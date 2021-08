El desgarrador relato del vecino que encontró a los adolescentes que murieron en el choque de San Pedro

“Estoy shockeado, lo cuento y se me caen las lágrimas”, dijo el vecino que encontró a los adolescentes que murieron tras el choque del Mini Cooper en el que viajaban, durante la madrugada del domingo en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Por el impacto falleció Serena Muñoz, quien manejaba el vehículo, y Federico Laurino, que iba en el asiento del acompañante. Los dos adolescentes de 17 años iban acompañados de otros tres amigos que resultaron gravemente heridos.

A eso de las 5 de la mañana del domingo pasado, un vecino que estaba a punto de entrar a su trabajo escuchó un gran estruendo que rompió con la tranquilidad que reinaba en la Costanera de esa ciudad y corrió para socorrer a las víctimas y evitar que el auto se incendiara. Pero la escena con la que se encontró lo dejó estupefacto.

“Es algo que no me voy a olvidar más, eran criaturas”, dijo Diego durante una entrevista para Radio Cuarentena. Según relató, la escena era terrible, con el Mini Cooper que se había salido de control, destruido casi por completo, en llamas y con el cuerpo de los dos adolescentes ahí, a la vista de todos.

“No quisiera estar en la piel de esos familiares, porque me parte el alma. Yo a esa hora estaba entrando a trabajar y se sintió el impacto; salí y lo primero que atiné fue a agarrar el matafuego y correr hacia el accidente”, señaló visiblemente quebrado. Diego trató de evitar que el vehículo se quemara y volviese imposible las tareas de rescate.

“Estuve todo el día sin caer. Terminó mi horario de trabajo y me di cuenta, porque no caía. Es algo que no me voy a olvidar más, eran criaturas. Eran adolescentes que recién empezaban a vivir. Sé que no hay pablaras que pueda decir”, añadió.

El Mini Cooper quedó completamente destruido después del impacto Cortesía Nuevo Diario

Diego contó que en seguida el lugar se llenó de bomberos que llegaron con sus tijeras (hidráulicas), abrieron el auto y sacaron a los jóvenes para salvarlos. “Fue algo impresionante”, narró. Por último le mandó un abrazo y el pésame a los familiares de los adolescentes, por quien siente gran empatía por ser “padre y abuelo”.

Quienes eran los adolescentes que murieron

La tragedia conmocionó a la localidad y enlutó a los clubes Mitre y Paraná FC, y a las escuelas Normal CEF N 14 y el Instituto Ntra. Sra. del Socorro, donde las víctimas concurrían.

Serena era la hija de un conocido empresario de viajes de la ciudad, llamado Javier “Petete” Muñoz. Estaba en el último año del secundario en el colegio Nuestra Señora del Socorro y había cumplido los 17 en junio pasado. Era una destacada patinadora artística que logró ganar medallas de oro, plata y bronce en el Campeonato Internacional de Uruguay, hace tres años. Era deportista del Club Atlético Mitre e integraba el Gimnasio MD. Ambas instituciones manifestaron sus condolencias a los familiares de la víctima en las redes sociales y decretaron cierre por duelo.

Serena Muñoz era deportista y se destacaba en patín artístico Gentileza Noticias San Pedro

Laurino también fue despedido con mucho dolor por las instituciones que lo vieron crecer. El Club Paraná, donde siguió jugando al fútbol luego de su paso por el Club Mitre, escribió en Facebook: “Este domingo amanecimos con una noticia que nunca queremos recibir, una tragedia que enluta a la ciudad. En ella se nos fue un niño, un joven que vimos crecer dentro y fuera de la cancha”.

Federico Laurino jugó al fútbol en el Club Mitre y en el Paraná de San Pedro Instagram @fedelaurinoo

