El desempleo aumentó en 2025 al 7,5%; Irán volvió al atacar la principal instalación de gas de Qatar

El desempleo aumentó en 2025. Cerró el año en 7,5%, una diferencia de 1,1 punto porcentual respecto del 6,4% que había registrado en el último trimestre de 2024. También aumentó respecto del 6,6% que marcó en el periodo de tres meses previo. Si se proyecta a toda la población, hay 1.717.125 desocupados.

Milei activa nuevamente su agenda internacional. El mandatario viaja a Hungría para participar de un foro este sábado, organizado por el ultraderechista Orban. Viajará mañana después de pasar previamente por Tucumán. Se trata del cuarto país que visitará el Presidente en la última semana, después de haber estado en Estados Unidos, Chile y España.

Irán volvió al atacar con misiles la principal instalación de gas de Qatar, el mayor centro de GNL del mundo. El Ministerio de Defensa qatarí informó que el ataque iraní con misiles sobre el complejo gasífero de Ras Laffan, el mayor centro del mundo para la producción y exportación de gas natural licuado, le provocó daños. La operación, que fue en represalia de un ataque de Israel contra el campo de gas South Parse, fue horas después de un primer ataque.

Hoy se sortea la fase de grupos de la Libertadores. Será esta noche en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Paraguay. Determinará la suerte de Boca, Estudiantes de La Plata, Independiente de Rivadavia de Mendoza, Lanús, Rosario Central y Platense, los seis representantes argentinos que esperan conocer a sus rivales en la fase de grupos.

Messi rompió un récord histórico de Ronaldo. El argentino marcó el gol 900 de su carrera: fue en el partido en el que Inter Miami empató 1 a 1 frente a Nashville por la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Messi alcanzó esa cifra en 1142 partidos, mientras que Ronaldo necesitó 1236 encuentros para llegar a la marca.

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