El abuelo de Brenda y Morena, sobre el calvario que vive la familia: “Vi eso en México, pero acá nunca”

Antonio, el abuelo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las chicas encontradas muertas en una vivienda de Florencio Varela, afirmó en diálogo con un móvil de LN+ que “después de la autopsia la familia quedó destrozada. No podemos parar de llorar”.

El abuelo de Brenda y Morena en LN+

“Brenda y Morena siempre se peleaban para ver quien iba a llevar la manija de mi ataúd. Brenda decía: ‘la manija de adelante la voy a llevar yo, Tata’. Y yo ahora tengo que llevar la manija del cajón de ella", recordó Antonio. Sobre su entorno familiar, agregó: “Mi señora llora, mi hija llora: no podemos parar de llorar”.

Conmovido, el hombre revivió el momento en el que se enteró de la desaparición de sus nietas. “Yo tenía una entrada para ver San Lorenzo vs. Independiente y, en la puerta de la cancha, mi nena me llama y me dice: ‘Papi, vení, la nena no aparece’. Ahí empezó todo este calvario”.

Ante el móvil de LN+, Antonio profundizó en la senda de los recuerdos: “Morena era la quilombera de la familia. Quería música, se colgaba de mí. Brenda era más amorosa. Tengo 30 nietos y 17 bisnietos. Yo no tengo mucho roce con todos. Por ahí nos vemos en el cumpleaños de uno. Nos vemos cada tanto”.

Sobre el crudo momento de reconocer los restos de sus nietas, Antonio mencionó: “Fue muy duro cómo nos entregaron los cuerpos. Estaban despedazadas. Yo vi eso en México, pero acá nunca”.