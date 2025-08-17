Día agradable y soleado, pero rige una alerta por ciclogénesis: el pronóstico para este domingo 17 de agosto

Aunque repunta un poco la temperatura, persistirá el frío durante esta jornada soleada del Día del Niño; las previsiones alertan por inminentes días inestables
Este domingo se espera un cielo despejado con sol y temperaturas agradables. Presentará un amanecer ligeramente nublado, con viento leve desde el noreste y una mínima en torno a los 11º, tras una madrugada inestable sobre el centro del país, y presencia de neblinas y eventuales lloviznas sobre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
La segunda parte del festejo del Día del Niño transcurrirá sin eventualidades climáticas. Ofrece una tarde a pleno sol, con poco viento y 17ºC.
Próximas lluvias
Desde el domingo empezará a formarse una ciclogénesis importante, un sistema de baja presión que avanzará desde el océano Pacífico hacia la costa chilena y cruzará después la cordillera hacia la Argentina, asociado a lluvias intensas y fuertes vientos. Dejará fuertes zondas en el noroeste del país durante la tarde y noche del domingo y comenzará a desestabilizar toda la región central oeste y Cuyo hacia el este del país.
Este fenómeno adquirirá mucho intensidad durante la madrugada de mañana del martes dejando fuertes precipitaciones. En algunos puntos del sur del Litoral y norte de la provincia de Buenos Aires podrían alcanzar los 80 mm en menos de 24 horas.
