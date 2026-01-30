Diez mitos sobre el narcisismo que debés saber

NUEVA YORK.— En TikTok, no faltan consejos para identificar a un narcisista.

Busca la “agresión pasiva”, sugirió un influente.

Un narcisista es quien “crea dependencia emocional”, dijo alguien más.

Ser “extremadamente encantador y carismático, pero como muerto por dentro”, explicó una mujer mientras se maquillaba.

Hace décadas, el término narcisismo rara vez se usaba fuera de un entorno clínico o de un estudio de investigación. Sin embargo, hoy se ha convertido en una “etiqueta comodín para una amplia gama de comportamientos desagradables o frustrantes”, dijo Virgil Zeigler-Hill, profesor de psicología de la Universidad de Oakland en Rochester, Míchigan.

El narcisismo, o el deseo de sentirse especial y único, es un rasgo de la personalidad que existe de manera continua. Todo el mundo tiene cierto grado de narcisismo; quien se sitúa más arriba en el espectro suele ser egoísta y vanidoso, pero eso no significa necesariamente que padezca un trastorno narcisista de la personalidad (TNP).

Existen criterios específicos para diagnosticar a alguien con un TNP. Algunos de ellos incluyen una necesidad inquebrantable de admiración, un elevado sentido de la importancia propia y una falta de empatía hacia los demás. Estas características no aparecen y desaparecen, sino que son persistentes y suelen provocar angustia o interferir en las relaciones, el trabajo u otros aspectos de la vida.

¿Cuán bien entiendes el narcisismo? Comprueba si reconoces alguno de los mitos comunes que enumeramos a continuación.

MITO: los narcisistas más dañinos tienen un trastorno

Quien no cumple los criterios del trastorno narcisista de la personalidad puede infligir dolor a los demás y a sí mismo. El TNP es poco frecuente: se calcula que afecta a alrededor del 1 o 2 por ciento de los adultos estadounidenses.

Pero no es necesario un diagnóstico para ser considerado narcisista: los profesionales de la salud mental describen a los narcisistas como personas que presentan comportamientos o rasgos superiores a la media.

Estas características pueden incluir poca empatía, legitimación, egoísmo, manipulación, engaño, cambio de culpas y un impulso por buscar admiración, estatus y validación, dijo Ramani Durvasula, psicóloga clínica y autora de It’s Not You: Identifying and Healing From Narcissistic People.

Los narcisistas son especialmente dañinos cuando se vuelven vengativos o insensibles, o cuando se aprovechan de las vulnerabilidades de los demás. También tienen grandes dificultades para gestionar sus emociones, dijo Durvasula.

Ser narcisista “a menudo puede significar una vida de sentirse agraviado, victimizado, agraviado, desconfiado, desconectado de los demás: no es una forma agradable de vivir”, añadió.

MITO: los narcisistas son todos iguales

A lo largo de los años, los investigadores han identificado varios tipos de narcisistas.

El narcisismo agéntico es en lo que piensa la mayoría de la gente cuando se imagina a un narcisista. Estas personas son seguras de sí mismas, asertivas, con derecho a serlo, y se centran en el estatus, el poder y el éxito.

El narcisismo neurótico se caracteriza por una necesidad constante de validación y una sensibilidad a la crítica y el rechazo. Estas personas suelen experimentar mucha vergüenza, ansiedad, inestabilidad emocional, inseguridad y dudas sobre sí mismas.

El narcisismo antagonista parece competitivo, explotador y hostil. Estas personas están dispuestas a menospreciar a los demás para sentirse superiores. También carecen de empatía.

Las personas no están limitadas a expresar solo una forma de narcisismo. Por el contrario, los individuos pueden mostrar cualquier combinación de los tres rasgos narcisistas: alguien puede tener un alto nivel en dos rasgos pero un bajo nivel en el tercero, o mostrar otros perfiles mixtos.

MITO: todas las personas narcisistas carecen de empatía

Quien es narcisista puede sentir empatía, pero principalmente para servirse a sí mismo. Los narcisistas pueden ser empáticos cuando necesitan algo, dijo Durvasula.

Alternativamente, añadió, también pueden expresar empatía cuando quieren fomentar la percepción de ser empáticos. En otros casos, pueden comprender la necesidad de empatía, pero simplemente no les interesa suscitar una respuesta compasiva.

“Aunque ninguna de ellas es empatía profundamente sentida o empatía compasiva, parecen y saben a empatía, algo así como Splenda y azúcar”, dijo Durvasula, y añadió que esto “suele confundir a quien tiene experiencias con una persona narcisista que parecen empatía, pero desaparecen en cuanto la persona narcisista obtiene lo que necesita”.

MITO: los narcisistas no se dan cuenta de que son narcisistas

Los narcisistas saben que son narcisistas. Los estudios han demostrado que son conscientes de los aspectos negativos de su personalidad.

Saben que dan la impresión de ser arrogantes, dijo Mitja Back, catedrático de Psicología de la Universidad de Münster y experto en investigación sobre el narcisismo. Pero para ellos, añadió, eso no es un problema.

En un estudio, los investigadores preguntaron a los participantes hasta qué punto estaban de acuerdo con esta afirmación: “Soy narcisista”. Luego les pidieron que rellenaran el Inventario de Personalidad Narcisista de 40 reactivos, una de las evaluaciones del narcisismo más utilizadas. Quienes se etiquetaron a sí mismos como narcisistas también obtuvieron puntuaciones altas en la evaluación.

