: tenían ocho personas encerradas en un sótano.

El 13 de enero, una ambulancia se hizo presente en una propiedad de Valley Road tras recibir un llamado para asistir a una persona que sufría convulsiones. Al ingresar a la propiedad, la primera impresión de los profesiones fue con de mal augurio. La puerta que daba acceso al sótano estaba con candado y por este motivo debieron ingresar por una ventana.

La pareja fue detenida. (Foto Facebook: Curtis Bankston)

Una vez que el paciente descompensado pudo ser asistido, fue trasladado a un centro médico. Las restantes siete personas que lo acompañaban fueron sacadas del lugar y se hizo una denuncia ante la Policía. Al ser interrogados por las autoridades, notaron que se trataba de un grupo de entre 24 y 65 años con discapacidades físicas o mentales, que requerían asistencia médica constante.

Keth Bankston y Simm-Bankston fueron encarcelados mientras se comenzó la investigación. Previamente a su detención, el pastor ofreció una conferencia de prensa en su casa para defenderse de las acusaciones en su contra: “En ningún momento se retuvo a nadie contra su voluntad”.

Curtis Keth Bankston oficiaba como pastor en Estados Unidos (Foto Facebook: Curtis Bankston)

También aseguró que las ocho personas recibían tres comidas al día, como dato para ejemplificar los “cuidados” que les proporcionaba. En cuanto al encierro, indicó que esto efectivamente era habitual, ya que eran alojados en el sótano todos los días a partir de las 20 por cuestiones de seguridad. Sin embargo, la Policía descubrió que en realidad los sometían a malos tratos y no tenían acceso a asistencia médica alguna, según informó el medio Daily Mail.

Además, personal policial descubrió que tanto el pastor como su esposa controlaban todos los bienes y beneficios otorgados por el Estado para las personas que tenían bajo su “cuidado”.

La pareja afirma que no maltrataban a los huéspedes (Foto Facebook: Curtis Bankston)

Las actividades irregulares del matrimonio están relacionadas con su organización, llamada One Step of Faith 2nd Chance, y registrada en el 2020. A pesar de no tener la licencia correspondiente, alquilaron una propiedad para alojar a personas en situaciones vulnerables, la cual funcionó durante 14 meses hasta el momento de las detenciones.

El pastor y su esposa fueron detenidos (Foto: Fox19.com)

Ahora, el matrimonio enfrenta una causa por administrar un hogar grupal sin licencia; por detención ilegal; control de finanzas y por negar cuidados médicos y medicamentos a personas con discapacidad.

Todas los que permanecieron cautivos en el sótano se encuentran en la actualidad alojados en una vivienda y son asistidos por personal calificado.