Tucumán: un joven se presentó a su propio funeral y abrió una incógnita sobre el cuerpo que velaba su familia

Un episodio insólito conmocionó a la localidad de Villa Carmela, provincia de Tucumán, cuando un joven de 22 años irrumpió en su propio velorio al grito de “¡estoy vivo!“ y generó confusión entre familiares y vecinos.

La historia comenzó el pasado jueves por la madrugada, luego de que un joven fuese atropellado por un camión en las inmediaciones del Puente Negro, sobre la ruta que conecta con la ciudad de Alderetes.

Aun cuando las primeras versiones del hecho apuntaban a un suicidio, el fiscal de la causa, Carlos Sale, caratuló el hecho como homicidio culposo. A horas de la mañana del viernes, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.

Esa misma jornada, una mujer de Villa Carmela se presentó en la comisaría de Alderetes y manifestó que podría tratarse de su hijo. En declaraciones a La Gaceta de Tucumán, el jefe de la Unidad Regional Este, Carlos Daniel Ruiz, dijo que aquella mujer reconoció los restos. En consecuencia, la Justicia le entregó el cuerpo.

Horas más tarde, el ataúd fue velado en la vivienda familiar. Allí se desató la polémica. En plena ceremonia, el joven al que todos creían muerto apareció y sorprendió a los presentes. “Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”, relató Ana Laura, una vecina.

De inmediato, se dio aviso a la comisaría de Villa Carmela y el fiscal Sale ordenó que el joven fuera entrevistado. En su declaración, el muchacho -cuya identidad no trascendió- afirmó haber estado consumiendo drogas en Alderetes cuando se produjo el atropello. Dijo no saber que su familia lo había identificado como la víctima.

Mientras tanto, el cuerpo que había sido entregado por error fue trasladado nuevamente a la Morgue Judicial, donde permanece sin identificar desde hace más de tres días. La Justicia busca ahora establecer la identidad del fallecido y deslindar responsabilidades sobre el procedimiento que llevó a la confusión.

“Es la realidad que viven las madres de los jóvenes que son adictos. Se van de la casa diciendo que harán un trámite y no vuelven. Uno nunca sabe”, reflexionó María Laura García, otra vecina, a modo de conclusión.

Un antecedente que recorrió el mundo

En 2021, un hecho similar ocurrió en Turquía y ganó fama mundial. Beyhan Mutlu, un hombre de 50 años que había sido reportado como desaparecido en la provincia de Bursa tras alejarse de sus amigos mientras bebía, terminó participando sin saberlo en el operativo de rescate organizado para hallarlo.

El caso comenzó cuando sus allegados, preocupados por su ausencia, dieron aviso a las autoridades, que desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona boscosa donde se lo había visto por última vez.

Una insólita situación se vivió cuando un hombre, que se encontraba desaparecido, se unió a su propia misión de rescate y se buscó a sí mismo durante horas antes de darse cuenta de que él mismo era el objetivo del grupo de búsqueda Milliyet

Al encontrarse con un grupo de voluntarios, Mutlu se sumó a la tarea y pasó más de media hora colaborando. La situación se resolvió cuando, en medio de los llamados, el propio Mutlu aseguró: “Yo estoy aquí”.

En ese momento, los rescatistas advirtieron la confusión y confirmaron que el supuesto desaparecido había estado presente todo el tiempo. La Policía local lo escoltó hasta su hogar sin que sufriera lesiones.