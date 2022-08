El jueves empieza la décima Media Party, la conferencia de medios más importante de América Latina, con 14.000 dólares en premios

Este jueves, a las 9, empezará la décima edición de Media Party, la conferencia de innovación en medios más importante de América Latina, que durará hasta el sábado 27. Más de 2500 emprendedores, periodistas, programadores de software, diseñadores y empresas como Vox Media, The Guardian, The Washington Post, Google y Meta se encontrarán en la Ciudad Cultural Konex –ubicada en Sarmiento 3131– para trabajar en conjunto por el futuro de los medios de comunicación.

La edición 2022 del evento contará con más de 20 oradores internacionales, entre los que se encuentran Trei Brundrett, cofundador de Vox Media; Aron Pilhofer, impulsor del equipo de interactivos de The New York Times; y Chris Moran, jefe de audiencias de The Guardian. Además, habrá cerca de 50 proyectos en la feria de medios, unos 30 proyectos en las charlas cortas, más de 30 talleres en paralelo los primeros dos días y una hackatón –una jornada de trabajo colaborativo para resolver problemas de innovación en medios– sobre Web 3 con 14.000 dólares en premios.

Los pilares temáticos, enfocados en innovación, serán: el desarrollo de audiencias, la creación de productos digitales, estrategias de monetización, la lucha contra las noticias falsas, proyectos de inteligencia artificial y tecnología descentralizada basada en blockchain.

“Media Party es uno de mis eventos favoritos de periodismo en el mundo. Hay startups de medios de toda América Latina y la parte que más me gusta es conocerlos, hablar con ellos y saber lo que están haciendo. La gente construye cosas en el evento y habla de eso. Estoy emocionado por la lista de oradores. En el evento hay una energía fresca, menos corporativa. Es definitivamente mi ambiente”, dijo Brundrett a LA NACION.

La conferencia, que es gratuita y requiere registración previa en mediaparty.info, forma parte de la red global de Hacks/Hackers y este año vuelve a su modalidad tradicional, tras dos años de pandemia que obligaron a hacerla de forma virtual en 2020 y a suspenderla en 2021.

Media Party nació en 2012 gracias a Mariano Blejman, líder de la estrategia digital de Grupo Octubre y ex knight fellow del Centro Internacional para Periodistas, que quería lanzar el capítulo argentino de Hacks/Hackers. Esa primera edición convocó a 100 personas aproximadamente y desde entonces fue creciendo y ganando adeptos.

LA NACION estuvo presente en todas las ediciones anteriores de Media Party y este año aportará dos oradores: el jueves, Florencia Coelho, gerenta de Investigación y Training, dará un workshop sobre inteligencia artificial; y el viernes, Coelho y Pablo Loscri, director de Narrativas Digitales, presentarán el trabajo del equipo LN DATA.