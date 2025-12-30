Dónde queda el H&M de Punta del Este y cuáles son los precios

H&M abrió sus puertas en un reconocido shopping de Punta del Este, uno de los centros veraniegos más populares de la región. Desde el pasado 20 de diciembre, la cadena sueca cuenta con un local de dos pisos en el que se vende ropa de mujer, de hombre y de niño, además de distintos accesorios.

La marca ya contaba con tres locales en la ciudad de Montevideo. Este último local es el cuarto en Uruguay.

Dónde queda el local de H&M de Punta del Este

El H&M de Punta del Este se encuentra en Punta Shopping, uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. En particular, el acceso principal, el cual abre las puertas a la sección de ropa de mujer, se encuentra en PB, justo frente al balcón circular. El local también cuenta con un acceso en el piso -1, donde, además de la segunda parte de la sección femenina, está la ropa para hombres y niños.

Las ofertas del H&M de Punta del Este Gentileza de Iñaki Zubiaur

Punta Shopping es un complejo a algunas cuadras de la playa que concentra muchas de las marcas más elegidas. Está ubicado sobre la Avenida Roosevelt, una arteria central de la ciudad, tiene distintos accesos cómodos y 2000 plazas de estacionamiento.

En este shopping se pueden encontrar marcas como Renner, Palacio de la Música, Prune, Crocs, New Balance, Indian, GAP, Puma, Birkenstock, Legacy, La Dolfina, Harrington, Levi’s, Hering, Lacoste, Under Armour, The Candle Shop y, ahora, H&M, entre otros.

Cuáles son los precios de H&M en Punta del Este

El local de H&M de la ciudad balnearia uruguaya tiene un rango de precios que va desde los 500 pesos uruguayos en adelante (en prendas de ropa).

H&M Abrió Sus Puertas En Punta Shopping

El particular, una camisa de vestir blanca de hombre puede costar 1399 pesos uruguayos, por ejemplo, y una remera estampada cuesta 1000. Los trajes de baño masculinos arrancan en los 599 pesos uruguayos y los jeans rodean los 2099.

Hay hasta 60% de descuento en el H&M de Punta del Este Gentileza de Iñaki Zubiaur

Para la ropa femenina, los precios son similares. Una remera estampada de una colección de verano puede costar desde 400 o hasta 799 pesos uruguayos, mientras que una malla, en descuento, 450 pesos locales.

Los zapatos femeninos rondan los 1299 pesos uruguayos, las camperas los 2999, y los vestidos 1000.

La ropa de niños tiene una oferta variada: pantalones desde los 499 pesos uruguayos, gorras en 199, enteritos femeninos en 699 pesos locales.

H&M tiene un local de dos pisos en Punta Shopping Gentileza de Iñaki Zubiaur

Qué ropa hay en el H&M de Punta del Este

En el local de H&M en Punta Shopping se pueden encontrar todo tipo de cosas.

En la sección femenina, la oferta incluye desde camperas a ropa interior, zapatos, carteras, camperas, sombreros vestidos, pantalones y más. También se pueden encontrar accesorios como broches de pelo, aros, pañuelos, llaveros, paraguas y bolsos.

En la sección de hombre y de niños la oferta también es amplia: ropa —desde camisas a medias— gorras, zapatos, trajes de baño y demás.

Horarios del shopping

Punta Shopping El País/GDA

El local del shopping abre todos los días de 10 a 00. Tendrá horarios especiales en las fechas de fin de año y el día previo a la fiesta de Reyes Magos: