Carreras más cortas: la propuesta de las universidades en EE.UU. que reduciría las deudas por educación

Decenas de universidades en Estados Unidos han aprobado una nueva modalidad de estudio para que los alumnos obtengan el título de grado en tres años, en lugar de los cuatro tradicionales. La finalidad es reducir el costo de la carrera y que más personas puedan acceder a la educación superior.

Universidades de Estados Unidos proponen carreras de tres años

Cada institución debe aprobar la medida de forma particular y hasta ahora son casi 60 las universidades que han optado por títulos de menor tiempo, según Los Angeles Times. Esto podría traducirse en una reducción de deuda para los estudiantes. En general, el objetivo de las autoridades educativas es reducir las tasas de abandono y atraer a más solicitantes.

Los estudiantes de universidades de EE.UU. deberán asistir en el verano Pexels

La medida establece que los estudiantes necesitarán solo 90 créditos para aprobar la carrera, mientras que antes se requerían 120. Aunque ya existían licenciaturas de tres años, estas solo acortaban el tiempo en el que se debían completar esos 120 créditos.

Entre las universidades que ya implementaron la medida se encuentran Ensign College en Utah, que convertirá todas sus licenciaturas al nuevo formato. También está la Universidad de Loma Linda en California, que añadió el título de tres años en la carrera de Salud Global.

“Hay pequeños grupos de instituciones que afirman que el sistema actual no funciona y que debe cambiar”, dijo Bob Zemsky, profesor emérito de la Facultad de Educación de la Universidad de Pensilvania al medio citado.

Cómo los títulos de tres años ayudarán a reducir la deuda de educación

Más de la mitad de los estudiantes tardan más de cuatro años en terminar la universidad, según Los Angeles Times. La principal problemática es el costo del servicio educativo. Además, muchas escuelas tienen constantes dificultades en completar la matrícula porque cada vez menos personas pueden pagarla.

Son al menos 60 las universidades de EE.UU. que ya tienen títulos de 3 años Pexels

La universidad Johnson & Wales informó al medio citado que ya hay una tasa de abandono menor en los programas de tres años desde el primer y segundo semestre, en comparación con el programa tradicional.

Qué cambia en el programa con los títulos de tres años en EE.UU.

A diferencia de la modalidad actual, los estudiantes deberán asistir a clases de verano para poder acortar el programa. Por otra parte, las propias universidades eliminarán algunas asignaturas o las catalogarán como optativas.

No todas las universidades de EE.UU. implementarán los nuevos títulos de 3 años Pexels

No obstante, la medida no puede aplicarse en todas las licenciaturas. “Hay ciertas trayectorias profesionales en las que, al menos en un futuro previsible, una licenciatura de cuatro años seguirá siendo un requisito”, afirmó Nate Bowditch, rector de la Universidad Estatal de Plymouth en New Hampshire.

Las profesiones en las que hasta ahora se han podido acortar las materias son aquellas de disciplinas que conducen directamente al empleo. Por ejemplo: informática, gestión hotelera y diseño. “Si quieres estudiar medicina o ser científico espacial en la NASA, necesitarás una licenciatura de cuatro años”, declaró Bowditch.

Además, hay estados en los que todavía están rehacios al cambio. Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Dakota del Norte consideró que con el recorte de tiempo los estudiantes se perderán de aprender habilidades importantes.