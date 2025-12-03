Día Internacional de las Personas con Discapacidad: estas son la claves de la jornada

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre de cada año, con el objetivo de combatir la discriminación y atender las necesidades asociadas a los individuos que enfrentan algún tipo de afección física o mental.

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Shutterstock

Se trata de una iniciativa solidaria que invita a las personas a reflexionar acerca de la empatía, inclusión y acompañamiento, con el fin de crear campañas de acción que contribuyan con su calidad de vida. Es un día dedicado a visibilizar las dificultades que atraviesan diariamente, con el propósito de promover una sociedad que contemple la diversidad y el acceso equitativo a oportunidades.

¿Por qué se celebra hoy?

Los orígenes de esta efeméride se encuentran en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992, cuando se propuso establecer un día orientado a reconocer los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. La iniciativa buscaba incentivar a los estados miembro a adoptar campañas, políticas públicas y planes de acción para educar a los ciudadanos, generar conciencia acerca de las adversidades que sufren y acabar con la discriminación.

En un primer lugar, la celebración recibió el nombre de “Día Internacional de los Impedidos”. Con el tiempo, este término fue modificado para evitar estigmas y ofrecer una representación más adecuada y respetuosa.

Claves del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Cada año, la ONU establece una temática para abordar durante esta jornada. En 2025, el lema elegido es “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”. Esta iniciativa busca destacar la importancia de ampliar la participación de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, como una herramienta esencial para su desarrollo independiente.

Se trata de un cambio de paradigma, que busca cambiar la visión o estigma asociado a estos individuos, se busca generar un liderazgo y empoderamiento real. La consigna responde a los compromisos adquiridos durante la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que sostienen su adhesión a todos los segmentos de la sociedad como manera de prosperidad.

De acuerdo con el Banco Mundial, existen 1000 millones de personas con discapacidad en el mundo, lo que refiere al 15% de la población global. De este número, el 80% reside en países en vías de desarrollo, que enfrentan una relación entre pobreza y discapacidad, lo que redunda en la falta de acceso al sistema de salud, educación y desarrollo.

La ONU establece también que las personas con discapacidad tienen una mayor probabilidad de enfrentar discriminación laboral, bajos recursos, peores salarios, presencia mayoritaria en el sector informal, sistemas de protección social insuficientes y negligencia acerca de su dignidad, autonomía y capacidad de acción dentro de los sistemas de atención y apoyo. Estos problemas pueden afectar también a su familia, que en muchas ocasiones quedan desprotegidas y sin asistencia.

Para poder alcanzar las metas establecidas en el lema 2025, es necesario comprender cómo viven y qué adversidades enfrentan las personas con discapacidad. Es así que se establecen ciertas claves para el desarrollo social: