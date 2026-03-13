Día mundial de la Endometriosis: claves de la jornada

El Día Mundial de la Endometriosis se conmemora el 14 de marzo de cada año. La jornada busca concientizar acerca de esta enfermedad que padecen más de 190 millones de mujeres en todo el planeta y que carece de cura. Se trata de una patología que produce diversos síntomas, cuyas causas resultan desconocidas. Sin embargo, organismos de salud incentivan las consultas médicas, campañas y planes de salud integral para que todas las personas puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento que garantice una mejor calidad de vida a sus pacientes.

Marzo es denominado como el Mes Internacional de Concientización sobre la Endometriosis, también conocido como Marzo Amarillo. Este color es asociado a la lucha y la concientización de esta enfermedad en todo el planeta.

¿Por qué se celebra hoy?

El origen de esta jornada se remonta a 1993 cuando la Endometriosis Association lanzó una agenda para conmemorar la lucha contra esta enfermedad. De esta manera, se estableció marzo como el mes para trabajar, difundir información y concientizar acerca de esta patología a través de distintas campañas.

En 2014, se llevó a cabo una manifestación masiva, denominada Worldwide Endometriosis March. Durante este días, miles de personas alrededor del mundo se agruparon en simultáneo en diferentes capitales del planeta para exigir mejoras en los sistemas médicos, investigación y accesibilidad a tratamientos, centros de salud y atención.

Actualmente, este día cuenta con el apoyo de distintas agrupaciones asociadas a esta temática como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Endometriosis Association,. Su objetivo principal es incentivar a la población a realizarse chequeos médicos, atender síntomas y prevenir complicaciones a futuro.

Sobre la endometriosis

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por un fenómeno inflamatorio que produce una serie de dolores crónicos en la zona pélvica de las mujeres. A partir de esta patología, se generan una serie de alteraciones en el sistema reproductor femenino que provocan daños a sus órganos. Esto conduce a la creación de un tejido endometrial benigno, que recubre por fuera el útero. Asimismo, pueden verse afectados los ovarios, las trompas de Falopio e incluso otras áreas cercanas, como la vejiga e intestinos.

La OMS señala que afecta aproximadamente a 1 de cada 10 pacientes. Se trata de un 10% de la población femenina, lo que implica a más de 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva de todo el mundo.

Las claves del Día de la Endometriosis

Para comprender los principios de esta jornada, es necesario conocer acerca de esta patología. La endometriosis es una enfermedad crónica que ocurre cuando el endometrio, un tejido similar al que recubre el interior del útero, se desarrolla por fuera de este órgano. Este crecimiento anómalo puede producirse en diferentes áreas del cuerpo, cercanas a los ovarios, trompas de falopio, pelvis o peritoneo. Es así, que cuando ocurren ciertos cambios hormonales durante el ciclo menstrual, se ve afectado y manifiesta diferentes síntomas como sangrados, irritación, dolores intensos, inflamación, dificultades para concebir, entre otros.

Una de las mayores complicaciones con la endometriosis es que pasa desapercibida durante años. Su sintomatología puede malinterpretarse o bien no manifestarse de manera clara. Es por ello que muchas mujeres demoran hasta 10 años para conocer su diagnóstico. Sus causas resultan desconocidas y actualmente, no existe una cura. De esta manera, al no recibir un tratamiento adecuado, muchas mujeres pueden desarrollar quistes o malformaciones en los ovarios, lo que afecta a su calidad de vida, bienestar y fertilidad. Existen tratamientos para subsistir a sus síntomas y garantizar un mejor estilo de vida, como fármacos, hormonas, métodos anticonceptivos y en casos puntuales, cirugías.

En el Día Mundial de la Endometriosis, se incentiva a las mujeres a acercarse a centros médicos, realizarse chequeos ginecológicos con frecuencia y solicitar ayuda ante cualquier síntoma. La atención temprana ayudará a mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones a futuro.