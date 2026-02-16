El caso Epstein se extiende a Francia: allanan las oficinas del exministro de cultura Jack Lang

PARÍS.– La capital francesa vivió este lunes una jornada de fuerte tensión institucional luego de que fuerzas de seguridad llevaran a cabo un registro exhaustivo en las oficinas de Jack Lang, exministro de Cultura durante los gobiernos del presidente François Mitterrand, en el marco de una investigación judicial destinada a esclarecer la profundidad de su relación con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense y figura central de una red de tráfico y abuso sexual que conmocionó al mundo.

El operativo, dirigido por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), se realizó en las dependencias del Instituto del Mundo Árabe (IMA), una de las instituciones culturales más prestigiosas de Francia. La intervención adquirió un tono especialmente simbólico al coincidir con una ceremonia de despedida de Lang, de 86 años, quien se preparaba para cerrar más de una década al frente del organismo.

La presión sobre el exfuncionario se había intensificado en las últimas semanas, hasta volverse políticamente insostenible y derivar en su dimisión a comienzos de este mes. Los fiscales investigan ahora la existencia de posibles vínculos financieros irregulares entre el patrimonio de Lang y los negocios de Epstein.

En el centro de la pesquisa figura una empresa offshore creada por Epstein en 2016. Según los informes judiciales, el nombre de Lang aparece en los estatutos fundacionales de la sociedad, un dato que el exministro calificó como una “sorpresa absoluta”. La situación se complica aún más por la presencia de su hija, Caroline Lang, como titular del 50% de las acciones de la firma, lo que la llevó a renunciar recientemente a dos cargos públicos de relevancia.

A partir de estos elementos, la fiscalía abrió una causa por fraude fiscal contra padre e hija, apoyada en información proveniente de expedientes desclasificados en Estados Unidos. Ambos rechazan las acusaciones.

Pese a la gravedad del caso, Lang adoptó un tono de serenidad y cooperación con la justicia. “Me alegra ver que la justicia financiera trabaja con rigor. No tengo nada que ocultar”, afirmó durante su última aparición pública en el IMA. En la misma línea, su abogado, Laurent Merlet, aseguró que no existió ningún movimiento de fondos que sustente las sospechas de las autoridades.

Sin embargo, los investigadores analizan un volumen creciente de documentos, entre ellos un intercambio epistolar frecuente entre Lang y Epstein a lo largo de siete años, desde 2012 hasta el suicidio del financista en 2019. Esa correspondencia se inició varios años después de que Epstein hubiera sido condenado por delitos sexuales con menores en 2008, un dato que refuerza los interrogantes sobre el alcance real de la relación.

Lang sostiene que desconocía por completo las actividades ilícitas de su interlocutor, aunque el material reunido por la fiscalía pone en cuestión esa versión. Su caso, no obstante, es apenas una pieza de una investigación de mayor envergadura.

La Fiscalía de París conformó un equipo dedicado exclusivamente a revisar millones de archivos vinculados a la red de Epstein que involucran a ciudadanos europeos. En ese contexto también aparece el nombre de Fabrice Aidan, un diplomático francés con pasado en la ONU, acusado de haber enviado documentación confidencial al magnate estadounidense, una imputación que él niega a través de sus abogados.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, optó por no hacer comentarios sobre el procedimiento judicial. Mientras tanto, el impacto político y simbólico del caso parece irreversible para Lang, considerado durante décadas uno de los arquitectos de la modernización cultural francesa.

La caída de este ícono de la izquierda socialista marca un punto de inflexión en la historia judicial reciente del país. Las investigaciones continúan, y Francia aguarda ahora los resultados de las inspecciones, que podrían sacar a la luz nuevos nombres de la élite europea vinculados a los archivos de Epstein.

