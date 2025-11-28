El comunicado de Pro tras el acto antivacunas organizado por una diputada

Luego de la fuerte polémica que se desató por el acto antivacunas organizado por la diputada de Pro Marilú Quiroz en el Congreso, el partido de Mauricio Macri emitió un comunicado para mostrarse a favor de la “políticas públicas basadas en evidencia” y del “compromiso con las campañas de vacunación”.

La diputada por Chaco encabezó el jueves una jornada titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas?” en el Anexo A de la Cámara de Diputados. El programa difundido por Quiroz contemplaba charlas como “Vacunas de calendario y autismo” y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”. Durante el evento, médicos y algunos invitados expresaron de manera abierta y con datos dudosos una postura antivacunas.

En ese contexto, ante el rechazo del arco político, Pro publicó un mensaje en redes sociales para despegarse de la postura de su diputada. “En Pro creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos”, introdujo el partido amarillo.

Y continuó: “Durante nuestro gobierno, la Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer”.

Siempre haciendo hincapié en la caída histórica de la tasa de vacunación que hizo que algunas enfermedades como el sarampión vuelvan a generar brotes, el partido agregó: “La caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión: es una responsabilidad individual y colectiva”.

“Desde Pro impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas”, cerraron, sin apuntar directamente contra la diputada Quiroz ni repudiando la jornada que organizó.

En paralelo, LA NACION pudo saber que por el momento no habrá una represalia contra la legisladora chaqueña debido a que ya termina su mandato este 10 de diciembre y no renovará su banca. Sin embargo, sí dentro del partido hubo enojo para con Quiroz tanto por la organización como por sus declaraciones públicas.

El evento

La jornada se extendió por más de seis horas. En uno de los paneles, Lorena Diblasi, que figura en el sitio web del Conicet como licenciada en Biotecnología, presentó a un hombre que exhibió una de las supuestas “secuelas” que, según dijo, le dejó la aplicación de dos dosis de la vacunas Covid-19 elaboradas por AstraZeneca, sin mostrar ninguna prueba.

“José Daniel Fabián” -así lo introdujo a la charla- mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo -tuvo varios intentos fallidos- y Diblasi sostuvo que se trata de una “magnetización”.

“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, dijo la oradora ante la mirada del público.

Por su parte, el pediatra Oscar Botta vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral. Más tarde, el licenciado en Administración por la UBA Pablo Stolkiner afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”.

En tanto, la pediatra y neumóloga Lucía Langer sostuvo que las personas vacunadas presentan un “exceso de aluminio en sangre”. A su vez, Chinda Brandolino, médica clínica y homeópata, reiteró una supuesta relación entre autismo e inmunizaciones —al igual que Botta—, mientras que Viviana Lens, especialista en geriatría, habló de magnetismo, en línea con los planteos de Diblasi.