Día Universal del Niño: por qué se celebra hoy y 150 frases para dedicarle a un niño

El Día Universal del Niño se conmemora cada 20 de noviembre, una fecha destinada a la reflexión acerca de las diferentes situaciones que atraviesan las infancias en el mundo. Es una jornada que inspira hacia el compromiso por la protección de los más pequeños, sus derechos y crear planes de acción para garantizar un desarrollo saludable.

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Niño gentileza Gymboree

¿Por qué se celebra hoy?

Fue en 1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear una jornada para celebrar a todas las infancias del mundo. La fecha elegida fue el 20 de noviembre y desde ese entonces, se festeja a los más pequeños anualmente. Con los años, la propuesta adquirió nuevos sentidos y funciones. Uno de sus objetivos principales es dar visibilidad a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Se trata de un escrito fundamental y pionero en la reflexión acerca de la protección de los menores ante diferentes situaciones, conflictos y desafíos del planeta.

El 20 de noviembre de 1989 se transformó la Convención sobre los Derechos del Niño convirtiéndose en el Tratado de Derechos Humanos. A través de 54 artículos, este escrito declaró los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia.

Las mejores frases para dedicar a los niños en su día GETTY IMAGES

150 frases para dedicar en el Día Universal del Niño

Feliz día a todos los niños que iluminan el mundo con su curiosidad.

Feliz día a los niños que descubren magia en lo cotidiano.

Un niño es importante porque recuerda al mundo lo esencial.

Gracias por enseñarnos a mirar con ojos sinceros.

Los niños son el puente hacia un futuro más humano.

La felicidad de un niño transforma cualquier espacio.

El rol de los niños es recordarle al mundo que todo puede ser nuevo.

Cada juego es un universo que nace en una mente pequeña y brillante.

Feliz día a todos los niños que contagian alegría sin esfuerzo.

Feliz día a los niños que llenan de energía cada rincón.

Un niño es importante porque trae esperanza a cada paso.

Gracias por las risas espontáneas que cambian el día.

Los niños son semillas de amor, imaginación y sueños.

La felicidad de un niño es un tesoro que merece ser protegido.

El rol de los niños invita a los adultos a soñar otra vez.

Que cada niño encuentre un lugar donde brillar.

Feliz día a todos los niños que aprenden incluso mientras juegan.

Feliz día a los niños que buscan aventuras en su propio hogar.

Un niño es importante porque muestra lo que significa la autenticidad.

Gracias por mostrarnos que la sencillez también emociona.

Los niños son artistas naturales, capaces de crear mundos enteros.

La felicidad de un niño puede cambiar la energía de una familia entera.

El rol de los niños es enseñarnos que todo empieza con un sueño.

Que cada infancia sea respetada, escuchada y cuidada.

Feliz día a todos los niños que abrazan sin pensarlo.

Feliz día a los niños que preguntan sin miedo.

Un niño es importante porque ve oportunidades donde otros ven límites.

Gracias por tu ternura que suaviza cualquier día gris.

Los niños son recordatorios vivientes de la inocencia.

La felicidad de un niño tiene la música más pura.

El rol de los niños es guiarnos hacia un mañana más empático.

La imaginación infantil es el motor de un mundo más amable.

Feliz día a todos los niños que encuentran alegría en las cosas simples.

Feliz día a los niños que buscan respuestas en cada detalle.

Un niño es importante porque inspira nuevas formas de amar.

Gracias por traer luz donde parecía no haberla.

Los niños son viajeros curiosos en un planeta enorme.

La felicidad de un niño puede ser la paz de un adulto.

El rol de los niños es mostrarnos el valor de lo espontáneo.

Cada infancia merece respeto y protección.

Feliz día a todos los niños que crean historias antes de dormir.

Feliz día a los niños que inventan juegos con cualquier cosa.

Un niño es importante porque su risa cura.

Gracias por recordarnos que la vida también es juego.

Los niños son exploradores del alma humana.

La felicidad de un niño puede iluminar la calle más oscura.

El rol de los niños es despertar ternura en quienes los rodean.

La magia se parece mucho a los ojos de un niño emocionado.

Feliz día a todos los niños que tropiezan, se levantan y siguen soñando.

Feliz día a los niños que pintan el mundo como lo imaginan.

La jornada representa una oportunidad ideal para dedicar un mensaje a los niños

Un niño es importante porque expresa libertad sin filtros.

Gracias por enseñar que el amor cabe en un abrazo pequeño.

Los niños son historias que recién empiezan a escribirse.

La felicidad de un niño contagia esperanza.

El rol de los niños es traer color donde falta.

Que todos los niños tengan un espacio seguro para crecer.

Feliz día a todos los niños que inventan palabras nuevas.

Feliz día a los niños que creen que todo es posible.

Un niño es importante porque transforma lo ordinario en extraordinario.

Gracias por la ternura que desarma cualquier enojo.

Los niños son guardianes naturales del asombro.

La felicidad de un niño es un regalo que mejora al mundo.

El rol de los niños es hacernos recordar lo que olvidamos al crecer.

Cada gesto infantil es una chispa de vida.

Feliz día a todos los niños que llenan los hogares de movimiento.

Feliz día a los niños que se sorprenden con cada descubrimiento.

Un niño es importante porque enseña que la risa es un idioma universal.

Gracias por tu brillo que ilumina incluso los días difíciles.

Los niños son la prueba de que el amor llega renovado.

La felicidad de un niño puede detener el tiempo.

El rol de los niños es darle sentido al futuro.

La nobleza infantil es un espejo de lo que deberíamos ser.

Feliz día a todos los niños que llenan el mundo de colores.

Feliz día a los niños que sueñan despiertos.

Un niño es importante porque invita a los adultos a jugar.

Gracias por tu energía que contagia entusiasmo.

Los niños son pequeñas luces en constante expansión.

La felicidad de un niño se siente incluso en el silencio.

El rol de los niños es mostrarnos que cada día es una oportunidad.

Que su inocencia sea siempre respetada y cuidada.

Feliz día a todos los niños que imaginan castillos en el aire.

Feliz día a los niños que creen en la magia sin dudar.

Un niño es importante porque renueva la esperanza del mundo.

Gracias por tu dulzura que derrite corazones.

Los niños son el inicio del mañana que soñamos.

La felicidad de un niño es el sonido más valioso.

El rol de los niños es recordarnos que la alegría es simple.

Cada niño lleva dentro un universo esperando ser descubierto.

Feliz día a todos los niños que hacen reír a los demás.

Feliz día a los niños que guardan sueños grandes en cuerpos pequeños.

Un niño es importante porque inspira protección y ternura.

Gracias por abrirnos el corazón con tu mirada sincera.

Los niños son el comienzo de todas las historias.

La felicidad de un niño es la luz que nunca debería apagarse.

El rol de los niños es enseñarnos que el amor no tiene complicaciones.

Cada infancia es un mundo único, digno de respeto.

Feliz día a todos los niños que sueñan con cambiar el mundo.

Feliz día a los niños que hacen preguntas imposibles.

Un niño es importante porque trae equilibrio emocional.

Gracias por llenar de juego los días más serios.

La fecha recuerda el momento en que quedaron establecidos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia New Africa - Shutterstock