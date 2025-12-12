El nieto de la directora de Ballet Salta contó el calvario que vivió tras sufrir los abusos de su abuela

Emanuel Jiménez rompió el silencio este viernes luego de que su abuela y directora de Ballet Salta, Marina Jiménez, fuera condenada a 10 años de prisión por abusar sexualmente de él cuando tenía 10 años. En una íntima entrevista reveló el calvario que vivió durante los siete años que fue víctima de su abuela. “Vivía amenazado y me sentía muy mal conmigo mismo, hasta avergonzado”, expresó.

La Justicia salteña condenó el jueves a la histórica bailarina de folklore por abusar de su nieto. Marina Jiménez fundó el Ballet Salta junto a su marido y era enormemente reconocida en la provincia. Desde la entidad cultural emitieron un comunicado en el que rechazaron el fallo y aseguraron que la sentencia no está firme. Se trató de un largo proceso judicial que conmocionó a Salta.

Tras conocerse la condena, Emanuel Jiménez sostuvo que todavía está impactado por la situación. “Estoy en shock, no entiendo bien. Hasta hoy no caigo. Para mí fueron semanas muy duras porque tuve que ir a Comodoro Py a declarar mientras actuaba como si mi vida fuese normal”, dijo al medio local Punto Uno.

Condenaron a 10 años de prisión a Marina Jiménez, creadora y directora de Ballet Salta, por abuso sexual contra su nieto

Emanuel contó que fue silenciado durante mucho tiempo por su abuela, que lo obligó a mantenerse callado. “Siempre me imaginé que todo esto era parte de mi cabeza. De alguna manera lo borré, hasta que lo pude hablar con un amigo allá en Salta, cuando todavía vivía allá. Hasta ese momento hacía como que no había pasado nada, porque yo viví amenazado, no podía contar esto”, relató.

La víctima sufrió los abusos desde los 10 hasta los 17 años. Una vez que terminó esa etapa, intentó hacer una vida normal, pero se sentía “muy mal y hasta muy avergonzado” por lo que había vivido. “Fueron muchos años, donde yo me quedé callado y fui manipulado por esta persona. Realmente fue muy doloroso el proceso”, expresó.

La denuncia

Emanuel Jiménez denunció a su abuela hace tres años, tras contarle a su padre, hijo de Marina, lo que había ocurrido. Tenía 28 años en ese entonces, cuando sintió que el cuerpo le pesaba y que la única forma de alivianarlo era contándole la verdad a su padre. Aníbal, padre de Emanuel, lo ayudó a realizar la denuncia y rompió vínculo con su madre con un duro mensaje: “Yo ya sé todo”.

La denuncia permitió que la Justicia reconstruyera los hechos ocurridos durante su infancia y que el expediente avance. Luego se realizaron pericias, testimonios y audiencias que llevaron a la decisión de los jueces.

Inicialmente Emanuel le contó a su amigo César, quien hoy tiene una escuela de danza de ritmos latinos en la provincia. Fue él quien lo incentivó a hablar aunque fuera doloroso. “Me dijo que tenía que decirlo porque sino me iba a terminar enfermando. Y yo me quedé con eso. Porque, ¿cuánta gente pasó por una situación en la cual no pudo hablar por vergüenza o por el estigma de ser señalado? Cuando lo pude hablar sentí alivio", expresó.

En paralelo, Emanuel tuvo que afrontar el rechazo de su familia paterna. Su abuelo y esposo de Marina, Hugo Jiménez, presionó a Emanuel luego de que se conociera la denuncia. “Me pidió que me callara, que no lo meta en el medio y que retire la denuncia. Yo le dije que no y que, si él me pedía eso, yo no tenía más nada que hablar con él. Le dije: ‘Hacé de cuenta que estoy muerto para vos’. Y lo bloqueé. Toda la familia de ese lado hizo la vista gorda. Mismo también mi tío, el hermano de mi papá, no tuvo ni un poco de empatía para conmigo”, contó.

Sin embargo, Emanuel logró encontrar alivio tras la condena y se siente afortunado de la vida que tiene hoy: “Eso no va a sanar lo que a mí me pasó, pero hoy me siento muy acompañado por la familia que formé y pude salir adelante”. Emanuel está casado, tiene una hija y vive en Buenos Aires, donde afirma que pudo empezar su vida de cero. “Durante mucho tiempo pensé que no tenía suerte en la vida. Y yo hoy no puedo decir que no tuve suerte, porque poder hablar y salir de esta situación y que se haya resuelto como tenía que resolverse... la verdad que estoy más que agradecido. Hoy la vida me sonríe. Siento que empecé de cero”.

La víctima mostró preocupación por el hecho de que su abuela trabaja con niños en la academia de baile. “Mi mamá se puso en contacto con las madres de allá y nadie le contestó ni un mensaje. Es muy preocupante. Yo hoy soy padre, me llega una noticia así y la saco de la escuela”, advirtió.

Para finalizar, le dejó un mensaje a las víctimas de abuso: “Busquen ayuda, no se callen”.