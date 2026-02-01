Soleado, con pocas nubes y una máxima de 31° C: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN

Como un anticipo de la nueva ola de calor que se espera para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que febrero arranca con cielo despejado y temperatura agradable
- 2 minutos de lectura'
Febrero arrancó soleado, con pocas nubes y una máxima de 31° C. Según el SMN, estas condiciones son un anticipo de la ola de calor que llegará a Buenos Aires a mediados de esta semana. Durante toda la jornada dominical, el cielo se mantendrá mayormente despejado y sin previsiones de lluvia.
El domingo se presenta como un día caluroso, con mínima de 22° y una máxima de 31° C. Habrá pocas nubes y mucho sol durante toda la jornada, sin cambios bruscos en el cielo.
En la madrugada y el mediodía se prevén ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que en la tarde y la noche el viento disminuirá levemente, con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|<br/> Viento
Domingo
Mín. 22°C - Máx. 31°C
0%
23-31 km/h
Se viene otra ola de calor
Para el inicio de la semana se prevé el arribo de una nueva ola de calor, en la que seguirá el ascenso térmico, con mínima de 23° y máxima de 33° C.
El cielo estará mayormente nublado y habrá poca presencia solar. Las ráfagas de viento se ubican entre 13 y 22 kilómetros por hora.
El martes el calor se intensificará, con mínima de 24°C y máxima de 34°C, sol con algo de nubosidad y viento en el mismo rango.
Para el miércoles, el SMN estima una oscilación térmica de entre 24° y 32°C, cielo nublado con escasos pasajes de sol y ráfagas sostenidas de entre 13 y 22 km/h durante todo el día.
Cómo prevenir un golpe de calor
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- 1
“Se nos pasó el fuego”: El crudo relato de una familia que no logró salvar a su ganado en Villa Lago Rivadavia
- 2
Cumplió un mes la prohibición de redes sociales para menores de 16, cómo impactó en los adolescentes: “Recuperar la infancia
- 3
Nuevo DNI: cuánto sale y cómo es el trámite para sacarlo
- 4
Tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y una camioneta en Entre Ríos