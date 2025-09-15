El conmovedor posteo de La Valiente para despedir al reconocido panadero Germán Torres: “Te queremos”

El mundo de la gastronomía sigue conmovido por la muerte de Germán Torres, que falleció este lunes a los 40 años tras luchar durante años contra una enfermedad. El panadero, que se convirtió en un referente por ser pionero en la introducción del pan de masa madre en el país, recibió una afectuosa despedida en redes sociales por parte del personal de La Valiente, uno de los locales que fundó. “No va a faltar momento para recordarte, con buena música y buen pan”, aseguraron sus colegas.

La sentida despedida del panadero en redes sociales

Torres falleció este 14 de septiembre a las cinco de la mañana por una afección que no se dio conocer. Como era de esperar, su partida provocó una profunda conmoción en el ámbito culinario. Panadero de profesión y pionero en la introducción del pan de masa madre en la Argentina, dejó una huella imborrable en la gastronomía nacional con sus productos y sus innovaciones.

A lo largo de su carrera, trabajó en reconocidas cocinas como las de Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro, donde se desempeñó como chef principal. Sin embargo, su mayor aporte llegó en 2016 con la creación de Salvaje Bakery, proyecto que transformó el concepto de panadería en el país al popularizar el pan de masa madre y proponer innovaciones que marcaron tendencia.

Germán se ganó el reconocimiento de sus pares en el mundo gastronómico (Foto: @lavalientepan)

Más adelante, impulsó la marca Delirante, desde su casa, dedicada a la producción de pan de centeno, y posteriormente se asoció con el chef Christian Petersen para dar vida a La Valiente. La noticia de su fallecimiento despertó una ola de despedidas y homenajes en redes sociales, donde numerosos referentes de la gastronomía argentina manifestaron su dolor y reconocimiento hacia el legado de Torres.

El propio personal de La Valiente decidió emitir un emotivo comunicado para darle el último adiós a uno de sus fundadores. “Estimado Germán, con mucho amor, un valiente. El valiente. Con mucha tristeza nos toca despedirte. Sin embargo, tu presencia nos acompañará para siempre. Vamos a mantener el pan que nos enseñaste, las medialunas al color que te gustan y los rolls de canela que te hacía tu abuela. Vamos a continuar por el camino en el que nos embarcamos y lograr este sueño que tuvimos juntos”, empezó la carta, que conmovió a los más de 92 mil seguidores que tiene la cuenta en Instagram.

Gracias a sus innovaciones, Torres logró colocarse como un referente (Foto: @lavalientepan)

“San Isidro es pausa, es cierto Ger y en La Valiente, más que nunca, no va a faltar momento para recordarte, con buena música y buen pan. Te queremos. Un enorme, enorme abrazo para su familia y amigos, en casa los esperamos siempre”, cerró el mensaje el local gastronómico, que este lunes permaneció cerrado por duelo.

Para ilustrar esta sentida despedida, la panadería publicó una serie de fotos para recordar a Germán. En muchas de ellas se lo ve haciendo lo que más amaba: cocinar pan. También se lo ve divirtiéndose con amigos y colegas y exhibiendo sus novedosos productos culinarios.

Gracias a su fuerza de voluntad, su trabajo constante y su ingenio al cocinar, Torres se ganó un lugar privilegiado dentro del mundo de la cocina en el país.