MITO: un narcisista nunca cambia

El narcisismo no es un rasgo estático. De hecho, tiende a disminuir ligeramente a lo largo de la edad adulta, dijo Ulrich Orth, profesor de psicología del desarrollo en la Universidad de Berna (Suiza). Esto puede deberse, en parte, a que se ha demostrado que la empatía aumenta a medida que envejecemos.

También hay investigaciones que sugieren que las personas pueden reducir sus tendencias narcisistas cuando se les anima a preocuparse más por los demás o a reflexionar sobre sus valores.

Si los narcisistas quieren cambiar de verdad, pueden pedir ayuda a un terapeuta.

Las personas con tendencias narcisistas agénticas o antagonistas suelen resistirse a buscar ayuda, en parte porque no se perciben a sí mismas como necesitadas de ella, o pueden considerar el tratamiento como una admisión de debilidad, dijo Zeigler-Hill.

“En cambio, los individuos con un alto grado de narcisismo neurótico son más propensos a buscar tratamiento, normalmente para el malestar relacionado con la ansiedad, la depresión y la inestabilidad emocional”, añadió.

MITO: los narcisistas no recibieron suficiente amor o aprecio de sus padres durante la infancia

En lo que respecta a la crianza, las pruebas empíricas sugieren lo contrario. La tendencia de un padre a considerar a su hijo más especial y merecedor que otros niños se ha relacionado con el desarrollo de rasgos de personalidad narcisista a una edad temprana, dijo Orth.

Pero la influencia de los padres puede deberse principalmente a la genética, dijo Back. De hecho, las investigaciones demuestran que el hijo de un narcisista tiene más probabilidades de puntuar alto en ese rasgo.

Los investigadores teorizan que otros factores, como las amistades, las relaciones románticas y las experiencias en la escuela y en el lugar de trabajo, pueden desempeñar un papel aún más importante que la crianza en el desarrollo de los rasgos narcisistas.

MITO: los narcisistas solo se preocupan de sí mismos

Las personas narcisistas pueden comportarse de forma cooperativa y útil, como hacer voluntariado o donar a obras benéficas.

“La diferencia es por qué y cómo lo hacen”, dijo Sara Konrath, directora del Programa Interdisciplinario de Investigación sobre Empatía y Altruismo de la Universidad de Indiana.

Su motivación no es puramente altruista, según demuestra la investigación. Están más interesados en impresionar a los demás y recibir algún tipo de beneficio o recompensa. Y es más probable que ayuden públicamente que de forma anónima, para asegurarse de que sus esfuerzos son visibles.

MITO: las personas narcisistas suelen tener éxito

El narcisismo por sí solo no conduce al éxito, pero puede ofrecer ventajas.

Alguien con una dosis saludable de narcisismo suele poseer “confianza, asertividad y una fuerte motivación para el liderazgo”, dijo Zeigler-Hill, y esto suele contribuir al éxito personal y profesional.

Pero los narcisistas, como cualquier otra persona, también tienen otras características. Si tienen pocas habilidades sociales o son desorganizados, dijo Back, esto puede ser un obstáculo para su éxito.Su éxito también depende de las expectativas de quienes les rodean.

Dado que los líderes narcisistas suelen ser decididos y agresivos y tienden a ansiar la validación, “pueden ser muy útiles cuando es importante cambiar las cosas en muy poco tiempo”, dijo Back, y añadió que son menos útiles “si es más importante asegurar las cosas y mantenerlas como están”.

MITO: los narcisistas piensan mucho de sí mismos

El narcisismo no es sinónimo de autoestima. Las investigaciones revelan que algunos narcisistas tienen en realidad una autoestima frágil.

“Por ejemplo, una persona con un alto nivel de narcisismo neurótico puede sentirse segura de sí misma solo cuando los demás elogian su aspecto o sus logros, pero rápidamente se vuelve ansiosa o resentida cuando esa validación desaparece, dejando su autoestima en constante cambio”, dijo Zeigler-Hill.

Pero incluso las personas con tendencias grandiosas suelen albergar percepciones excesivamente positivas de sí mismas que dependen de la constante validación externa, añadió.

MITO: las personas narcisistas no sienten remordimientos

Las personas narcisistas saben cuándo han hecho algo “malo”, pero eso no les impide hacerlo.

“Cualquier sentimiento de culpa se convierte rápidamente en vergüenza y luego en un cambio de culpas: ‘Sí, de acuerdo, te he engañado, pero ¿qué esperabas? Nunca me haces caso’”, dijo Durvasula. “En lugar de mostrarse vulnerables y rendir cuentas, las personas narcisistas atacan cuando son descubiertas”.

Si tienes la sensación de que alguien en tu vida te hace luz de gas, te miente o te manipula, y no estás seguro de si esa persona es narcisista, puedes elegir un momento más tranquilo para intentar hablar con ella de tus sentimientos. Durvasula llama a esto “entrar en la jaula del tigre”.

Si muestran una auténtica responsabilidad, “entonces existe la posibilidad de reparación y crecimiento”, añadió.

Sin embargo, si tu intento de abordar el problema se topa con más culpabilización e ira, es más probable que se trate de una personalidad narcisista.

“Es mejor que no vuelvas a entrar en esa jaula”, dijo Durvasula.

Por Christina Caron