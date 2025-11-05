Día Nacional de la Aviación Civil: por qué se celebra hoy y dónde estudiar la carrera de piloto de avión

El Día Nacional de la Aviación Civil se celebra cada 5 de noviembre en honor al nacimiento de Aarón Félix Martín de Anchorena Castellanos, el primer argentino en realizar un vuelo en globo aerostático, uno de los mayores hitos de la historia aeronáutica nacional.

En el mundo se conmemora el Día de la Aviación Civil Internacional cada 7 de diciembre, en recuerdo a la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional en Chicago en 1944.

Por qué se celebra hoy el Día de la Aviación Civil

Aarón de Anchorena nació el 5 de noviembre de 1877 en Buenos Aires. Desde temprana edad se interesó por el automovilismo y la aviación. En 1905, con su labor como secretario de Legación Argentina, conoció al aviador brasileño Santos Dumont en Francia. Fue en este país en donde se inscribió al Aero Club de Francia, con la instrucción del reconocido piloto Paul Tissandier. Durante su estadía en el país obtuvo su licencia de Piloto de Globo Aerostático.

En 1907, Anchorena volvió a Argentina con un globo de 1200 metros cúbicos, al cual bautizó como “Pampero”. El 25 de diciembre del mismo año, realizó el primer vuelo en globo aerostático sobre territorio argentino junto a Jorge Newbery. La travesía partió desde la Sociedad Sportiva, actualmente Campo de Polo de Palermo, y aterrizaron en Conchillas, Uruguay luego de cruzar el Río de la Plata. Este suceso es considerado como el punto de partida de la Aviación Civil Argentina.

Un año más tarde, contribuyó con la fundación del Aero Club Argentino, la cual presidió posteriormente. En 1919, Anchorena creó la compañía River Plate Aviation Company. Sus instalaciones se situaban en Hurlingham y San Isidro, en la locación del actual hipódromo. La firma fue una de las primeras de la aviación comercial en el país, que operó bajo la dirección técnica de Shirley G. Kingsley, un mayor de la fuerza aérea inglesa.

Aarón de Anchorena falleció el 24 de febrero de 1965 en su residencia de la estancia de la Barra de San Juan, Uruguay.

¿Dónde estudiar la carrera de piloto de avión en el país?

La formación para piloto en la Argentina combina diferentes instancias de instrucción y prácticas, que incluyen la teoría, práctica de vuelo, horas de entrenamiento y habilitaciones especiales. Cada título requiere una cantidad de horas de vuelo en específico y permite manejar diferentes naves:

Licencia de Piloto Privado de Avión (PPA) para aviones pequeños.

para aviones pequeños. Piloto Comercial de Avión (PCA) , habilita a vuelos nocturnos, bimotor y naves más complejas.

, habilita a vuelos nocturnos, bimotor y naves más complejas. Licencia de Piloto Privado , comprende horas de vuelo más extendidas.

, comprende horas de vuelo más extendidas. Piloto de formación militar.

A continuación, algunos de los establecimientos que ofrecen la formación de piloto en el país: