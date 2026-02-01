Soleado, con pocas nubes y una máxima de 31° C: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN

Febrero arrancó soleado, con pocas nubes y una máxima de 31° C. Según el SMN, estas condiciones son un anticipo de la ola de calor que llegará a Buenos Aires a mediados de esta semana. Durante toda la jornada dominical, el cielo se mantendrá mayormente despejado y sin previsiones de lluvia.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El domingo se presenta como un día caluroso, con mínima de 22° y una máxima de 31° C. Habrá pocas nubes y mucho sol durante toda la jornada, sin cambios bruscos en el cielo.

En la madrugada y el mediodía se prevén ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que en la tarde y la noche el viento disminuirá levemente, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación <br/> Viento Domingo Mín. 22°C - Máx. 31°C 0% 23-31 km/h

Se viene otra ola de calor

Para el inicio de la semana se prevé el arribo de una nueva ola de calor, en la que seguirá el ascenso térmico, con mínima de 23° y máxima de 33° C.

El cielo estará mayormente nublado y habrá poca presencia solar. Las ráfagas de viento se ubican entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Así arranca la temperatura en el segundo mes del año

El martes el calor se intensificará, con mínima de 24°C y máxima de 34°C, sol con algo de nubosidad y viento en el mismo rango.

Para el miércoles, el SMN estima una oscilación térmica de entre 24° y 32°C, cielo nublado con escasos pasajes de sol y ráfagas sostenidas de entre 13 y 22 km/h durante todo el día.

Cómo prevenir un golpe de calor